Italia-Galles dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 20-6-2021

Dove vedere Italia-Galles, match del girone A di Euro 2020. La partita si giocherà domenica 20 giugno alle ore 18

allo Stadio Olimpico di Roma. L’incontro sarà visibile in diretta tv su Rai 1 e sull’app Raiplay così come anche su Sky e sull’app Skygo scaricabile per PC, smartphone e tablet.

Partita d’onore per l’Italia contro il Galles. Dopo il 3-0 contro la Svizzera, gli azzurri hanno guadagnato la matematica qualificazione agli ottavi. Tuttavia, però, la sfida contro i gallesi resta importante. Inaspettatamente, gli uomini di Ryan Giggs sono secondi a soli due punti di distanza dall’Italia. L’incontro sarà fondamentale per il primo posto del girone A.

In caso di primato nel girone, l’Italia affronterà la seconda del girone B. Con un’Olanda sempre più capolista ed una Macedonia del Nord quasi fuori dal girone, alla Nazionale spetta l’Austria o l’Ucraina. Però restano ancora 90 minuti da giocare per deciderlo.

Italia-Galles, le ultimissime

Prevedibile un turnover da parte di Roberto Mancini. Nel 4-3-3 super confermato Donnarumma. Per la difesa a quattro Bonucci affiancherà Acerbi che, nello scorso match contro la Svizzera, era subentrato ad un infortunato Chiellini. Sulle fasce una novità: potrebbe esordire Emerson Palmieri sulla destra e Toloi sulla sinistra. Centrocampo a tre con Cristante dal primo minuto affianco a Jorginho e Locatelli, spettacolare contro gli elvetici. Attacco inedito con le secondi linee: Bernardeschi, Belotti e Chiesa.

Stesso modulo anche per il Galles. A porta Ward, mentre come centrali di difesa Rodon e Mepham e come terzini Connor Roberts e B. Davies. Per il centrocampo le scelte saranno Allen, Morrell e lo juventino Ramsey. In attacco il trio vincente James, Moore ma soprattutto Bale che deve farsi ripagare del rigore sbagliato contro la Turchia.

Italia-Galles, probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Cristante, Jorginho, Locatelli; Bernardeschi, Belotti, Chiesa.

Galles (4-3-3): Ward; Connor Roberts, Rodon, Mepham, B. Davies; Allen, Morrell, Ramsey; James, Moore, Bale.

Dove seguire il match

Il match verrà trasmesso anche su Sky sul canale SkySport Uno (numero 201) e anche sull’app SkyGo.

Partita : Italia-Galles

: Italia-Galles Data : 20 giugno 2021

: 20 giugno 2021 Orario : 18.00

: 18.00 Canale tv: Rai, Sky Sport Uno

Precedenti e statistiche

Sono 9 i precedenti tra Italia e Galles. Le vittorie sono 7 per gli azzurri e solo 2 per il Galles. L’ultimo precedente risale alle qualificazioni per gli Europei del 2004. In Galles finì 2-1 mentre in Italia 4-0 per gli azzurri.

