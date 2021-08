Diretta Streaming e Cronaca Live di Salernitana Roma 29-08-2021

Cronaca Diretta e Streaming Live di Salernitana – Roma 2° Giornata di Serie A, Domenica 29 Agosto 2021 ore 20:45

Dopo la vittoria in Europa Conference League contro il Trabzonspor ed il passaggio del turno la Roma di Mourinho scende in campo allo stadio “Arechi” contro la Salernitana in trasferta per la 2° Giornata di Serie A.

Salernitana – Roma verrà trasmessa in Diretta Streaming in esclusiva su DAZN.

Sarà possibile seguire il match in diretta tramite l’app di DAZN su Smart Tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Inoltre sarà possibile seguire la Diretta Live testuale della partita Salernitana – Roma su questa pagina di Stadiosport.

La Salernitana di Castori, neo promossa in Serie A, alla 1° Giornata è stata sconfitta in trasferta dal Bologna per 3 a 2.

I granata al Dall’Ara erano passati in vantaggio due volte prima con Bonazzoli pareggiato da De Silvestri e poi con Coulibaly. Il Bologna ha pareggiato ancora con Silvestri ed è poi passato in vantaggio a 15 minuti dalla fine con Arnautovic.

La Roma di Mourinho nonostante la cessione di Edin Dzeko ha segnato 6 reti in 4 giorni nelle due partite giocate all’Olimpico.

Alla prima giornata la Roma ha battuto la Fiorentina 3 a 1 con i gol di Mkhitaryan e doppietta di Veretout.

Giovedì in Conference League contro i turchi del Trabzonspor i giallorossi hanno vinto 3 a 0 con i gol di Cristante, Zaniolo ed El Shaarawy.

Proprio Zaniolo sarà assente stasera perchè squalificato per aver rimediato una doppia ammonizione ed espulsione nella partita contro la Fiorentina.

In attacco Mourinho si affiderà ad Abraham punta centrale supportato dall’inamovibile Lorenzo Pellegrini con ai lati Mkhitaryan e Carles Perez.

Salernitana Roma dove vedere la partita in Diretta Tv e Streaming Live:

Partita : Salernitana-Roma

: Salernitana-Roma Data : Domenica 29 Agosto 2021

: Domenica 29 Agosto 2021 Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Salernitana – Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Salernitana-Roma in diretta streaming anche su smartphone, table. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi al sito ufficiale DAZN.

La telecronaca di Salernitana-Roma su DAZN sarà a cura di Riccardo Mancini con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale per la visione on demand.

Cronaca Diretta su Stadiosport:

Stadiosport offre la possibilità ai suoi lettori di seguire la diretta testuale del match tra Salernitana e Roma direttamente collegandovi su quesa pagina.

Potrete leggere la descrizione dei goal e delle azioni salienti della partita dal calcio d’inizio al fischio finale.

Probabili Formazioni di Salernitana – Roma:

Castori per l’esordio della sua Salernitana in Serie A all’Arechi conferma il 3-5-2 con Belec in porta e linea difensiva a 3 formata da Bogdan, Gyomber e Jaroszynski.

A centrocampo c’è Di Tacchio in cabina di regia con Coulibaly e Obi ai lati. Sulla fascia destra ci sarà Kachridi mentre Ruggeri giocherà a sinistra. In attacco la coppia formata da Simy e Bonazzoli.

La parola turn over sembra non esistere nel vocabolario di Mourinho che stasera manderà in campo la sua Roma con gli stessi titolari che hanno battuto Fiorentina e Trabzonspor nelle due partite dell’Olimpico.

L’unica eccezione sarà l’inserimento di Carles Perez al posto dello squalificato Zaniolo.

La Roma scende in campo con il solito 4-2-3-1: davanti al portiere Rui Patricio è confermata la linea difensiva a 4 con Karsdorp a destra, Vina a sinistra e la coppia centrale formata da Ibanez e Mancini.

I due di centrocampo sono come al solito Veretout e Cristante. In attacco Abraham punta centrale supportato da Mkhitaryan, Pellegrini e Carles Perez.

Salernitana (3-5-2): Belec; Gyomber, Bogdan, Jaroszynski; Kachridi, Coulibaly, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Simy, Bonazzoli. Allenatore: Castori.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. Allenatore: Mourinho.

Salernitana Roma Precedenti e Statistiche:

I precedenti giocati a Salerno tra Salernitana e Roma finora sono in totale 4 con il bilancio a favore dei giallorossi che hanno vinto 2 volte mentre i padroni di casa si sono imposti una volta e 1 volta il match è finito in parità.

La Roma a Salerno ha segnato 7 gol contro i 5 dei padroni di casa.

La prima sfida tra Salernitana e Roma risale al 1945-46 ed in quella stagione la Roma vinse 3 a 1 con i gol di Amadei, Krieziu e Andreoli.

Il secondo precedente risale al 1947-48 ed è stato vinto dalla Roma di misura con gol di Pesaola nel finale.

Il terzo precedente è del campionato di Serie B 1951-52 e terminò in parità 2 a 2.

Nell’ultimo precedente, quello più recente, c’è stata la vittoria della Salernitana allenata all’epoca da Delio Rossi contro la Roma di Zeman per 2 a 1.

La Salernitana si era portata in vantaggio nel primo tempo con Bernardini ed in apertura di ripresa ha raddoppiata con Giampaolo. La Roma accorciò le distanze al 77° con Di Biagio.

