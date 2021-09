Diretta Tv e Streaming Roma – Cska Sofia Conference League ore 21:00 16-09-2021

Roma Cska Sofia , valida per la 1° Giornata del Gruppo C di Europa Conference League, sarà trasmessa in Diretta Tv e Streaming su DAZN e Sky Sport alle 21:00 di giovedì 16 Settembre.

Dopo aver eliminato il Trabzonspor nel turno preliminare con una doppia vittoria la Roma di Mourinho inizia la fase a Gironi dell’Europa Conference League affrontando all’Olimpico i bulgari del Cska Sofia alle 21:00 di giovedì 16 settembre.

La Roma di Mourinho ha ottenuto sin qui 5 vittorie su 5 partite ufficiali giocate di cui 2 in Conference League contro il Trabzonspor e 3 in campionato contro Fiorentina, Salernitana e Sassuolo.

I giallorossi con Mourinho hanno dimostrato solidità, carattere, concretezza e voglia di vincere fino all’ultimo minuto come hanno dimostrato proprio domenica sera vincendo in extremis contro il Sassuolo per 2 a 1 grazie al gol di El Shaarawy al 90° e l’esultanza di Josè Mourinho che è corso fino in curva Sud!

In campionato con 3 vittorie su 3 la Roma è al comando della classifica insieme a Milan e Napoli.

In Europa Conference League la Roma ha eliminato il Trabzonspor nel turno preliminare vincendo 2 a 1 in trasferta in Turchia e 3 a 0 al ritorno all’Olimpico.

Questa sera la Roma partirà sicuramente favorita contro i bulgari ma la partita è meno scontata di quanto possa sembrare sulla carta considerando la pericolosità degli avversari.

I bulgari del Cska Sofia in questo momento sono 7° nel loro campionato con 3 vittorie ed 1 pareggio ma hanno 3 partite di recuperare rispetto alle altre squadre.

All’Olimpico per il ritorno della Roma in Europa dopo un anno di assenza saranno presenti circa 30.000 spettatori, il massimo della capienza consentita attualmente.

Come vedere Roma – Cska Sofia in Diretta Tv e Streaming Live:

Partita: Roma- CSKA Sofia

Data: 16 settembre 2021

Orario: 21:00

Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), Sky Sport Football (canale 203)

Streaming: DAZN, SkyGo (App), NowTv (App e sito)

La partita Roma Cska Sofia, valida per la 1° giornata di Europa Conference League, sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN e Sky Sport.

La telecronaca di Roma-CSKA Sofia su DAZN è a cura di Edoardo Testoni con commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere Roma – Cska Sofia in Diretta Streaming su Smart TV o su PC, tablet e Smartphone. Disponibile anche direttamente sul sito DAZN utilizzando il browser.

Si potrà guardare Roma Cska Sofia in Diretta Streaming attivando un abbonamento su DAZN.

Guarda Roma Cska Sofia in Diretta su DAZN

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

Roma Cska Sofia sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 253).

Gli abbonati a Sky potranno guardare Roma Cska Sofia in diretta Streaming utilizzando le app Sky Go o Now Tv su dispositivi fissi (pc, smart tv, console) e mobili (smartphone, tablet, notebook) .

Probabili Formazioni di Roma – Cska Sofia:

Per la sfida di questa sera Mourinho lascerà a riposo Zaniolo tornato malconcio dagli impegni della nazionale mentre rientrerà titolare in difesa Smalling per la prima volta in questa stagione.

Mourinho conferma il 4-2-3-1 con cui la Roma sta facendo tanto bene con Rui Patricio in porta e davanti a lui Mancini e Smalling centrali con Karsdorp a destra e Calafiori a sinistra.

A centrocampo ci saranno Veretout e Diawara. In attacco partirà titolare Shomurodov con a supporto Carles Perez, Lorenzo Pellegrini ed El Sharawy.

Stojčo Mladenov manda in campo il suo Cska Sofia con il classico 4-3-3 con Busatto in porta e linea difensiva a 4 formtata da Lam e Mattheij centrali con Turitsov a destra e Mazikou a sinistra. A centrocampo ci sono Carey, Catakovic e Bai. Il tridente d’attacco è formato da Yomov, Ahmedov e Wildschut.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Veretout, Diawara; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov. All. Josè Mourinho

Cska Sofia (4-3-3): Busatto; Turitsov, Mattheij, Lam, Mazikou; Carey, Catakovic, Bai; Yomov, Ahmedov, Wildschut. All. Stojčo Mladenov

