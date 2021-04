Cronaca Diretta Gran Premio di Doha e MotoGP 04-04-2021

Cronaca Live Testuale del Gran Premio di MotoGP di Doha Domenica 4 Aprile 2021 ore 19:00

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Doha di MotoGP:

1 25 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 167.4 42’23.997

2 20 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 167.3 +1.457

3 16 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 167.3 +1.500

4 13 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 167.3 +2.088

5 11 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 167.3 +2.110

6 10 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 167.3 +2.642

7 9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 167.1 +4.868

8 8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 167.1 +4.979

9 7 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 167.1 +5.365

10 6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 167.1 +5.382

11 5 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 167.1 +5.550

12 4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 167.1 +5.787

13 3 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 167.0 +6.063

14 2 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 167.0 +6.453

15 1 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 166.9 +8.928

16 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 166.5 +14.246

17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 166.4 +16.241

18 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 166.4 +16.472

19 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 166.3 +16.779

20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 164.9 +38.775

Ritirati:

73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 166.5 10 Laps

27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 166.4 10 Laps

Cronaca Gara Gran Premio di Doha di MotoGP:

Fabio Quartararo con la sua Yamaha vince il Gran Premio di Doha di MotoGP davanti alle Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco!

Giro 22/22 Ultimo Giro! Quartararo va verso la vittoria del Gran Premio di Doha! Dietro di lui bagarre tra Martin e Zarco per il 2° posto seguiti da Rins e Vinales.

Giro 21/22 Quartararo ha mezzo secondo di vantaggio su Martin che alle sue spalle ha incollati Zarco, Vinales e Rins. A seguire il gruppetto formato da Bagnaia, Miller, Espargaro, Binder e BAstianini a chiudere la top ten.

Giro 20/22 A 3 Giri dalla Fine Quartararo sempre al comando seguito da Martin e Zarco. Vinales è quarto seguito da Rins e Bagnaia.

Giro 18/22 Quartararo supera Martin e si prende la testa della corsa! La sua Yamaha sembra avere mantenuto meglio le gomme. Martin è 2° mentre Vinales è 3°. A seguire ci sono Bagnaia 7°, Bastianini 11°, Morbidelli 12° e Valentino Rossi 18°.

Giro 17/22 Martin ha 385 millesimi di vantaggio su Zarco. A seguire ci sono Quartararo, Miller, Vinales, Rins e Bagnaia.

Giro 16/22 Al comando c’è sempre Martin seguito da Zarco mentre Bagnaia ha perso la posizione ed è stato infilato da Fabio Quartararo.

Giro 15/22 Non cambiano le posizioni davanti mentre dietro Morbidelli è 13° e Valentino Rossi non riesce a risalire ed è 18°

Giro 14/22 Sempre le tre Ducati davanti a tutti con Martin, Zarco e Bagnaia. A seguire c’è Fabio Quartararo che ha superato Rins e si è preso il 4° posto.

Giro 13/22 Martin è sempre al comando con 343 millesimi su Zarco e 582 millesimi su Bagnaia. Intanto Miller ha un contatto con Mir e perde diverse posizioni. Fabio Quartararo è salito in 5° posizione.

Giro 12/22 Grande sorpasso di Pecco Bagnaia su Alex Rins! Ora ci sono 3 Ducati davanti a Tutti con Martin al comando seguito da Zarco e Bagnaia. Miller con l’altra Ducati ufficiale è quinto!

Giro 11/22 Jorge Martin è sempre al comando seguito da Zarco a 4 decimi. Rins è terzo mentre Pecco Bagnaia è quarto.

Fabio Quartararo è 8° seguito da Vinales che oggi non sembra avere il ritmo gara di domenica scorsa.

Giro 9/22 Martin è sempre al comando mentre Zarco si è ripreso la posizione su Rins. Bagnaia è quinto seguito da Mir. Franco Morbidelli è 12° mentre Valentino Rossi è 20°.

Giro 8/22 Il rookie Martin continua a restare in vetta alla corsa ora davanti a Rins che ha superato Zarco. Aleix Espargaro con l’Aprilia è in quarta posizione davanti a Bagnaia.

Giro 7/22 Pecco Bagnaia fa il giro veloce in 1’54’491 ed ora è quinto dietro a Aleix Espargaro. Al comando c’è sempre Martin seguito da Zarco

Giro 6/22 Martin è sempre al comando mentre Zarco supera Rins e si riprende il 2° posto e fa anche il giro più veloce in gara in 1’54”914.

Bagnaia è risalito in 6° posizione e di trova dietro a Mir.

Giro 5/22 Alex Rins supera Zarco e si prende la 2° posizione, al comando c’è sempre Martin. Pecco Bagnaia è risalito in 7° posizione. Morbidelli è 12° mentre Valentino Rossi non riesce a risalire ed è sempre 21°.

Giro 4/22 Al comando c’è sempre Martin seguito da Zarco, Alex Rins con la Suzuki è 3° seguito da Aleix Espargaro e Mir.

Giro 3/22 Continuano ad andare via i due della Ducati Pramac mentre dietro il gruppo è compatto con Rins, Espargaro, Oliveira, Miller e Bagnaia in lotta.

A completare la top ten ci sono Fabio Quartararo e Maverick Vinales.

Giro 2/22 In testa ci sono sempre le due Ducati Pramac con Jorge Martin seguito da Johann Zarco e a seguire Aleix Espargaro, Rins e Oliveira. Bagnaia è salito in 9° posizione mentre Morbidelli è 13°. Rossi sempre 21°.

Giro 1/22 Ottima partenza di Jorge Martin che scattato dalla pole position mantiene la posizione davanti a Zarco, Aleix Espargaro, Rins e Oliveira.

Maverick Vinales parte malissimo e scende dalla 3° alla 9° posizione, anche Pecco Bagnaia scende in 11° posizione.

Valentino Rossi non recupera posizioni e resta penultimo.

Griglia di Partenza Gran Premio di MotoGP di Doha:

1 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 349.5 1’53.106

2 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 346.1 1’53.263 0.157 / 0.157

3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 336.4 1’53.267 0.161 / 0.004

4 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 341.7 1’53.303 0.197 / 0.036

5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 336.4 1’53.469 0.363 / 0.166

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 339.6 1’53.654 0.548 / 0.185

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 337.5 1’53.705 0.599 / 0.051

8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.4 1’53.745 0.639 / 0.040

9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.3 1’53.785 0.679 / 0.040

10 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 329.2 1’53.794 0.688 / 0.009

11 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 342.8 1’54.224 1.118 / 0.430

12 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 337.5 1’55.096 1.990 / 0.872

13 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Esponsorama Ducati 343.9 1’54.228 0.297 / 0.008

14 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 342.8 1’54.261 0.330 / 0.033

15 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 340.6 1’54.402 0.471 / 0.141

16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 339.6 1’54.481 0.550 / 0.079

17 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 341.7 1’54.528 0.597 / 0.047

18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 341.7 1’54.555 0.624 / 0.027

19 23 Enea BASTIANINI ITA Esponsorama Racing Ducati 336.4 1’54.632 0.701 / 0.077

20 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 340.6 1’54.731 0.800 / 0.099

21 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 336.4 1’54.881 0.950 / 0.150

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.3 1’55.823 1.892 / 0.942

