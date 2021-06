Argentina-Paraguay dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 22-6-2021

Dove vedere Argentina-Paraguay, match della terza giornata del gruppo A della Copa América . La partita si giocherà martedì 22 giugno alle 2.00 al Mané Garrincha di Brasilia. L’incontro sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky e sull’app Skygo. La partita potrà essere seguita anche su Eleven Sports.

Il prossimo obbiettivo dell’Argentina è il Paraguay. Dopo l’esordio opaco per 1-1 contro il Cile, è arrivato il successo per 1-0 contro l’Uruguay. La partita contro il Paraguay è fondamentale perché, in caso di vittoria, la squadra di Lionel Scaloni sarebbe già qualificata per i quarti di finale. L’Argentina è la favorita dell’incontro ma occhio a non sottovalutare il Paraguay.

La squadra di Eduardo Berizzo viene dall’ottima vittoria per 3-1 contro la Bolivia. Grandi possibilità per l’Argentina di passare il turno, dato che si qualificano le prime quattro di ogni gruppo.

Argentina-Paraguay, le ultimissime

L’Argentina conferma il 4-3-3. A difendere i pali ci sarà E. Martinez, davanti a lui la difesa a quattro con Otamendi e il giocatore della Fiorentina, Martinez Quarta come centrali di difesa. Per le fasce spazio a Montiel e Tagliafico. Centrocampo di qualità con De Paul, che è molto vicino all’Atlético Madrid, Rodriguez e Lo Celso. Attacco stratosferico quello a tre formato da Messi, Lautaro Martinez e N. Gonzalez.

Il Paraguay risponde con un 4-2-3-1. La formazione non dovrebbe allontanarsi da quella dell’esordio. Tra i pali ci sarà Silva. Difesa formata da Gomez e Alonso come centrali mentre come terzini Espinola e Arzamendia. Per la mediana possibile schieramento di Piris Da Motta e Villasanti. Nella trequarti Almiron, Kaku e An. Romero faranno da sponda all’unica punta Avalos.

Argentina-Paraguay, le probabili formazioni

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Montiel, Otamendi, Martinez Quarta, Tagliafico; De Paul, G. Rodriguez, Lo Celso; Messi, Lautaro Martinez, N. Gonzalez.

Paraguay (4-2-3-1): Silva; Espinola, Gomez, Alonso, Arzamendia; Piris Da Motta, Villasanti; Almiron, Kaku, An. Romero; Avalos.

Dove seguire il match

Argentina-Paraguay, incontro valente per il gruppo A della Copa América, si giocherà martedì 22 giugno alle 21 alle 2.00 al Mané Garrincha di Brasilia. Sarà possibile vedere il match in esclusiva su Sky sul canale SkySport Serie A (numero 202) e sull’app Skygo scaricabile per PC, Smartphone e tablet.

L’incontro potrà essere seguito anche sulla piattaforma Eleven Sports che ha acquistato i diritti della competizione. Per poter seguire l’incontro è necessario scaricare l’app ed avere un abbonamento.

Partita : Argentina-Paraguay

: Argentina-Paraguay Data : 22 giugno 2021

: 22 giugno 2021 Orario : 02.00

: 02.00 Canale tv: Sky Sport Serie A, Eleven Sports

Precedenti e statistiche

Sono 101 in totale le partite tra Argentina e Paraguay. Le vittorie sono nettamente a favore degli argentini e sono 52 contro le 16 dei paraguayani. 33, invece, sono i pareggi. L’ultimo precedente è stato il match di qualificazione ai Mondiali 2022 del 13 novembre 2020. La partita finì 1-1, per l’Argentina in gol Nicolas Gonzalez, per il Paraguay Angel Romero su rigore.

