Sampdoria-Hellas Verona Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 17-4-2021

Sampdoria Verona formazioni e dove seguirla in diretta tv e streaming. Il match è valido per la trentunesima giornata di Serie A e si giocherà sabato 17 aprile alle 15:00 alla Stadio Luigi Ferraris di Genova. L’incontro sarà visibile su Sky sul canale Sky Sport Serie A (numero 202).

Il secondo match della trentunesima giornata di campionato si apre con la sfida tra Sampdoria e Verona. In palio non c’è nessun obbiettivo importante ma le due squadre hanno un unico scopo: incrementare il loro bottino. La Samp di Claudio Ranieri viene dalla sconfitta interna contro il Napoli. I blucerchiati sono a metà classifica e la questione salvezza è abbondantemente archiviata.

Anche il Verona di Ivan Jurić vuole concludere al meglio il campionato. All’inizio gli scaligeri erano addirittura in lotta per l’Europa. Poi, però, i troppi passi falsi hanno allontanato la squadra dalle parti alte della classifica. Il Verona viene dalla sconfitta last minute contro la Lazio grazie ad una rete nei minuti di recupero di uno straordinario Sergej Milinković-Savić.

Sampdoria-Verona formazioni, le ultimissime

La Sampdoria entrerà in campo con il 4-4-2. Audero difenderà i pali mentre davanti a lui la difesa prevede Yoshida e Colley come centrali e Bereszynski ed Augello sulle fasce. Per il centrocampo Ranieri si affida sulle corsie centrali a Candreva e Damsgaard mentre come centrali ad Adrien Silva e Thorsby. L’attacco sarà composto dai soliti Quagliarella e Gabbiadini.

Il Verona risponde con un 3-4-2-1. A porta Silvestri, a difesa Ceccherini, Magnani e Dimarco. Faraoni, Veloso, Tameze e Lazovic, invece, dovrebbero formare il quartetto di centrocampo. Per l’attacco, il tecnico si affida ai due trequartisti Barak e Zaccagni dietro alla solita punta Lasagna.

Sampdoria-Verona, le probabili formazioni

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Magnani, Dimarco; Faraoni, Veloso, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

Dove seguire il match

Sampdoria-Verona, match valido per la trentunesima giornata di Serie A , si giocherà sabato 17 aprile alle ore 15:00 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. La partita sarà trasmessa su Sky sul canale Sky Sport Serie A (numero 202).

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

Sono 60 i precedenti tra Sampdoria e Verona. Le vittorie sono 24 per i blucerchiati e 14 per i gialloblù. 22, invece, i pareggi conquistati. L’ultimo precedente a Marassi risale allo scorso campionato. Il match finì 2-1 per i padroni di casa. Ad andare in vantaggio furono i Butei con un autorete del portiere Audero. Però fu Quagliarella a firmare la doppietta e anche la rimonta per la Sampdoria, decisivo un suo gol dal dischetto.

