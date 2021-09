Diretta Streaming Juventus – Milan su DAZN 19-09-2021 ore 20:45

Juventus – Milan, Big Match della 4° Giornata di Serie A, di domenica 19 Settembre 2021 alle ore 20:45 sarà visibile in esclusiva in Diretta Streaming su DAZN.

Alle 20:45 di questa sera all’Allianz Stadium di Torino va di scena il Big Match di questa 4° Giornata di Serie A che guardando la classifica dopo 3 Giornate presenta un inedito testa-coda con il Milan di Pioli che è al comando con 3 vittorie su 3 partite e la Juventus di Allegri che è terzultima con 1 solo punto conquistato in 3 partite giocate.

I bianconeri dopo il pareggio contro l’Udinese all’esordio hanno subito due sconfitte consecutive contro Empoli per 2 a 1 in casa e a Napoli per 2 a 1 sabato scorso e non possono più permettersi passi falsi se vogliono lottare per lo Scudetto.

Guarda Juventus – Milan in Diretta Streaming su DAZN!

Il Milan giocherà questa partita con tranquillità e fiducia visto gli ottimi risultati ottenuti nelle prime 3 giornate.

I rossoneri hanno vinto la partita d’esordio a Genova contro la Sampdoria per 1 a 0 e poi a San Siro hanno travolto il Cagliari 4 a 1 e battuto la Lazio di Sarri 2 a 0 dominando la partita.

La Juventus martedì in Champions League ha vinto in Svezia contro il Malmo per 3 a 0 segnando tutti i gol nel primo tempo e facendo sperare in un inversione di tendenza regalando bel gioco ed un ottima intesa della coppia d’attacco formata da Dybala e Morata che stasera partiranno di nuovo titolari.

Il Milan invece in Europa League è stato sconfitto dal Liverpool in trasferta per 3 a 2 in rimonta dopo che era passato in vantaggio per 2 a 1.

Questa sera all’Allianz Stadium di Torino si preannuncia uno Stadio tutto esaurito per una partita che promette gol e spettacolo tra due squadri grandi rivali da sempre.

Dove vedere Juventus Milan in Diretta Streaming:

Partita: Juventus – Milan

Juventus – Milan Data: Domenica 19 Settembre 2021 – Allianz Stadium

Domenica 19 Settembre 2021 – Allianz Stadium Orario: 20:45

20:45 Canali TV: – DAZN con Smart Tv o canale 409 del Digitale terrestre

– DAZN con Smart Tv o canale 409 del Digitale terrestre Streaming: DAZN (App e Sito web su pc, smartphone, tablet, console)

Guarda Juventus – Milan in Diretta Streaming su DAZN!

REGISTRATI SUBITO!

Juventus – Milan, valida per la 4° Giornata di Serie A 2021-2022, sarà trasmessa in diretta Streaming su DAZN.

La telecronaca di Juventus-Milan su DAZN è a cura di Stefano Borghi e commento tecnico di Francesco Guidolin.

Si potrà guardare Juventus – Milan in Diretta Streaming attivando un abbonamento su DAZN.

Juventus – Milan sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart Tv di ultima generazione compatibili con l’App che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus – Milan in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi tramite browser al sito ufficiale DAZN.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Guarda tutte le partite di Serie A 2021-2022 in Diretta su DAZN

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Probabili Formazioni di Juventus -Milan:

Massimiliano Allegri recupera Federico Chiesa e Bernardeschi che potrebbero tornare utili a partita in corso.

Allegri sembra orientato a confermare la formazione che ha battuto il Malmo in trasferta per 3 a 0 e schiera la sua Juventus con il 4-4-2 con Szczesny in porta e davanti a lui De Ligt e Chiellini centrali con Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra. A centrocampo ci sono Bentencur e Locatelli al centro con Cuadrado sulla fascia destra e Rabiot a sinistra. La coppia d’attacco è formata da Dybala e Morata.

Stefano Pioli dovrà fare i conti con i numerosi assenti e oltre a Ibrahimovic, Bakayoko, Messias e Krunic mancheranno per infortunio anche Calabria e Giroud.

Pioli schiera il suo Milan con il 4-2-3-1 con Maignan in porta e davanti a lui Kjaer e Romagnoli centrali con Tomori a destra e Theo Hernandez a sinistra. I due di centrocampo cono Kessié e Tonali. In attacco Rebia punta centrale supportato da Saelemaekers, Leao e Brahim Diaz.

JUVENTUS (4-4-2): probabile formazione: Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri

MILAN (4-2-3-1): probabile formazione: Maignan; Tomori, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Rebic. All. Pioli

Precedenti e statistiche di Juventus-Milan

I precedenti tra Juventus e Milan in casa della formazione bianconera sorridono alla Vecchia Signora. Ci sono state ben 184 sfide in totale in A tra Juventus e Milan, 92 in casa dei bianconeri che si sono imposti in 47 occasioni, mentre i rossoneri hanno vinto in 23 occasioni, così come sono 22 i pareggi.

Lo scorso anno, il Milan è riuscito a vincere per la prima volta in assoluto all’Allianz Stadium, imponendosi con un netto 3-0 grazie ai gol di Brahim Diaz, Rebic e Tomori. Prima di questo successo, i rossoneri avevano ottenuto solo 2 pareggi a Torino e l’ultima vittoria risaliva al 2011 (0-1, rete di Gattuso ndr.)

Dopo aver perso contro l’Empoli, la Juventus ci tiene ora a vincere il primo big match casalingo davanti ai suoi tifosi e cercare di rendere lo Stadium quel fortino inespugnabile che è stato in parte anche nella scorsa stagione. I bianconeri, nell’ultimo campionato, hanno perso solo 3 volte tra le mura amiche.

Il Milan, invece, punta ad essere ancora una volta la miglior squadra per rendimento esterno. I rossoneri lontano da San Siro nell’ultima stagione hanno perso solamente 2 volte contro Lazio e Spezia., con un solo pareggio e ben 16 vittorie in 19 partite.

Migliori Bookmakers AAMS