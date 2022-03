Diretta Streaming Juventus-Villarreal su Prime Video Champions League 16-03-2022

Juventus Villarreal, ritorno degli ottavi di Finale di Champions League 2021-22 di mercoledì 16 marzo alle 21:00, sarà trasmesso in esclusiva in Diretta Streaming sulla piattaforma Prime Video di Amazon.

Mercoledì 16 Marzo 2022 alle 21:00 allo Stadium di Torino ci sarà la grande sfida tra la Juventus di Massimiliano Allegri ed il Villarreal di Emery, il match sarà trasmesso in diretta Streaming in esclusiva su Amazon Prime Video.

Chi non è registrato a Prime Video potrà farlo subito seguendo questo link e beneficiare di 1 mese gratuito di abbonamento senza nessun vincolo.

Guarda Juventus-Villarreal in Diretta Streaming su Prime Video!

Chi invece ha già usufruito del mese gratuito può rinnovare l’abbonamento al costo di 3,99 euro al mese o 36€ all’anno e beneficiare di tutti i diritti e promozioni offerte da Amazon oltre che della visione dei contenuti di Prime Video.

Dopo il pareggio dell’andata all’ Estadio de la Cerámica il 22 febbraio scorso la Juventus si gioca il passaggio ai quarti di finale di Champions League in casa allo Stadium di Torino.

Il 22 febbraio scorso in Spagna la Juventus era subito passata in vantaggio alla prima occasione al 1° minuto con Vlahovic. Il Villarreal è riuscito a pareggiare al 20° della ripresa con Parejo approfittando di un clamoroso svarione della difesa bianconera che ha lasciato l’attaccante spagnolo solo in area e libero di battere

Ricordiamo che da questa stagione nella fase ad eliminazione diretta di Champions League non c’è più la regola del gol in trasferta che vale doppio.

Si tratta di una svolta storica e a parità di reti segnate nella doppia sfida ad eliminazione diretta si andrà ai supplementari.

Quindi la Juventus non ha nessun vantaggio dal gol segnato in trasferta all’andata e questa sera dovrà battere il Villarreal per passare ai quarti di Finale, diversamente con un pareggio con qualsiasi punteggio si andrà ai tempi supplementari visto che all’andata il match era finito in parità.

Il Villarreal nella fase a Gironi in questa stagione ha battuto l’Atalanta al Gewiss Stadium per 3 a 2 in una sfida da dentro o fuori eliminando i bergamaschi.

La Juventus dal canto suo vuole sfatare il tabù che la vede eliminata agli ottavi di Champions League da due stagioni consecutive: i bianconeri sono stati eliminati dal Lione nel 2020 e dal Porto nel 2021.

Sarà Amazon Prime Video a trasmettere, in esclusiva, il big match Juventus-Villarreal, l’emittente ha infatti acquistato i diritti delle migliori 16 partite del mercoledì

Guarda Juventus-Villarreal in Diretta Streaming su Prime Video!

Come vedere Juventus – Villarreal in Diretta Streaming su Prime Video:

Partita: Juventus-Villarreal

Competizione: Ottavi di Finale di Champions League

Data: Mercoledì 16 marzo

Orario: 21:00

Streaming: Amazon Prime Video

Tutto pronto per il terzo turno di Champions League che vedrà la Juventus di Allegri impegnata in trasferta a San Pietroburgo per la sfida contro lo Zenit.

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Prime Video con un ampio pre-partita a partire dalle ore 19.30 e calcio d’inizio alle ore 21.00.

In diretta inviati al Saint Petersburg Stadium per Prime Video – che ospiterà anche la finalissima di UEFA Champions League 2021-2022 – ci saranno Giulia Mizzoni, Claudio Marchisio, Clarence Seedorf e Luca Toni.

La telecronaca di Zenit – Juventus sarà a cura di Sandro Piccinini con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio e Fernando Siani.

Ad animare l’highlight show con i gol di tutti i match dalle 23.15 Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Julio Cesar.

Il match sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma Prime Video di Amazon tramite App scaricabile su dispositivi Android e iOS su smartphone, tablet, pc, smart tv, console.

Guarda su Prime Video il Big Match del Mercoledì di Champions League delle italiane

Chi non è registrato a Prime Video potrà farlo subito seguendo questo link e beneficiare di 1 mese gratuito di abbonamento senza nessun vincolo (scaduti il mese gratis Prime si rinnova automaticamente se non si cancella l’iscrizione). Una volta scaduto il mese di prova gratuito, il prezzo mensile è di 3,99 euro mentre quello annuale è 36 euro.

Zenit – Juventus potrà essere visto in diretta streaming gratis senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati ad Amazon Prime, il servizio di spedizioni rapide gratuite dell’e-commerce più famoso al mondo.

Quindi chiunque abbia un account Amazon Prime per i classici acquisti online può sfruttarlo per accedere a Prime Video e vedere dunque gratuitamente questa e le altre partite di Champions League che verranno trasmesse ogni mercoledì.

Basterà scaricare l’app e accedere a Prime Video col proprio account per trovare la partita tra i contenuti in evidenza.

Sarò possibile guardare la partita di Champions League anche in 4K se disponibile sul proprio dispositivo, nel menù di accesso (accanto al nome dell’evento) apparirà il logo con la scritta “UHD”, che identifica i contenuti visibili in 4K.

Su Prime Video torna anche“Oltre i titoli”, l’appuntamento settimanale pre-partita dedicato alla UEFA Champions League, condotto da Valentina Ballarini, con ospiti dal mondo dello sport, del giornalismo e dei social per raccontare i momenti che precedono il match con commenti, previsioni, curiosità e contenuti inediti sulle squadre in campo. Protagonisti del pre-partita “Oltre i titoli” di Zenit – Juventus sono Fabrizio Biasin, Fabiana della Valle e lo youtuber Luca Toselli.

Gli highlights di tutti i match della UEFA Champions League giocati martedì 19 e mercoledì 20 ottobre saranno disponibili on demand a partire dalle 23:15 di mercoledì 20.

Probabili Formazioni di Juventus – Villarreal:

Allegri manda in campo la sua Juventus con il 4-4-2 con Szczesny in porta e davanti a lui De Ligt e Rugani centrali con Danilo a destra e De Sciglio a sinistra. A centrocampo ci sono Locatelli e Arthur al centro con Curadrado a destra e Rabiot a sinistra . La coppia d’attacco è formata da Vlahovic e Morata.

Emery schiera il suo Villarreal con il 4-4-1-1 con Rulli in porta ed in difesa Aurier a destra e Pedraza a sinistra con Albiol e Torres centrali. A centrocampo ci sono Dani Parejo e Capoue al centro con Chukwueze a destra e Trigueros a sinistra. In attacco Lo Celso a supporto di Danjuma.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Chiellini, Lu. Pellegrini, Miretti, Bernardeschi, Dybala, Kean, Soulé.

VILLARREAL (4-4-1-1): Rulli; Aurier, Albiol, P. Torres, Pedraza; Chukwueze, Dani Parejo, Capoue, Trigueros; Lo Celso; Danjuma. Allenatore: Emery.

A disposizione: Asenjo, Jorgensen, Gaspar, Estupinan, Mandi, Foyth, Iborra, Pino, Coquelin, Gomez, G. Moreno, Dia.

ARBITRO: Marciniak (Polonia).

Migliori Bookmakers AAMS