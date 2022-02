Diretta Streaming Inter-Sassuolo e Cronaca Live 20-02-2022 ore 18:00

Cronaca Diretta e Streaming Live di Inter – Sassuolo 26° Giornata di Serie A, Domenica 20 Febbraio 2022 ore 18:00

Cronaca 2° Tempo:

97′ – Finisce la partita. L’Inter soccombe in casa contro il Sassuolo per 2-0. I neroverdi s’impongono con le reti di Raspadori (8′) e Scamacca (26′). Un solo punto nelle ultime tre gare per i campioni d’Italia che si ritrovano in classifica con due lunghezze di ritardo dal Milan capolista con una gara in più disputata. Quarto successo esterno per il Sassuolo decimo in coabitazione con il Torino a quota 33.

97′ – Segnalato un fallo di Dzeko su Ruan.

95′ – Il direttore di gara, su segnalazione del VAR, annulla una rete dell’Inter realizzata di testa da De Vrij su cross di Vidal per un fallo di mano di Dimarco.

91′ – Lautaro Martinez è fermato fallosamente da Peluso.

90′ – Segnalati quattro minuti di recupero.

89′ – Cambio nel Sassuolo: Peluso sostituisce Berardi.

89′ – Terzo calcio d’angolo per il Sassuolo.

88′ – Fallo di Skriniar su Berardi.

86′ – Barella subisce fallo da Matheus Henrique.

86′ – Cartellino giallo per D’Ambrosio per gioco scorretto su Ruan.

84′ – Palla-gol per l’Inter: Sanchez, servito dalla destra da Dzeko, si vede respingere il suo tentativo da Ruan appostato a pochi passi dalla linea di porta.

83′ – Potenziale opportunità da rete per il Sassuolo: Skriniar respinge a pochi passi dalla linea di porta un traversone dal fondo di Matheus Henrique.

80′ – Handanovic si oppone a una conclusione di Harroui. Altra opportunità non sfruttata dagli ospiti che approfittano solo parzialmente degli spazi concessi dagli avversari decisamente sbilanciati in avanti:

79′ – Palla-gol per il Sassuolo: Raspadori, liberato a tu per tu con Handanovic da un errore di Barella, si vede negare la rete dall’estremo difensore nerazzurro in collaborazione con Skriniar. Sul proseguimento dell’azione termina di poco a lato un tiro a giro di Berardi dal limite dell’area.

78′ – Cambio anche nel Sassuolo: Harroui rileva Traorè.

78′ – Doppio cambio nell’Inter: D’Ambrosio e Vidal subentrano rispettivamente a Perisic e Calhanoglu.

77′ – Errore in fase d’impostazione di Perisic.

76′ – Cross di Dimarco dalla destra e colpo di testa di Dzeko controllato senza problemi da Consigli.

75′ – Segnali di stanchezza sembrano affiorare tra i padroni di casa.

73′ – Sassuolo pericoloso: termina di poco a lato un diagonale da sinistra di Raspadori servito da Lopez.

72′ – Palla-gol per l’Inter: clamoroso errore sotto porta di Lautaro Martinez con Consigli fuori causa.

70′ – Doppio cambio nel Sassuolo: Defrel e Matheus Henrique prendono rispettivamente il posto di Scamacca e Frattesi.

69′ – Segnalata una posizione di fuorigioco di Dzeko sull’invito di Barella.

68′ – Occasione Inter: Dzeko fallisce la battuta a rete sul servizio dalla destra di Dumfries.

67′ – Settimo calcio d’angolo per i padroni di casa.

67′ – Skriniar respinge un tentativo a rete di Traorè.

65′ – Handanovic in uscita anticipa Traorè protagonista di una bella iniziativa personale.

64′ – Si spegne sul fondo un tentativo di Perisci.

63′ – Palla-gol per l’Inter: grande intervento di Consigli su un colpo di testa di Dzeko servito dalla sinistra da Perisic. I nerazzurri guadagnano soltanto un corner.

62′ – Si spegne sul fondo un tentativo di Berardi al termine di una buona azione proposta dal Sassuolo.

60′ – Quinto calcio d’angolo per l’Inter.

59′ – Cartellino giallo per Muldur per gioco scorretto su Sanchez.

58′ – Palla-gol per l’Inter: Dzeko, lanciato ottimamente da Perisic, si vede negare la rete da Consigli in uscita.

57′ – Ravvisato un fallo di De Vrij su Scamacca.

56′ – Un traversone impreciso di Calhanoglu dalla destra è controllato agevolmente da Consigli.

55′ – Lautaro Martinez è fermato fallosamente da Muldur.

54′ – Secondo calcio d’angolo per il Sassuolo generato da una conclusione di Kyriakopoulos deviato da Skriniar.

52′ – Un lancio di De Vrij si rivela troppo lungo per Perisic.

51′ – Prolungato possesso palla dei padroni di casa.

50′ – Consigli controlla in presa alta un traversone dalla destra di Calhanoglu che intendeva raggiungere Dzeko.

49′ – Cartellino giallo per Raspadori per gioco scorretto su Barella.

48′ – Lautaro Martinez non controlla un invito interessante di Barella.

47′ – Segnalato un fallo di mano di Berardi.

46′ – Inizia la ripresa con diverse variazioni negli schieramenti. Dumfries e Dzeko rilevano rispettivamente Darmian e Gagliardini tra i padroni di casa. Ruan prende il posto di Ayhan tra gli ospiti.

Cronaca 1° Tempo:

47′ – Finisce il primo tempo. Inter e Sassuolo vanno al riposo con gli ospiti in vantaggio per 2-0. Decidono, per il momento, le reti di Raspadori (8′) e Scamacca (26′). Traversa di Berardi. Occasioni per Calhanoglu, Skriniar e Gagliardini. Nerazzurri in chiara difficoltà sulle rapide e ben congegnate ripartenze avversarie.

