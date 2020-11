Diretta Tv e Streaming Roma Parma e Formazioni Serie A 22-11-2020

Roma Parma match valido per l’8° Giornata di Serie A si gioca domenica 22 Novebre alle 15:00. La partita Roma Parma sarà trasmessa in Diretta Tv e streaming in esclusiva su Sky Sport, Sky Go e Now Tv.

Dopo la pausa per le nazionali torna il campionato di Serie A con in programma l’8° Giornata.

Alle ore 15:00 di domenica 22 novembre all’Olimpico la Roma di Fonseca affronta il Parma di Liverani.

La Roma sta attraversando un ottimo periodo e viene da 3 vittorie consecutive due in campionato contro Fiorentina in casa e Genoa in trasferta e 1 in Europa League contro il Cluj.

I giallorossi in questo campionato non hanno mai perso in campo (a parte la sconfitta a tavolino contro l’Hellas Verona alla prima giornata) e hanno ottenuto sin qui 4 vittorie e 2 pareggi. I due pareggi sono stati ottenuti contro 2 big, la Juventus in casa per 2 a 2 alla 2° giornata ed il Milan a San Siro 3 a 3 alla 5°.

Roma-Parma, 8°giornata di Serie A

Grazie a questo ottimo rendimento la Roma è 3° in classifica insieme al Napoli a quota 14 punti a -3 dal Milan capolista che domenica affronterà in trasferta proprio i partenopei in un vero e proprio scontro diretto in quello che sarà il big match di questa 8° Giornata.

Il Parma di Liverani è quintultimo in classifica con 6 punti conquistati nelle prime 7 giornate frutto di 1 sola vittoria e 3 pareggi.

I pareggi sono stati ottenuti proprio in queste ultime 3 giornata contro Spezia e Fiorentina in casa e a San Siro contro l’Inter.

Alle prime 2 giornate il Parma è stato sconfitto da Napoli e Bologna mentre l’unica vittoria è stata ottenuta alla 3° Giornata in casa contro il Verona per 1 a 0.

Dove vedere Roma Parma in Diretta TV e Streaming live:

Roma Parma, match valido per l’8° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv solo su Sky alle ore 15:00 di domenica 22 Novembre al canale Sky Sport HD e Sky Sport Serie A HD (canali numero 202 e 252 del satellite).

La telecronaca di Roma Parma sarà affidata a Riccardo Gentile che sarà affiancato da Lorenzo Minotti al commento tecnico.

Gli abbonati a Sky Sport potranno seguire Roma Parma in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go oppure è possibile acquistare la visione del match su Now Tv.

Probabili formazioni di Roma Parma:

Con Dzeko ancora fuori per la positività al Covid Fonseca si affida ancora a Borja Mayoral in attacco.

La Roma scende in campo con il solito 3-4-2-1 con Mirante in porta e la difesa a 3 formata sa Mancini, Smalling e Ibanez. A Centrocampo ci sono Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra con Veretout e Cristante in cabina di regia. In attacco Borja Mayoral punta centrale supportato da Pedro e Mkhitaryan.

Liverani schiera il suo Parma con il 4-3-1-2 con Sepe in porta e nella difesa a 4 Iacoponi a destra e Pezzella a sinistra con Bruno alves e Gagliolo centrali. A centrocampo c’è Hernani in cabina di regia affiancato da Kurtic e Cyprien. In attacco Kucka alle spalle della coppia formata da Inglese e Gervinho.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral. All. Fonseca

Parma (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Pezzella; Cyprien, Hernani, Kurtic; Kucka; Inglese, Gervinho. All. Liverani

Eurobet offre un Bonus Benvenuto Scommesse di 10€ e fino a 200€ al Deposito – Virtual Sport 5€

Registrati su Eurobet, deposita e scommetti: ricevi subito al deposito 5€ per il Virtual, 10€ per le scommesse sportive più un Bonus di Benvenuto del 50% dell’importo versato fino a un massimo di 200€!

Precedenti e Statistiche di Roma Parma:

L’ultimo precedente è stato giocato all’Olimpico l’8 luglio scorso e la Roma ha vinto 2 a 1 in rimonta con i gol di Mkhitaryan e Veretout.

La Roma nel mese di ottobre ha ottenuto più punti di tutti in campionato portando a casa 13 punti su 15 disponibili.

Tralasciando la sconfitta a tavolino contro il Verona, la Roma è imbattuta da nove partite ufficiali tra campionato ed Europa League e negli ultimi 3 match casalinghi ha mantenuto la sua porta inviolata.

Sono 52 i precedenti giocati in totale in Serie A ed il bilancio è nettamente a favore della Roma che ha ottenuto 32 vittorie contro le 10 del Parma mentre 10 sono stati i pareggi.

La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime 19 partite casalinghe giocate contro il Parma portando a casda 15 vittorie e 4 pareggi.

All’Olimpico è ancora più netto il dominio della Roma che in 25 partite ha ottenuto 19 vittorie e 6 pareggi mentre è stato uno solo il successo esterno del Parma ottenuto il 13 aprile 1997 per 0-1.



©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS