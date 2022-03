Diretta Streaming Torino – Inter e Cronaca Live 13-03-2022 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Torino – Inter posticipo valido per la 29° Giornata di Serie A, Domenica 13 Marzo 2022 ore 20:45

Cronaca 2° Tempo

96′ – Finisce la partita. Torino e Inter chiudono sull’1-1 la sfida dell’Olimpico Grande Torino. I padroni di casa passati in vantaggio al 12′ con Bremer si vedono raggiungere al 93′ dagli ospiti a segno con Sanchez. Gara intensa e ricca di emozioni. Negato un rigore ai granata nel primo tempo. Occasioni per Belotti, Brekalo e Pobega da una parte; per Lautaro Martinez, Ranocchia e Dzeko dall’altra. Quarto pareggio esterno di fila per l’Inter che salita a 59 punti si ritrova con una gara da recuperare al terzo posto a quattro lunghezze dal Milan capolista. Undicesimo posto a quota 35 per il Torino protagonista di un’ottima prova ma senza vittorie dal 15 gennaio.

96′ – Ravvisato un fuorigioco di Pobega.

95′ – Fallo commesso in fase d’attacco da Sanchez su Izzo.

93′ – GOL DELL’INTER! 1-1! Sanchez, ottimamente servito sotto misura da Dzeko, sigla il pareggio per i nerazzurri.

92′ – Palla-gol per il Torino: Pobega non trova la porta di testa sugli sviluppi di un traversone dalla sinistra di Brekalo.

91′ – Ansaldi commette fallo su Gosens.

90′ – Ravvisato un fallo di mano di Correa.

90′ – Segnalati cinque minuti di recupero.

90′ – Cartellino giallo per Barella per proteste.

89′ – Altra palla-gol fallita clamorosamente da Dzeko di testa da pochi passi sugli sviluppi di un cross dalla sinistra di Dimarco.

85′ – Barella subisce fallo da Vojvoda.

84′ – Cartellino giallo per Gosens per gioco scorretto su Ansaldi.

84′ – Pobega subisce fallo da Ranocchia.

83′ – Termina abbondantemente a lato un tentativo di testa di Gosens sugli sviluppi di un traversone dalla destra di Barella.

82′ – Doppio cambio nel Torino: Belotti e Lukic lasciano rispettivamente il posto a Sanabria e Ricci.

81′ – Cartellino giallo per Dimarco per gioco scorretto su Pobega.

80′ – Bremer subisce fallo da Correa. Gioco spezzettato in questa fase.

79′ – Rodriguez è fermato fallosamente da Darmian.

78′ – Cartellino giallo per Bremer per gioco scorretto su Dzeko.

77′ – Doppio cambio nel Torino: Rodriguez e Ansaldi prendono rispettivamente il posto di Buongiorno e Singo.

76′ – Cambio nell’Inter: Correa rileva Calhanoglu.

74′ – Occasione Inter: Berisha devia in angolo una conclusione di Vidal. Quarto corner per i nerazzurri.

72′ – Possesso palla del Torino.

69′ – Termina alta una conclusione di Gosens sugli sviluppi di un’uscita avventata di Berisha.

69′ – Fallo commesso da Lukic su Barella.

68′ – Doppio cambio nell’Inter: Vidal e Sanchez sostituiscono rispettivamente Vecino e Lautaro Martinez.

67′ – Cartellino giallo per Ranocchia per gioco scorretto su Belotti.

66′ – Berisha controlla una conclusione di Dzeko.

65′ – Torino pericoloso: Handanovic si oppone con bravura un colpo di testa di Izzo.

65′ – Palla-gol per il Torino: Gosens, con Handanovic fuori causa, devia a pochi passi dalla linea in corner una conclusione di Brekalo accentratosi in area da sinistra. Terzo calcio d’angolo per i granata.

62′ – Pobega subisce fallo da Vecino.

60′ – Palla-gol per l’Inter fallita di testa da Dzeko sugli sviluppi di un traversone dalla destra di Vecino.

59′ – Terzo calcio d’angolo per l’Inter generato da una chiusura di Bremer.

58′ – Segnalato un fuorigioco di Brekalo.

57′ – Calcio di punizione impreciso di Izzo che intendeva raggiungere Lukic.

57′ – Izzo è fermato fallosamente da Dzeko.

56′ – Segnalato un fallo di Belotti su Darmian.

55′ – Gioco fermo per soccorrere Barella e Belotti rimasti contusi a terra dopo un contrasto.

54′ – Secondo tiro dalla bandierina per gli ospiti.

52′ – Si spegne sul fondo un tentativo da fuori area di Dimarco.

52′ – Palla-gol per l’Inter: Dimarco, ottimamente servito in profondità da Dzeko, si vede respingere il suo tentativo da distanza ravvicinata da Berisha. I nerazzurri ottengono soltanto un corner.

51′ – Cambio nel Torino: Djidji, infortunato, lascia il posto a Izzo.

50′ – Gioco fermo per soccorrere Djidji fermato da un problema muscolare. Si prepara il cambio

49′ – Inter pericolosa: punizione di Dimarco dalla destra e colpo di testa alto di Vecino da distanza ravvicinata.

48′ – Skriniar è fermato fallosamente da Belotti.

47′ – I padroni di casa guadagnano un calcio d’angolo.

46′ – Inizia la ripresa con due variazioni nello schieramento dell’Inter: Dimarco e Gosens prendono rispettivamente il posto di Bastoni (ammonito) e Perisic.

Cronaca 1° Tempo

46′ – Finisce il primo tempo. Torino e Inter vanno al riposo con i padroni di casa in vantaggio per 1-0. Decide, per il momento, la rete di Bremer al 12′. Occasioni per Belotti e Mandragora. Ottimi interventi di Berisha su Lautaro Martinez e Ranocchia. Proteste del Torino per un contatto evidente in area di rigore tra Ranocchia e Belotti.

46′ – Occasione Torino: termina a lato un tentativo di Mandragora servito da Buongiorno.

45′ – Segnalato un minuto di recupero.

44′ – Mandragora subisce fallo da Vecino.

44′ – Un servizio in profondità di Barella si rivela irraggiungibile per Lautaro Martinez.

42′ – Segnalato un fallo in attacco di Ranocchia su Bremer.

41′ – Barella è fermato fallosamente da Bremer.

40′ – Possesso palla dell’Inter.

37′ – Proteste del Torino. Il direttore di gara sorvola su un contatto evidente in area di rigore nerazzurra di Ranocchia su Belotti. Il check del VAR conferma sorprendentemente la decisione dell’arbitro.

34′ – Palla persa in attacco dal Torino con Mandragora.

33′ – Lautaro Martinez subisce fallo da Lukic.

31′ – Cartellino giallo per Bastoni per gioco scorretto su Belotti.

30′ – Occasione Inter: Grande intervento di Berisha su un tentativo da distanza ravvicinata di Ranocchia sugli sviluppi del calcio piazzato battuto da Calhanoglu.

30′ – Calhanoglu è fermato fallosamente sulla trequarti di sinistra da Singo.

28′ – Un cross di Dzeko dalla sinistra è respinto fuori area di testa da Buongiorno.

27′ – L’Inter fatica nella costruzione dal basso: Handanovic è spesso costretto al rilancio lungo.

26′ – Traversone decisamente impreciso di Singo dalla destra: pallone in fallo laterale.

25′ – Pressing alto del Torino

22′ – Efficace chiusura difensiva di Bremer.

21′ – Si spegne sul fondo un tentativo di Belotti.

18′ – Pobega subisce fallo da Calhanoglu.

16′ – Inter pericolosa: Berisha si oppone con un bel riflesso a un tentativo di testa di Lautaro Martinez sugli sviluppi della punizione battuta dalla trequarti di sinistra da Calhanoglu.

