Diretta Streaming Inter – Real Madrid su Prime Video Champions League

Inter – Real Madrid, Big Match di mercoledì 15 settembre alle ore 21:00, valido per la 1° Giornata della fase a gironi di Champions League 2021-2022 sarà visibile in esclusiva in Diretta Streaming su Prime Video di Amazon.

E’ arrivato il momento tanto atteso della stagione calcistica, quello della musichetta della competizione europea più importante e famosa.

Le note della UEFA Champions League tornano a risuonare a San Siro mercoledì 15 settembre alle 21:00 dove si affrontano l’Inter di Simone Inzaghi ed il Real Madrid di Carlo Ancelotti tornato sulla panchina dei Blancos.

La partita Inter Real – Madrid sarà trasmessa in esclusiva in diretta Streaming su Amazon Prime Video che ha acquisito i diritti per la messa in onda del big match di Champions League di una squadra italiana del mercoledì.

I nerazzurri sono inseriti nel Gruppo D di Champions League e come la passata stagione trovano gli spagnoli del Real Madrid e gli ucraini dello Shakhtar Donetsk.

La scorsa stagione la fase a gironi è stata fatale all’Inter di Antonio Conte che è stata subito eliminata chiudendo il girone in ultima posizione.

I nerazzurri a novembre 2020 hanno perso entrambe le sfide contro il Real venendo sconfitti 0 a 2 in casa a San Siro e 3 a 2 al Camp Nou.

Domani sera la nuova Inter di Simone Inzaghi vorrà sicuramente vendicare le due sconfitte subite e farà di tutto per portare a casa i primi punti preziosi nel girone.

Dall’altra parte c’è da dire che i blancos non sono più la corazzata di qualche anno fa quando vinsero 3 volte consecutive la Champions League dal 2016 al 2018.

Ma il Real Madrid parte ogni anno di diritto tra le squadre favorite per la vittoria della massima competizione europea. Il Real Madrid nelle prime 4 giornate di Liga giocate ha ottenuto 3 vittorie ed 1 pareggio e ieri ha travolto 5 a 2 il Celta Vigo con una tripletta di Benzema.

L’Inter di Inzaghi invece dopo due belle vittorie alle prime due giornate contro Hellas Verona e Genoa sabato è stata fermata sul pareggio per 2 a 2 dalla Sampdoria.

Per mercoledì sera a San Siro sono attesi oltre 30.000 tifosi nerazzurri ma chi non potrà andare allo stadio potrà godersi il match comodamente da casa.

Sarà Amazon Prime Video a trasmettere, in esclusiva, il big match Inter – Real Madrid.

L’emittente ha infatti acquistato i diritti delle migliori 16 partite del mercoledì, a partire dunque dall’attesissima sfida tra Inter e Real Madrid.

Come vedere Inter – Real Madrid in Diretta Streaming su Prime Video:

L’Inter affronta a San Siro gli spagnoli del Real Madrid, mercoledì 15 settembre alle 21:00 ed il match sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma Prime Video di Amazon scaricabile da dispositivi Android e iOS su smartphone, tablet, pc, smart tv, console.

La Diretta pre partita di Inter Real Madrid su Prime Video inizierà dalle 19:30 e ci sarà una grande squadra di commentatori ed esperti capitanata da Giulia Mizzoni sarà affiancata anche da Clarence Seedorf, Julio Cesar e Diego Milito in diretta dalle 19.30 dallo stadio San Siro.

La telecronaca di Inter Real Madrid su Prime Video è a cura di Sandro Piccinini con commento tecnico di Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Videoci sarà Gianpaolo Calvarese.

Inviata a bordo campo Alessia Tarquinio insieme a due nuovi arrivi del team cronisti: Fernando Siani e Alessandro Alciato.

Ad animare l’highlight show post-partita Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Claudio Marchisio.

Da mercoledì 15 settembre, su Prime Video debutta anche “Oltre i titoli”, il nuovo appuntamento settimanale prepartita dedicato alla UEFA Champions League, condotto da Valentina Ballarini, con ospiti dal mondo dello sport, del giornalismo e dei social per raccontare i momenti che precedono il match con commenti, previsioni, curiosità e contenuti inediti sulle squadre in campo. Protagonisti del prepartita “Oltre i titoli” di Inter – Real Madrid sono Fabrizio Biasin, Fabiana della Valle e Franco Vanni.

Tutti gli highlights di tutti i match della UEFA Champions League giocati martedì 14 e mercoledì 15 settembre saranno disponibili a partire dalle 23:15 di mercoledì 15 su Prime Video.

Match e show post-partita con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.

Probabili Formazioni di Inter – Real Madrid:

Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Sensi a centrocampo mentre Bastoni in difesa è ancora in dubbio e se non ce la farà sarà confermato Dimarco.

L’Inter scenderà in campo con il 3-5-2 con Handanovic in porta e linea difensiva a 3 formata da Skriniar, De Vrij e Di Marco. A centrocampo ci sarà Brozovic in cabina di regia con ai lati Barella e Calhanoglu. Sulla fascia destra ci sarà Dumfries mentre a sinistra c’è Perisic. In attacco confermata la coppia Dzeko – Lautaro Martinez.

Ancelotti manda in campo il suo Real Madrid con il 4-3-3 con Courtois in porta e difesa a 4 formata da Militao e Nacho centrali con Carvajal a destra e Miguel a sinistra. A centrocampo c’è Casemiro in cabina di regia con ai lati Modric e Isco. Il tridente d’attacco è formato da Benzema, Asensio e Vinicius Junior.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Miguel; Modric, Casemiro, Isco; Asensio, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti

