Diretta Streaming e Cronaca Live di Sassuolo – Milan 30-08-2022 ore 18:30

Cronaca Diretta e Streaming Live di Sassuolo-Milan 4° Giornata di Serie A, Martedì 30 Agosto 2022 ore 18:30

CRONACA 2° TEMPO

99′ – Finisce la partita. Sassuolo e Milan chiudono a reti inviolate il match inaugurale del quarto turno della Serie A. Gara dai modesti contenuti tecnici e povera di emozioni. Maignan para al 22′ un rigore a Berardi che nella ripresa s’infortuna. Occasioni per Leao e Giroud. Rossoneri in dieci nei minuti di recupero per un infortunio occorso a Florenzi a cambi esauriti. Il Milan, salito a quota 8, si porta momentaneamente in vetta alla classifica. Secondo pareggio di fila per il Sassuolo al momento ottavo in compagnia di Juventus e Fiorentina con 5 punti.

99′ – Ottavo calcio d’angolo per il Milan.

97′ – Tomori subisce fallo da Alvarez. Cartellino giallo per l’avanti uruguaiano neroverde per comportamento non regolamentare.

95′ – Impreciso invito di Defrel per Rogerio nel cuore dell’area rossonera.

94′ – Occasione Milan: Leao, servito da De Ketelaere, conclude piuttosto debolmente a rete favorendo la presa di Consigli.

93′ – Fallo commesso da Defrel su Hernandez.

92′ – Ottima chiusura di Ferrari su Leao. L’avanti rossonero commette fallo sul difensore neroverde nel tentativo di recuperare la sfera.

90′ – Saranno almeno 7 i minuti di recupero. Florenzi abbandona sofferente il terreno di gioco come era accaduto a Berardi. Milan in dieci in questo finale.

89′ – Problemi fisici per Florenzi. Il Milan ha esaurito i cambi a sua disposizione.

88′ – Rogerio subisce fallo da Florenzi.

88′ – Chiusura decisa di Ferrari su De Ketelaere.

86′ – Cartellino giallo per Defrel per gioco scorretto su Tonali.

84′ – Diagonale efficace di Hernandez.

83′ – Doppio cambio nel Sassuolo: Alvarez e Marchizza fanno il loro ingresso per Pinamonti e Kyriakopoulos.

82′ – Errore in fase d’impostazione di Bennacer.

81′ – Kyriakopoulos, fermato fallosamente da Bennacer, guadagna un calcio di punizione.

80′ – Cambio forzato nel Milan: Kalulu prende il posto di Kjaer non al meglio.

79′ – Terzo calcio d’angolo per il Sassuolo.

78′ – Segnalato un fallo in attacco di Tomori su Ferrari.

77′ – Cartellino giallo per Ferrari per gioco scorretto su De Ketelaere.

76′ – Un traversone di Adli dalla destra è allontanato fuori area da Ferrari.

74′ – Un tentativo a rete di Hernandez si perde lontano dai pali difesi da Consigli.

73′ – Cambio nel Milan: Adli subentra a Giroud e diviene il riferimento offensivo centrale.

72′ – Segnalato un fallo di Matheus Henrique su Leao. Lopez viene nella circostanza ammonito per proteste. Punizione sulla trequarti per il Milan.

71′ – Possesso palla per i rossoneri all’altezza della linea mediana del campo.

70′ – Settimo calcio d’angolo per il Milan.

69′ – Doppio cambio nel Sassuolo: Harroui e Matheus Henrique sostituiscono rispettivamente Frattesi e Thorstved.

68′ – Possesso palla del Sassuolo nella propria metà campo. Dionisi prepara due cambi.

66′ – Sesto tiro dalla bandierina per i rossoneri che negli ultimi minuti hanno accentuato la pressione.

65′ – Quinto calcio d’angolo per il Milan,

64′ – La punizione battuta da Bennacer è allontanata fuori area da Ferrari.

63′ – Cartellino giallo per Frattesi per gioco scorretto su Hernandez.

62′ – Segnalato una sbracciata di Leao (in possesso di palla) su Frattesi.

61′ – Rilevato un fallo in attacco di Messias su Kyriakopoulos.

61′ – Altro tiro dalla bandierina per gli ospiti.

60′ – Terzo corner per i rossoneri.

59′ – Manovra del Milan per linee orizzontali.

57′ – Triplo cambio nel Milan: De Ketelaere, Tonali e Messias subentrano rispettivamente a Diaz, Pobega e Saelemaekers.

55′ – Pioli prepara un triplo cambio.

54′ – Consigli anticipa in uscita alta Giroud.

53′ – Thorstved chiama in causa Maignan con un rasoterra da fuori area.

52′- Cambio forzato per il Sassuolo: Berardi, infortunato, lascia il posto a Defrel.

50′ – Rilevato un fuorigioco di Berardi che nella circostanza a seguito di una vistosa spinta di Hernandez cade a terra e s’infortuna.

49′ – Cross impreciso di Diaz dalla destra al termine di una buona trama di gioco del Milan.

47′ – Segnalato un fallo di mano in area neroverde di Pobega.

46′ – Secondo calcio d’angolo per il Milan. Tiro dalla bandierina generato da una chiusura decisa di Lopez in occasione di un traversone dal fondo di Saelemaekers per Giroud.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

CRONACA 1° TEMPO

47′ – Finisce il primo tempo. Sassuolo e Milan vanno al riposo sullo 0-0. Maignan neutralizza un calcio di rigore di Berardi (22′). Occasioni per Leao (8 e 12′) e Giroud (40′).

47′ – Ottima chiusura di Ferrari su Giroud. L’avanti rossonero sul proseguimento dell’azione commette fallo sul difensore neroverde.

46′ – Cross di Toljan dalla destra e colpo di testa di Frattesi controllato senza particolari problemi da Maignan.

45′ – Segnalati due minuti di recupero.

44′ – Berardi è fermato fallosamente da Bennacer.

43′ – Cartellino giallo per Saelemaekers per gioco scorretto su Rogerio.

43′ – Tomori subisce fallo da Pinamonti.

42′ – Ferrari cerca, senza fortuna, la battuta al volo macina da fuori area: pallone alto.

41′ – Prolungata trama offensiva del Sassuolo.

40′ – Milan pericoloso in contropiede: termina abbondantemente a lato una conclusione di Giroud da ottima posizione.

39′ – Secondo calcio d’angolo per il Sassuolo generato da un cross di Kyriakopoulos devito da Florenzi.

38′ – Saelemaekers è fermato da Lopez.

37′ – Cross decisamente impreciso di Florenzi. Rilevata nella circostanza un posizione irregolare di Leao.

36′ – Maignan controlla con sicurezza un traversone di Pinamonti.

35′ – Gara, sin qui, povera dal punto di vista tecnico.

34′ – Un tentativo dalla distanza di Pobega è respinto da Erlic.

33′ – Primo calcio d’angolo anche per gli ospiti generato da un cross dal fondo di Diaz deviato da Ferrari.

32′ – Hernandez subisce fallo da Frattesi. Punizione sulla trequarti di sinistra per il Milan.

31′ – Prolungato possesso palla del Milan.

30′ – Ravvisato un fallo di Berardi su Tomori nei pressi della linea centrale del campo.

29′ – Segnalata una posizione irregolare di Berardi.

29′ – Lancio impreciso di Tomori.

27′ – Cartellino giallo per Hernandez per gioco scorretto su Berardi.

25′ – Frattesi, servito da Berardi, non riesce ad inquadrare il bersaglio: pallone sul fondo.

25′ – Palla persa da Hernandez in area avversaria.

24′ – Buona chiusura d Florenzi.

22′ – Parato! Maignan neutralizza il calcio di rigore battuto da Berardi. Si resta sullo 0-0.

21′ – Rigore per il Sassuolo! Il direttore di gara decreta un penalty per i padroni di casa per atterramento in area di Kyriakopoulos ad opera di Saelemaekers.

20′ – Pressing alto del Milan; Berardi non controlla un rilancio di Erlic.

19′ – Florenzi non riesce a controllare in corsa un suggerimento di Saelemaekers.

18′ – Hernandez è fermato fallosamente da Berardi.

17′ – Diaz, smarcato centralmente da Leao, cerca senza fortuna il passaggio dentro per Giroud.

17′ – Thorstved subisce fallo da Saelemaekers.

16′ – Termina di poco a lato un rasoterra privo di potenza di Diaz.

15′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore del Sassuolo.

14′ – Kjaer si rifugia in fallo laterale in occasione di un servizio in verticale di Berardi per Pinamonti.