46′ – Fallo in attacco di Skriniar su Chiriches.

46′ – Quarto calcio d’angolo per l’Inter.

45′ – Segnalato un minuto di recupero.

45′ – Occasione Sassuolo: Handanovic devia in angolo una conclusione da posizione defilata di Kyriakopoulos. Primo tiro dalla bandierina per la formazione di Dionisi.

43′ – Occasione Inter. Perisic si accentra da sinistra e conclude: pallone sul fondo.

42′ – De Vrij subisce fallo da Scamacca.

41′ – Perisic non riesce a coordinarsi al meglio per la battuta al volo sugli sviluppi della punizione battuta da Calhanoglu.

40′ – Ravvisato un fallo di Scamacca su Calhanoglu.

38′ – Traversa del Sassuolo in contropiede! Berardi, servito da Traorè abile nel gestire l’azione di rimessa, colpisce il montante della porta difesa da Handanovic.

35′ – Inter pericolosa: Gagliardini impegna severamente Consigli con un bella conclusione da fuori area. Sul proseguimento dell’azione Calhanoglu si vede respingere il suo tentativo.

34′ – Fallo commesso in fase offensiva da Skriniar su Lopez.

32′ – Barella è fermato fallosamente da Traorè.

31′ – Palla-gol per l’Inter: Consigli si oppone con bravura al perentorio colpo di testa di Skriniar sugli sviluppi del tiro dalla bandierina battuto dalla sinistra da Dimarco.

30′ – Terzo calcio d’angolo per l’Inter.

28′ – Segnalata una posizione di fuorigioco di Raspadori sul servizio di Berardi.

26′ – GOL DEL SASSUOLO! 0-2! Scamacca, completamente libero nel cuore dell’area, raddoppia per i neroverdi andando a segno di testa sugli sviluppi di un cross di Traorè.

25′ – Segnalata una posizione irregolare di Lautaro Martinez che imbeccato da Barella aveva malamente concluso a lato sull’uscita di Consigli.

23′ – Segnalato un fallo in attacco di Lautaro Martinez su Muldur che resta a terra dolorante.

21′ – Berardi è fermato fallosamente da Dimarco.

20′ – Segnalata una posizione di fuorigioco di Lautaro Martienz. Gagliardini, senza fortuna, aveva nella circostanza cercato la conclusione al volo su un traversone dalla destra di Darmian.

19′ – Tentativo decisamente impreciso di Dimarco.

19′ – Secondo corner per i nerazzurri.

18′ – Sanchez chiama in causa Consigli con una battuta dalla distanza.

17′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore dell’Inter.

16′ – Occasione Inter: termina di poco a lato un rasoterra mancino dal limite dell’area di Calhanoglu.

12′ – Consigli neutralizza un tentativo di Lautaro Martinez servito nella circostanza da Darmian.

11′ – Buon recupero a centrocampo di Scamacca su Calhanoglu. Il Sassuolo continua ad aggredire con efficacia all’altezza della linea mediana del campo.

8′ – GOL DEL SASSUOLO! 0-1! Raspadori, servito da Berardi, porta in vantaggio gli ospiti con una conclusione apparentemente non irresistibile. Azione di rimessa della compagine emiliana avviata da un sospetto recupero di Berardi a centrocampo ai danni di Calhanoglu.

8′ – De Vrij subisce fallo da Scamacca.

7′ – Ravvisato un leggero fallo in attacco di Berardi su Dimarco.

7′ – Scamacca non controlla un buon pallone ai venti metri proposto da Frattesi.

6′ – Possesso palla dell’Inter.

5′ – Segnalato un fallo di Darmian su Kyriakopoulos.

4′ – Efficace chiusura difensiva di Skriniar su Traorè.

3′ – Scamacca è fermato fallosamente da Gagliardini.

2′ – Consigli controlla agevolmente un traversone dalla sinistra di Perisic.

1′ – Occasione Sassuolo in contropiede: Traorè, servito da Raspadori, conclude a lato.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dall’Inter.

Formazioni Ufficiali di Inter Sassuolo:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Darmian, Gagliardini, Barella, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro. All.: S. Inzaghi.

SASSUOLO (4-2-3-1) – Consigli; Muldur, Chiriches, Ayhan, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. All.: Dionisi.

ARBITRO: Francesco Fourneau

Pre-Partita di Inter – Sassuolo:

La ventiseiesima giornata di Serie A regala un match di grande qualità dove l’Inter di Simone Inzaghi dovrà ospitare tra le mura amiche il Sassuolo di Alessio Dionisi.

I nerazzurri arrivano dalla sconfitta contro il Liverpool in Champions League e dopo il pareggio contro il Napoli, ha subito il sorpasso in classifica per mano dei cugini del Milan.

Nonostante ciò, l’ambiente nerazzurro è tranquillo: in campionato è forte della consapevolezza di avere una partita da recuperare e aver condotto quasi tutti gli scontri diretti, mentre in Champions lo 0-2 con i Reds ha aumentato le consapevolezze riguardo la qualità del gioco di Inzaghi.

Non troppo diversa è la situazione del Sassuolo. Nelle ultime settimane la vittoria faticava ad arrivare e nell’ultimo turno, contro la Roma, la situazione non è cambiata vedendo i tre punti sfuggire negli ultimi secondi.

Dionisi, però, può sorridere per aver ritrovato la verve di Traorè e la consapevolezza di aver messo in grande difficoltà la Roma senza Scamacca e Raspadori.

Entrambe le squadre sono votate ad un calcio propositivo e per entrambe questa sfida può essere il crocevia per il ritorno alla vittoria.

