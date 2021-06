Inghilterra-Croazia dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 13-6-2021

Dove vedere Inghilterra-Croazia, primo match della fase a gironi del gruppo D degli Europei 2020. La partita si giocherà domenica 13 giugno alle 15 al Wembley Stadium di Londra. L’incontro sarà visibile in diretta tv su Rai 1 e sull’app Raiplay scaricabile per PC, smartphone e tablet.

Il 13 giugno inizierà anche il girone D. Il gruppo è formato da Inghilterra, Croazia, Scozia e Repubblica Ceca. Sarà proprio il big match tra le prime due ad inaugurare il gruppo. Gli uomini di Gareth Southgate sfideranno i vice campioni del mondo di Russia 2018, la Croazia. La squadra Zlatko Dalić vorrà essere protagonista del girone ed ha già la possibilità contro una grande Inghilterra.

Gli inglesi, quindi, debutteranno in casa, nella splendida cornice di Wembley. I riflettori saranno tutti sullo scontro tra Harry Kane e Luka Modrić che, a 35 anni, è in grado ancora di stupire con giocate spettacolari. La Croazia, tra l’altro, è una delle grandi favorite della finale del 13 luglio.

Inghilterra-Croazia, le ultimissime

L’Inghilterra dovrà fare a meno di Alexander Arnold. Il giocatore dell’Arsenal non ci sarà agli Europei per un problema alla coscia. Nel 4-3-3, Southgate farà affidamento su Pickford tra i pali, come centrali Maguire, non al top della condizione, e Stones. Sulle fasce potrebbero partire Walker e Chilwell. A centrocampo Henderson potrebbe affiancare Rice e Foden. A supportare la stella Kane ci saranno Rashford e Mount alle spalle.

Stesso modulo anche per la Croazia. Livakovic a porta, Lovren e Vida guideranno il reparto difensivo assieme a Vrsaljko e Barisic. Centrocampo di grande qualità quello a tre composto da Modrić, Brozovic e Kovacic. Per l’attacco si sarà Kramaric affiancato dal milanista Rebic e dall’interista Perisic.

Inghilterra-Croazia, le probabili formazioni

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Chilwell; Henderson, Rice, Foden; Mount, Kane, Rashford.



Croazia (4-3-3): Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Rebic, Kramaric, Perisic.

Dove seguire il match

Inghilterra-Croazia, primo incontro del girone D degli Europei, si giocherà domenica 13 giugno alle ore 15 al Wembley Stadium di Londra. Sarà possibile vedere il match sulla Rai sia in Ultra HD che in 4K e sull’app Raiplay scaricabile per PC, Smartphone e tablet.

Precedenti e statistiche

Sono 10 in totale i precedenti tra le due squadre. Sono cinque le vittorie a favore dell’Inghilterra mentre solamente tre quelle a favore della Croazia. Ci sono stati anche due pareggi in totale. L’ultimo precedente risale alla Uefa Nations League del 2018/19. In Croazia finì 0-0, in Inghilterra i padroni di casa si imposero per 2-1. La sblocca Kramaric poi Lingard e Kane firmano la rimonta.

Importante fu anche la semifinale dei mondiali di Russia 2018. Durante i due tempi regolamentari finì 1-1 con le reti prima di Trippier e Perisic. Poi la risolve Mandzukic nei tempi supplementari conducendo la Croazia verso la finale.

Migliori Bookmakers AAMS