13′ – Un tentativo a rete di Leao da posizione defilata è respinto da Lopez.

12′ – Milan pericoloso con un bel tiro da fuori area di Leao: pallone di poco alto.

12′ – Lancio decisamente fuori misura di Bennacer.

11′ – Apertura di gioco imprecisa di Diaz per Leao.

10′ – Rilevato un fallo di Thorstved su Diaz.

9′ – Cambio gioco errato di Heranndez per Saelemaekers.

8′ – Occasione Milan: Leao sciupa una favorevole occasione concludendo malamente a rete da ottima posizione. Opportunità per i rossoneri generata da un buon inserimento di Pobega,

7′ – Saelemaekers non riesce a controllare un passaggio di Florenzi calibrato non al meglio.

5′ – Giroud è fermato fallosamente da Frattesi. Punizione per il Milan sulla trequarti.

4′ – Diversi errori tecnici in queste prime battute di gioco.

3′ – Apertura di gioco imprecisa di Leao.

2′ – Possesso palla del Milan nella propria metà campo.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dal Sassuolo.

Sassuolo – Milan: formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Alessio Dionisi e Stefano Pioli.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Hernandez; Pobega, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

Probabili Formazioni di Sassuolo – Milan:

Alessio Dionisi schiererà il Sassuolo con il classico 4-3-3. Toljan e Rogerio agiranno sulle fasce nella difesa e quattro, mentre il centrocampo sarà formato dal trio Frattesi, Lopez e Thorstvedt. In attacco Berardi, Pinamonti e Defrel.

Qualche novità per il Milan Stefano Pioli. Florenzi dovrebbe partire titolare sulla fascia destra al posto di Calabria, mentre sulla trequarti Saelemaekers sembra favorito su Messias. In attacco potrebbe esserci la novità Origi dal primo minuto, al posto di Giroud.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Defrel.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Origi.

Pre Partita di Sassuolo – Milan:

Sassuolo-Milan è uno dei due anticipi del Martedì sera del turno infrasettimanale di Serie A, insieme a Inter-Cremonese. La sfida del “Mapei” si giocherà alle ore 18.30.

Sfida già cruciale per il Sassuolo allenato da Alessio Dionisi e per il Milan Campione d’Italia guidato da Stefano Pioli. La sfida del Mapei Stadium, in occasione della 4° giornata di campionato, promette spettacolo e gol.

Il Sassuolo di Alessio Dionisi è reduce dal pareggio ottenuto per 2-2, allo Stadio Alberto Picco, contro lo Spezia guidato da Luca Gotti.

I neroverdi sono reduci da 4 punti conquistati nelle prime tre giornate del Campionato di Serie A frutto di 1 vittoria contro il Lecce, 1 sconfitta all’esordio contro la Juventus ed il pareggio contro lo Spezia.

Il Milan di Stefano Pioli è reduce dalla vittoria per 2-0, ottenuta in casa, contro il Bologna allenato da Sinisa Mihajlovic.

I rossoneri hanno conquistato 7 punti nelle prime tre giornate del Campionato di Serie A.

Il Sassuolo vuole riprendere il suo percorso in campionato, ma dovrà confrontarsi con il Milan Campione D’Italia, che proprio qui al Mapei, conquistò ufficialmente il suo 19° Scudetto.

Quella partita fu un monologo rossonero, con uno 0-3 in favore del “diavolo” che maturò già nel corso del primo tempo.

Di ben altro impatto fu la gara d’andata a San Siro, con il dominio totale dei neroverdi che sconfissero il Milan con il punteggio finale di 1-3.

Nel Sassuolo il tridente d’attacco dovrebbe essere formato da Berardi, Pinamonti e Defrel.

Nel Milan Florenzi, Saelemakers e Origi potrebbero essere le novità rispetto alla partita contro il Bologna.

Precedenti e Statistiche di Sassuolo-Milan:

Sono in totale 9 i precedenti, in casa del Sassuolo tra i neroverdi e il Milan.

Si registrano 3 successi del Sassuolo e 6 per il Milan. L’ultima vittoria dei neroverdi risale alla stagione 2015/16.

Fu uno 2-0 con le reti di Duncan e Sansone.

L’ultimo successo del Milan risale alla scorsa stagione, uno 0-3 con la doppietta di Giroud e il gol di Kessie. Questa partita laureò il Milan Campione d’Italia per la 19° volta.