15′ – Vecino è fermato fallosamente da Djidji. Cartellino giallo per Juric per proteste.

14′ – Possesso palla dell’Inter.

13′ – Occasione Torino: Handanovic respinge un rasoterra di Belotti servito nella circostanza da Pobega.

12′ – GOL DEL TORINO! 1-0! Bremer, favorito da un rimpallo, va a segno con un tocco da pochi passi sugli sviluppi del corner battuto dalla destra da Pobega.

12′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore del Torino.

10′ – Berisha neutralizza con sicurezza un tentativo a rete di Dzeko con il mancino dal limite dell’area.

9′ – Segnalato un fallo di Vecino su Belotti.

8′ – Darmian intercetta un pallone in verticale proposto da Vojvoda e subisce fallo da Brekalo.

6′ – Un traversone di Brekalo dalla sinistra si rivela irraggiungibile per Belotti.

5′ – I granata manovrano all’altezza della linea mediana del campo.

4′ – Occasione Torino: termina a lato una conclusione da posizione defilata di Belotti servito in profondità da Brekalo.

3′ – Un tentativo di Lukic da fuori area è respinto da Ranocchia.

2′ – Possesso palla dei padroni di casa.

1′ – Barella è fermato fallosamente da Lukic.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dal Torino.

Torino – Inter: le formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Ivan Juric e Simone Inzaghi.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Vecino, Barella, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

Probabili formazioni di Torino-Inter:

Il Torino ospita i nerazzurri schierando in campo un 3-4-2-1 che vede in Belotti la propria punta centrale.

Il Gallo è tornato a pieno regime e mister Juric non vuole privarsene. Ad aiutare l’attaccante italiano, ci saranno Brekalo e Pobega in posizione di trequartisti.

Vojvoda e Singo giocheranno sugli esterni con Mandragora e Lukic al centro del centrocampo. Difesa a tre per i granata che schiereranno Djidji, Bremer e Ricardo Rodriguez con Berisha in porta che sostituisce Vanja Milinkovic-Savic.

L’Inter, invece, risponde con un classico 3-5-2 con Lautaro Martinez titolare insieme ad Edin Dzeko, grande assente del match contro il Liverpool.

Darmian torna titolare rispetto a Dumfries con Perisic sull’altro lato, mentre non ci sono cambiamenti a centrocampo.

Barella torna dopo la squalifica in Champions League e giocherà con Brozovic, i quali esiti degli esami sono andati bene, e Calhanoglu.

In difesa, D’Ambrosio sostituirà De Vrij, mentre per il resto Inzaghi continua a scegliere i suoi fedelissimi, ovvero Skriniar, Bastoni e Handanovic.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. Allenatore: Ivan Juric.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

Pre-Partita di Torino – Inter:

Si infiamma la corsa Scudetto con Inter, Milan e Napoli mai così vicine, al netto della partita che i nerazzurri devono recuperare.

La partita contro la Salernitana, in casa, ha permesso ai nerazzurri di poter tornare non solo a festeggiare la gioia della vittoria, ma anche a sbloccare gli attaccanti che, fino a quel momento, sembravano sparare a salve.

L’eliminazione in Champions League è stata sicuramente dolce amara. I nerazzurri hanno vinto ad Anfield e giocato bene in entrambi i confronti, ma escono dalla competizione contro un avversario forte e che era preventivabile potesse eliminarti.

Il Torino, invece, viene da un periodo non troppo felice in cui sembra calata l’intensità e la cattiveria che i giocatori di Juric hanno messo nelle prime fasi del campionato.

I granata non vincono da troppe partite (ben 6) e alternano sconfitte inspiegabili con pareggi più o meno convincenti.

Ospitare la prima della classe, di certo, non è semplice, ma con un Belotti che sembra ritrovato potrebbero aprirsi scenari interessanti, vista l’importanza del match nella corsa scudetto.

