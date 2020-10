Diretta Tv e Streaming Roma Benevento Serie A 18-10-2020

Roma Benevento posticipo della 4° Giornata di Serie A si gioca Domenica 18 Ottobre alle ore 20:45 all’Olimpico e sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Serie A ed in streaming su Sky Go e Now Tv.

Alle 20:45 di Domenica 18 Ottobre la Roma di Fonseca affronta all’Olimpico il neo promosso Benevento di Filipp Inzaghi per la 4° Giornata di Serie A.

Dopo la pausa per le nazionali la Roma di Fonseca torna a giocare in campionato e lo farà affrontando in casa il Benevento di Pippo Inzaghi.

Roma Benevento 4° Giornata Serie A

La Roma viene dalla sofferta vittoria in trasferta per 1 a 0 contro l’Udinese che gli ha permesso di salire a 4 punti in classifica grazie anche al punto rimediato all’Olimpico dopo il pareggio per 2 a 2 contro la Juventus.

Al match d’esordio alla Roma dopo aver pareggiato a reti bianche contro l’Hellas a Verona è stato inflitta la sconfitta per 3 a 0 a tavolino per aver schierato Diawara che non era nella lista.

Il Benevento di Inzaghi ha iniziato al meglio questo campionato andando a vincere alla prima giornata a Genova contro la Sampdoria per 3 a 2 e poi battendo 1 a 0 il Bologna in casa prima della pausa.

Nel mezzo per i campani c’è stata la sconfitta casalinga contro l’Inter per 2 a 5.

Nell’unico precedente giocato all’Olimpico tra le due squadre la Roma ha vinto 5 a 2 nel febbraio 2018.

Si prospetta anche questa volta una partita ricca di gol e spettacolo visto il gioco offensivo delle due squadre con i giallorossi capitolini alla ricerca della prima vittoria casalinga.

Dove vedere Roma Benevento in Diretta TV e Streaming live:

Roma Benevento, posticipo della 4° Giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv solo su Sky Domenica 18 Ottobre ore 20:45 al canale Sky Sport 1 HD e Sky Sport Serie A HD (canali numero 202 e 251 del satellite).

La telecronaca di Roma Benevento sarà affidata a Riccardo Trevisani che sarà affiancato da Daniele Adani al commento tecnico.

Gli abbonati a Sky Sport potranno seguire Roma Benevento in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go oppure è possibile acquistare la visione del match su Now Tv.

Probabili Formazioni di Roma Benevento:

Fonseca schiererà la sua Roma con il solito 3-4-2-1. In porta è confermatissimo Mirante e nella difesa a 3 ci saranno Mancini, Ibanez e Kumbulla mentre Smalling sarà out per aver rimediato una lieve distorsione al ginocchio.

A centrocampo ci sono Veretout e Pellegrini in cabina di regia con Santon a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco Dzeko punta centrale supportato da Pedro e Mkhitaryan con Borja Mayoral che dovrebbe partire dalla panchina.

Inzaghi schiera il suo Benevento con il 4-3-2-1 con Montipò in porta ed in difesa Letizia a destra e Foulon a sinistra con Glik e Caldirola centrali. A centrocampo c’è Schiattarella in cabina di regia affiancato da Hetemaj e Ionita. In attacco Lapadula punta centrale supportato da Sau e Caprari con Iago Falque in ballottaggio per un posto da titolare.

ROMA (3-4-2-1): 83 Mirante; 23 Mancini, 3 Ibanez, 24 Kumbulla; 18 Santon, 7 Pellegrini, 17 Veretout, 37 Spinazzola; 77 Mkhitaryan , 11 Pedro; 9 Dzeko.

A disp.: 13 Pau Lopez, 33 Bruno Peres, 6 Smalling, 2 Karsdorp, 20 Fazio, 61 Calafiori, 4 Cristante, 14 Villar, 31 Carles Perez, 21 Mayoral.

All.: Paulo Fonseca

BENEVENTO (4-3-2-1): 1 Montipò; 3 Letizia, 15 Glik, 5 Caldirola, 18 Foulon; 29 Ionita, 28 Schiattarella, 21 Hetemaj; 25 Sau, 24 Caprari; 9 Lapadula.

A disp.: 12 Manfredini, 22 Lucatelli, 11 Maggio, 13 Tuia, 4 Del Pinto, 14 Dabo, 16 Improta, 44 Iago Falque, 19 Insigne, 20 Di Serio.

All.: Filippo Inzaghi

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta.

Precedenti e Statistiche di Roma Benevento:

Sono soltanto due i precedenti in Serie A tra Roma e Benevento nella stagione 2017-2018 ed entrambe le partite sono state vinte dalla Roma.

Il 20 settembre 2017 la Roma ha battuto in trasferta il Benevento allo stadio Vigorito per 4 a 0 con doppietta di Dzeko e 2 autogol dei campani.

L’11 febbraio 2018 all’Olimpico i capitolini hanno vinto 5 a 2 grazie ai gol di Dzeko, Defrel, Fazio e doppietta di Under.

C’è stata un amichevole giocata a Benevento nel settembre 2018 vinta dai padroni di casa per 2 a 1.

