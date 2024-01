Diretta Tv e Streaming Sinner – Medvedev Finale Australian Open 28-01-2024 ore 09:30

E’ arrivato il giorno della grande sfida Finale degli Australian Open 2024 che vedrà per la prima volta un tennista italiano contendere il titolo con Jannik Sinner che affronta il russo Medvedev.

Alle ore 9:30 italiane di domenica 28 gennaio 2024 sul Melbourne Park scendono in campo due tennisti di ultima generazione con Medvedev che è già stato finalista agli Australian Open nel 2021 e 2022 ma è stato sconfitto da Djokovic e Nadal. Medvedev ha già vinto un titolo dello Slam trionfando agli US Open nel 2019 mentre Jannik Sinner è alla sua prima Finale dello Slam.

Uno strepitoso Jannik Sinner ha battuto l’altro ieri mattina in 4 set Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open ed è in Finale.

Jannik Sinner numero 4 del tabellone ha battuto il numero 1 Novak Djokovic con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-7, 6-3 non concendendo neanche una palla break al suo turno di servizio che oggi è stato impeccabile.

Il serbo non perdeva una partita agli Australian Open dal 2018 e finora aveva vinto 10 semifinali su 10 disputate. Sinner a 22 anni e 165 giorni è il più giovane finalista in singolare maschile all’Australian Open proprio dopo Djokovic.

Nella Finale degli Australian Open in programma domenica 28 gennaio alle 9:30 italiane Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev che nell’altra semifinale ha battuto il tedesco Zverev.

Arriva così la prima Finale del Grande Slam per Jannik Sinner e la prima agli Australian Open per un tennista italiano.

Jannik Sinner, classe 2001, può puntare in questo 2024 a diventare numero 1 al mondo!

Ha già stabilito diversi primati tra cui l’unico italiano ad aver vinto 4 tornei ATP nella stessa stagione ed il più giovane italiano ad entrare nei primi 20 ATP (a 19 anni e 8 mesi) e nei primi 10 ATP (a 20 anni e 2 mesi).

Jannik Sinner ha conquistato per la prima volta in carriera una Finale dello Slam battendo il semifinale il re di questo torneo e numero 1 al mondo Novak Djokovic che sin qui era imbattuto nelle semifinali e finali disputate in Australia.

Sinner nel cammino verso la finale ha perso un solo set proprio nella sfida contro Djokovic vincendo tutti gli altri match 3 set a 0.

Per Medvedev il cammino è stato più complicato, il russo ha vinto in 3 match al quinto set contro il finlandese Ruusuvuori, il polacco Hubert Hurkacz ed il tedesco Alexander Zverev in semifinale.

Il Russo però è alla sua terza finale in Australia dopo aver perso nel 2021 contro Djokovic e nel 2022 contro Rafa Nadal.

In totale Medvedev ha giocato sei finali dello Slam vincendone solo una agli US Open nel 2019 contro Djokovic.

Diretta Tv e Streaming Live Finale Maschile Australian Open 2024:

Guarda la Finale Sinner Medvedev in Diretta Streaming su Prime Video!

La Finale tra Jannik Sinner vs Daniil Medvedev alle ore 09:30 di domenica 28 gennaio non sarà trasmessa in diretta tv in chiaro.

Discovery che detiene i diritti tv in esclusiva dell’evento manderà in onda la Finale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev in diretta Tv su Eurosport 1 HD, canale 210 della piattaforma Sky, su Discovery+ ed in Diretta Streaming su Now, Dazn, Tim Vision e Amazon Prime Video.

Per vedere l’attesissima Finale quindi sarà necessario un abbonamento ad una delle piattaforma sopra citate.

Sinner – Medvedev Precedenti e Statistiche:

La Finale degli Australian Open sarà il 10° scontro diretto tra Sinner e Medvedev ed il bilancio è di 6 vittorie del russo contro le 3 dell’italiano.

Ma Sinner ha vinto proprio gli ultimi 3 precedenti giocati nel 2023 a Pechino, Vienna e alle ATP Finals di Torino.

2023 Semifinale ATP Finals Jannik Sinner b. Daniil Medvedev 6-3 6-7 (4) 6-1

Jannik Sinner b. Daniil Medvedev 6-3 6-7 (4) 6-1 2023 Finale ATP500 Vienna Jannik Sinner b. Daniil Medvedev 7-6 (7) 4-6 6-3

Jannik Sinner b. Daniil Medvedev 7-6 (7) 4-6 6-3 2023 Finale ATP500 Pechino Jannik Sinner b. Daniil Medvedev 7-6 (2) 7-6 (2)

Jannik Sinner b. Daniil Medvedev 7-6 (2) 7-6 (2) 2023 Finale Masters1000 Miami Daniil Medvedev b. Jannik Sinner 7-5 6-3

Daniil Medvedev b. Jannik Sinner 7-5 6-3 2023 Finale ATP500 Rotterdam Daniil Medvedev b. Jannik Sinner 5-7 6-2 6-2

Daniil Medvedev b. Jannik Sinner 5-7 6-2 6-2 2022 Quarti di finale ATP500 Vienna Daniil Medvedev b. Jannik Sinner 6-4 6-2

Daniil Medvedev b. Jannik Sinner 6-4 6-2 2021 Round Robin Nitto ATP Finals Daniil Medvedev b. Jannik Sinner 6-0 6-7 (5) 7-6 (8)

Daniil Medvedev b. Jannik Sinner 6-0 6-7 (5) 7-6 (8) 2021 Quarti di finale ATP250 Marsiglia Daniil Medvedev b. Jannik Sinner 6-2 6-4

Daniil Medvedev b. Jannik Sinner 6-2 6-4 2020 Ottavi di finale ATP250 Marsiglia Daniil Medvedev b. Jannik Sinner 1-6 6-1 6-2