Diretta Tv e Streaming Spal-Roma Serie A 22-07-2020

Spal Roma match valido per la 35° Giornata di Serie A si gioca mercoledì 22 luglio alle 21:45. La partita Spal Roma sarà trasmessa in Diretta Tv e streaming in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Alle 21:45 di mercoledì 22 Luglio la Roma di Fonseca scende in campo a Ferrara contro la SPAL di Di Biagio per la 35° Giornata di Serie A.

La SPAL di Gigi Di Biagio è ultima in classifica con 19 punti ed ormai retrocessa matematicamente in Serie B quando mancano solo 4 giornate al termine del campionato. Dopo 3 stagioni consecutive in Serie A la SPAL fa ritorno in Serie B dalla prossima stagione.

I ferraresi non vincono in Serie A dall’ 8 marzo quando sconfissero il Parma al Tardini 1 a 0.

Dalla ripresa del campionato la Spal ha collezionato 7 sconfitte ed 1 pareggio contro il Milan.

La Roma di Fonseca dopo 3 sconfitte consecutive ha invertito la rotta ed ha ottenuto 3 vittorie ed 1 pareggio ed è in piena lotta per il 5° posto.

I giallorossi non possono permettersi passi falsi visto che il Milan ieri ha vinto contro il Sassuolo e si è portato momentaneamente al 5° posto solitario con 59 punti.

La Roma che ne ha 58 con una vittoria contro la Spal potrebbe effettuare il controsorpasso portandosi a 61 punti.

La Roma parte sicuramente con i favori del pronostico ma non può adagiarsi sugli allori visto che la Spal per i giallorossi è sempre stato un avversario ostico e l’anno scorso perse a Ferrara 2 a 1.

I giallorossi cercano il quinto risultato utile consecutivo e non possono permettersi passi falsi se vogliono conquistare il quinto posto che vale l’accesso diretto all’Europa League per la prossima stagione.

Dove vedere Spal Roma in Diretta TV e Streaming live:

Spal Roma sarà trasmessa in diretta tv mercoledì 22 Luglio, a partire dalle ore 21:45, sulla piattaforma Dazn.

Per tutti gli abbonati all’offerta Sky-Dazn la gara sarà visibile sul canale Dazn1.

Inoltre è possibile vedere Spal Roma in diretta streaming sull’applicazione DAZN su smart tv, pc, smartphone e tablet.

Probabili Formazioni di Spal Roma:

Di Biagio manda in campo la sua Spal con il 4-4-2 con Letica in porta e la difesa a 4 formata da Cionek a destra e Reca a sinistra con Bonifazi e Vicari centrali. A centrocampo c’è Strefezza a destra e Murgia a sinistra con Valdifiori e Dabo centrali. La coppia d’attacco è formata da Murgia e Petagna.

Fonseca conferma per la sua Roma il 3-4-2-1 con Pau Lopez in porta e difesa a 3 formata da Mancini, Smalling e Kolarov. C Centrocampo ci sarà Zappacosta a destra e Spinazzola a sinistra con Veretour e Cristante centrali. In attacco Kalinic punta centrale supportato da Mkhitaryan e Carles Perez.

SPAL (4-4-2): 25 Letica; 4 Cionek, 23 Vicari, 41 Bonifazi, 13 Reca; 21 Strefezza, 6 Valdifiori, 14 Dabo, 11 Murgia; 37 Petagna, 32 Cerri. All. Di Biagio

ROMA (3-4-2-1): 13 Pau Lopez; 23 Mancini, 6 Smalling, 11 Kolarov; 2 Zappacosta, 21 Veretout, 4 Cristante, 37 Spinazzola; 31 Carles Perez, 77 Mkhitaryan; 19 Kalinic. All. Fonseca

Precedenti e Statistiche di Spal Roma:

Spal e Roma si sono affrontate in Serie A 35 volte ed il bilancio è quasi in equilibrio con 12 vittorie dei ferraresi, 9 pareggi e 14 vittorie giallorosse.

