Diretta Streaming e Cronaca Live di Torino – Milan 30-10-2022 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Torino – Milan, 12° Giornata di Serie A Domenica 30 Ottobre 2022 ore 20:45

Cronaca 1° Tempo:

14′ – Pellegri è fermato fallosamente da Tomori.

13′ – Milinkovic-Savic si rende protagonista di una rischiosa uscita di testa.

12′ – Efficace intervento difensivo di Buongiorno su Leao.

11′ – Altra buona chiusura di Gabbia su Pellegri.

9′ – Fase di gioco piuttosto confusa.

8′ – Giro-palla degli ospiti nella propria metà campo.

7′ – Pellegri è fermato fallosamente da Pobega.

7′ – Pellegri commette fallo su Gabbia.

6′ – Palla-gol per il Milan letteralmente gettata al vento da Leao a tu per tu con Milinkovic-Savic. Ottima anche in questa circostanza la giocata di Diaz a liberare al tiro l’avanti portoghese.

5′ – Prolungato possesso palla del Milan sulla trequarti avversaria.

4′ – Kalulu subisce fallo da Vlasic.

3′ – Occasione Milan: Leao, servito sul versante di sinistra da Diaz, conclude malamente sul fondo con il mancino.

2′ – Efficace chiusura in tackle scivolato di Gabbia su Pellegrini.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dal Milan.

Torino-Milan: formazioni ufficiali

Juric manda in campo il suo Torino con il 3-4-2-1. Milinkovic Savic in porta. Davanti a lui un trio difensivo composto da Djidji, Schuurs e Buongiorno. In mezzo al campo agiranno Lukic e Ricci mentre gli esterni saranno Singo a destra e Lazaro a sinistra. In attacco Pellegri punta centrale supportato da Vlasic e Miranchuk.

Pioli schiera il suo Milan con il solito 4-2-3-1. Tatarusanu in porta. In difesa Tomori e Gabbia al centro con Kalulu a destra e Theo Hernandez a sinistra. I due di centrocampo saranno Tonali e Pobega. In avanti Origi sostenuto da Messias, Diaz e Leao.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Miranchuk; Pellegri. A disp.: Fiorenza, Gemello; Bayeye, Rodriguez, Vojvoda, Zima; Adopo, Garbett, Karamoh, Linetty; Seck, Radonjic. All.: Juric.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, Diaz, Leao; Origi. A disp.: Jungdal, Mirante; Ballo-Touré, Dest, Kjaer, Thiaw; Adli, Bakayoko, Bennacer, Krunic, Vranckx; De Ketelaere, Giroud, Rebic. All.: Pioli.

Dove vedere Torino – Milan in Diretta Tv e Streaming:

Torino – Milan in programma Domenica 30 Ottobre alle ore 20:45 sarà trasmessa in Diretta Tv e Streaming in esclusiva su DAZN.

Sarà possibile seguire il match Torino – Milan tramite l’app di DAZN su Smart Tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Per vedere la partita Torino – Milan in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Torino – Milan sarà visibile anche in Diretta Tv su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Per vedere questo canale è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Pre-Partita di Torino – Milan:

Sfida già cruciale per il Torino di Ivan Juric e per il Milan di Stefano Pioli. La sfida dell’Olimpico di Torino, in occasione della 12° giornata di campionato, promette spettacolo e gol.

Il Torino è reduce dalla vittoria per 1-2, contro l’Udinese allenata da Andrea Sottil.

I granata sono undicesimi in classifica, grazie ai 14 punti conquistati in 11 giornate di campionato.

Il Milan è reduce dalla vittoria per 4-1, contro il Monza allenato da Raffaele Palladino.

I rossoneri sono terzi in classifica, grazie ai 26 punti conquistati in 11 giornate di campionato.

Tomori e Brahim Diaz torneranno in campo dal primo minuto.

Pellegri sarà l’unica punta del Torino.