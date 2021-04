Chelsea-Porto Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 13-4-2021

Chelsea Porto formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming. Il match è valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League e si giocherà martedì 13 aprile alle 21:00 allo Stadio Ramón Sánchez–Pizjuán di Siviglia. La partita sarà visibile su Sky sul canale Sky Sport (numero 253).

Partita di ordinaria amministrazione quella del Chelsea contro il Porto. Gli inglesi sono forti del 2-0 guadagnato in trasferta nonostante si giocasse in un campo neutro. A propiziare i due gol sono stati Mount e Chilwell che hanno regalato ai Blues un successo fondamentale. La squadra di Thomas Tuchel è con un piede in semifinale, salvo sorprese.

Quasi rassegnato il Porto. Per gli uomini di Sergio Coinsenção serve davvero un’impresa. Dopo la vittoria inaspettata contro la Juventus agli ottavi, stavolta servirà una partita ancora più straordinaria di quella di Torino. Serviranno , soprattutto, due gol per poter almeno raggiungere i supplementari e continuare una stagione sicuramente sorprendente

Chelsea Porto formazioni, le ultimissime

Il Chelsea schiererà il 3-4-2-1. A porta Mendy, in difesa potrebbero partire dal primo minuto Azpilicueta, Christensen e Rüdiger. Per il centrocampo Jorginho e Kovacić come centrali mentre sulle fasce James e Chilwell. Per l’attacco sulla trequarti partiranno Mount e Havertz dietro l’unica punta Werner.

Il Porto risponde con il 4-4-2. Marchesín a difendere i pali e davanti a lui Mbemba e Pepe formeranno la difesa centrale e come terzini Manafá e Zaidu Sanusi. Per il centrocampo Uribe e Otávio come centrali mentre sulle fasce Sérgio Oliveira e Corona. Nel reparto offensivo ci sarà il duo Taremi–Marega.

Chelsea Porto, probabili formazioni

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Jorginho, Kovacić, Chilwell; Mount, Havertz; Werner.

Porto (4-4-2): Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu Sanusi; Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio, Corona; Taremi, Marega.

Dove vedere il match

Chelsea-Porto, match valido per la il ritorno dei quarti di Champions League , si giocherà martedì 13 aprile alle ore 21 al Ramón Sánchez–Pizjuán di Siviglia. L’incontro sarà visibile su Sky sul canale Sky Sport (numero 253).

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

Chelsea e Porto si sono affrontati complessivamente 9 volte. 6 sono le vittorie degli inglesi e 2 quelle dei portoghesi. Solamente un pareggio negli scontri. All’andata è terminata 2-0 per il Chelsea con le reti di Mount e Chilwell. Il precedente più recente in Champions risale al 2015 quando le due squadre si affrontarono nella fase a gironi. Vinse il Chelsea per 2-0 grazie ad un autorete di Marcano ed ad un gol di Willian.

Migliori Bookmakers AAMS