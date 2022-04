Diretta TV e Streaming Gran Premio di MotoGP di Argentina 2022

Come guardare prove libere, qualifiche e Gara del Gran Premio di Argentina di MotoGP a Termas de Rio Hondo in diretta tv e Streaming Live

Questo week end si corre il Gran Premio di Argentina di MotoGP, 3° prova del motomondiale 2022, sul circuito Termas de Rio Hondo.

Con Marc Marquez assente a causa della diplopia i favoriti per la vittoria sono Quartararo, Bastianini, Zarco, Morbidelli e Bagnaia.

La Gara di MotoGP di Argentina non sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre su TV8 ma solo su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno.

E’ possibile vedere il Gran Premio di MotoGP di Argentina in Diretta Streaming utilizzando l’applicazione Sky Go riservata agli abbonati a Sky Sport o acquistarne la visione su Now.

Alle ore 20:00 di domenica 3 Aprile 2022 i piloti scenderanno in pista per la partenza del Gran Premio di MotoGP di Argentina.

L’ultima volta che si è corso il Gran Premio di MotoGP di Argentin è stato il 2019 e la gara è stata vinta da Marc Marquez davanti a Valentino Rossi e Dovizioso. Nel 2020 e 2021 non si è corso causa emergenza Covid.

C’è stato un improvviso cambio di programma in vista del Gran Premio di Argentina di MotoGP: causa un guasto aereo non sono potute partire in tempo le casse che trasportavano il materiale dei diversi team e non arriveranno prima di venerdì sul circuito di Rio Hondo.

L’intero programma del week end si concentrerà tra sabato 2 e domenica 3 aprile.

Per quanto riguarda il programma della MotoGP i piloti scenderanno in pista per la prima sessione di prove libere sabato 2 aprile alle ore 15:35.

Alle 18:25 ci sarà la seconda sessione di libere di MotoGP e alle 21:25 la terza e ultima sessione prima delle qualifiche che inizieranno alle 22:05.

Come vedere il Gran Premio di Argentina di MotoGP 2022 in diretta tv e Streaming Live:

Elenco Canali: Sky Sport MotoGP HD (Satellite), Tv8 (Digitale Terrestre Differita), Sky Go, Now (Streaming)

DIRETTA TV Gran Premio MOTOGP Argentina:

– Sky Sport trasmetterà la gara di MOTOGP di Argentina in diretta TV alle ore 20:00 di Domenica 3 Aprile sul canale 208 Sky Sport Moto GP HD e Sky Sport 1 HD Canale 201.

La telecronaca su Sky è affidata come di consueto a Guido Meda con commento di Mauro Sanchini. Inviati al Paddock ci saranno Sandro Donato Grosso e Marco Selvetti.

– Sul digitale Terrestre sarà possibile vedere la differita in chiaro della Gara di MotoGP di Argentina su TV8 canale numero 8 alle ore 22:00 di domenica 3 aprile.

GRAN PREMIO DI MOTOGP D’ARGENTINA IN DIRETTA STREAMING LIVE:

– Gli abbonati a Sky Sport potranno vedere la Gara di MotoGP di Argentina in Diretta Streaming su pc, smartphone o tablet grazie all’applicazione Sky Go compatibile con tutti i dispositivi Android, iOS e windows.

– Chi non è abbonato a Sky invece può acquistare la visione del Gran Premio di MotoGP di Argentina in diretta streaming su Now Tv.

Programma e Orari Diretta Tv Sky e Differita su La8 MotoGP Argentina 2022:

Diretta Tv su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno e Streaming su Now Tv:

Sabato 2 aprile

Ore 13.45: Prove Libere 1 Moto3

Ore 14.40: Prove Libere 1 Moto2

Ore 15.35: Prove Libere 1 MotoGP

Ore 16.35: Prove Libere 2 Moto3

Ore 17.30: Prove Libere 2 Moto2

Ore 18.25: Prove Libere 2 MotoGP

Ore 19.35: qualifiche Moto3

Ore 20.30: qualifiche Moto2

Ore 21.25: Prove Libere 3 MotoGP

Ore 22:05: Qualifiche MotoGP – Differita su TV8 dalle 23.15

Domenica 3 aprile