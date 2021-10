Diretta Streaming Juventus Roma e Cronaca Live 17-10-2021 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Juventus – Roma 8° Giornata di Serie A, Domenica 17 Ottobre 2021 ore 20:45

Domenica 17 Ottobre alle ore 20:45, il posticipo dell’8° giornata di Serie A, vede una grande classica del calcio italiano: allo Stadium si affrontano la Juventus di Max Allegri e la Roma di José Mourinho.

Cronaca 1° Tempo:

Probabili formazioni di Juventus – Roma:

Juventus (4-4-2): 1 Szczesny; 2 De Sciglio, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 Alex Sandro; 11 Cuadrado, 30 Bentancur, 27 Locatelli, 20 Bernardeschi; 22 Chiesa, 18 Kean

Roma (4-2-3-1): 1 Rui Patricio; 2 Karsdorp, 23 Mancini, 3 Ibanez, 13 Calafiori; 17 Veretout, 4 Cristante; 22 Zaniolo, 7 Pellegrini, 77 Mkhitaryan; 14 Shomurodov

Juventus – Roma dove vedere la partita in Diretta Tv e Streaming Live:

Partita: Juventus – Roma

Juventus – Roma Data: Domenica 17 Ottobre

Domenica 17 Ottobre Orario: 20:45

20:45 Canali TV: DAZN con Smart TV o canale 409 del Digitale terrestre

DAZN con Smart TV o canale 409 del Digitale terrestre Streaming: DAZN (App e Sito web su pc, smartphone, tablet, console)

Juventus – Roma sarà visibile, a partire dalle 20:45 di domenica 17 Ottobre 2021, in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN.

Juventus – Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus – Roma in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi al sito ufficiale DAZN.

La telecronaca di Juventus- Roma su DAZN è a cura di Stefano Borghi e commento tecnico di Francesco Guidolin.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Cronaca Diretta su Stadiosport:

Stadiosport offre la possibilità ai suoi lettori di seguire la diretta testuale del match tra Juventus e Roma direttamente collegandovi su questa pagina.

Potrete leggere la descrizione dei goal e delle azioni salienti della partita dal calcio d’inizio al fischio finale.

Pre Partita di Juventus Roma:

Domenica alle ore 20:45 big match all’Allianz Stadium dove la Juventus affronterà la Roma nella partita valevole per l’ottava giornata di Serie A.

I bianconeri, dopo un avvio molto stentato e deludente, si sono ritrovati ed hanno vinto le ultime 4 partite consecutive tra campionato e Champions Leauge.

La Juventus si trova ora al setimo posto con 11 punti e vuole continuare a scalare la classifica per tornare in lotta per lo scudetto.

Nell’ultimo turno prima della sosta per le nazionali, la Vecchia Signora ha battuto 1-0 il Torino nel derby grazie ad un gol di Locatelli nei minuti finali e vuole ripartire mantenendo alto l’entusiasmo.

La Roma, invece, prima della sosta ha battuto l’Empoli all’Olimpico per 2-0, riscattandosi dopo la sconfitta nel derby contro la Lazio. I giallorossi occupano il quarto posto in classifica con 15 punti e vogliono spedire i bianconeri a -7, tagliandoli fuori dalla corsa al titolo.

La partita si prospetta elettrica con José Mourinho che ritroverà il pubblico dell’Allianz Stadium che qualche anno fa, quando il portoghese allenava il Manchester United, lo fischiò sonoramente. Allora Mourinho uscì vittorioso da Torino vincendo in rimonta per 2-1 ed il tecnico ex Inter spera di dare un nuovo dispiacere ai bianconeri.

Precedenti e statistiche di Juventus – Roma:

Le statistiche favoriscono nettamente i bianconeri.

I precedenti sono decisamente a favore della Juve: vincente in quasi la metà dei precedenti totali, 83 trionfi su 174 precedenti complessivi, 50 pareggi tondi tondi e 41 vittorie romaniste.

Per non parlare dei precedenti allo Stadium: su 10 sfide nell’impianto di proprietà bianconeri, 9 vittorie juventine e una sola romanista.

Giallorossi vincenti solo il 1° Agosto 2020, peraltro a scudetto bianconero già acquisito.

1-3 della Roma allora di Fonseca allo Stadium sulla Juve di Sarri, passata in vantaggio con Higuaìn già al 5′ prima della rimonta siglata da Kalinic e dalla doppietta di Diego Perotti – uno su rigore.

L’ultimo precedente, 21^ giornata – 2^ di ritorno – dello scorso campionato, vide la vittoria della Juve di Pirlo per 2-0 sulla Roma di Fonseca, in gol Cristiano Ronaldo e autorete di Ibanez – curiosamente poi divenuto obiettivo di mercato juventino.

