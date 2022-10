Diretta Streaming e Cronaca Live di Roma – Napoli 23-10-2022 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Roma – Napoli, 11° Giornata di Serie A Domenica 23 Ottobre 2022 ore 20:45

CRONACA 1° TEMPO:

34′ – Diversi errori in mezzo al campo in questa fase.

32′ – Il match riprende. Pellegrini riprende regolarmente la sua posizione sul terreno di gioco.

30′ – Gara, sin qui, decisamente avara di emozioni.

30′ – Gioco fermo per soccorrere Pellegrini rimasto contuso a terra dopo un contatto con Lobotka.

29′ – Abraham è fermato fallosamente da Kim.

29′ – Traversone impreciso di Di Lorenzo dalla destra.

27′ – Zielinski chiama in causa Rui Patricio con un rasoterra di sinistro da fuori area piuttosto potente ma centrale.

25′ – La gara riprende.

24′ – Gioco fermo per soccorrere Lozano rimasto contuso a terra dopo un contatto con Ibanez.

23′ – Spinazzola subisce fallo da Lozano.

23′ – Pressing alto del Napoli.

22′ – Cartellino giallo per Smalling per gioco scorretto su Osimhen.

21′ – Fallo in attacco di Ibanez su Ndombélé.

21′ – Secondo calcio d’angolo per la Roma. Tiro dalla bandierina generato da un cross di Zaniolo deviato da Juan Jesus.

19′ – Nodmbélé subisce fallo da Camara. Punizione sulla trequarti per gli azzurri.

18′ – Prolungata trama di gioco del Napoli.

17′ – Possesso palla dei padroni di casa nella propria metà campo.

16′ – Primo calcio d’angolo anche per la Roma.

16′ – Rilevato un fallo di Osimhen su Ibanez.

15′ – Fallo di Lozano su Ibanez.

14′ – Lancio decisamente fuori misura di Cristante.

14′ – Buon recupero di Cristante.

11′ – Abraham subisce fallo da Juan Jesus.

10′ – Osimhen è fermato fallosamente da Camara.

9′ – Occasione per la Roma gettata al vento da Abraham con un tentativo a rete debole e impreciso.

8′ – Olivera subisce fallo da Zaniolo.

6′ – Il primo tentativo a rete è dei giallorossi: si spegne sul fondo una conclusione dal limite dell’area di Zaniolo.

5′ – Si fa vedere la Roma con una conclusione da fuori area di Camara respinta da un avversario.

4 – Giro-palla degli azzurri all’altezza della linea mediana del campo.

2′ – Possesso palla della compagine di Spalletti.

1′ – Il primo calcio d’angolo è in favore degli ospiti. Corner generato da un traversone dalla destra di Di Lorenzo deviato in qualche modo oltre la linea di fondo da Smalling.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dal Napoli.

Formazioni Ufficiali di Roma – Napoli:

José Mourinho schiera la sua Roma con il solito 3-4-2-1. In porta c’è il solito Rui Patricio e davanti a lui la linea difensiva a 3 è formata da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo ci sono Cristante e Camara al centro con Karsdorp che rientra titolare a destra e Spinazzola a sinistra.

In attacco Zaniolo e Pellegrini giocheranno a supporto di Tammy Abraham punta centrale.

Spalletti schiera il suo Napoli con il classico 4-3-3. Tra i pali c’è Meret e davanti a lui Kim e Juan Jesus centrali con Di Lorenzo a destra e Olivera a sinistra. I 3 di centrocampo sono Lobotka, Ndombélé e Zielinski. In attacco il tridente è formato da Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.

A disposizione: Svilar, Boer, Tripi, Kumbulla, Vina, Matic, Volpato, Tahirovic, Bove, Shomurodov, Belotti, El Shaarawy. All.: Mourinho.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

A disposizione: Marfella, Idasiak , Ostigard, Mario Rui, Zanoli, Demme, Elmas, Politano, Zerbin, Gaetano, Simeone, Raspadori. All.: Spalletti.

ARBITRO: Irrati di Pistoia

Dove vedere Roma – Napoli in Diretta Tv e Streaming:

Roma – Napoli in programma Domenica 23 Ottobre alle ore 20:45 sarà trasmessa in Diretta Tv e Streaming in esclusiva su DAZN.

Sarà possibile seguire il match Roma – Napoli tramite l'app di DAZN su Smart Tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Per vedere la partita Roma – Napoli in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Roma – Napoli sarà visibile anche in Diretta Tv su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Per vedere questo canale è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Pre-Partita di Roma – Napoli:

Il “Derby del Sole” tra la Roma di Mourinho che è quarta in classifica ed il Napoli di Spalletti capolista va di scena allo Stadio Olimpico domenica 23 Ottobre ed è pronto a divertirci e regalare gol e spettacolo con due formazioni che fanno del gioco offensivo il loro punto di forza.

Mourinho, vista l’assenza di Dybala per infortunio, dovrebbe affidarsi al tridente formato da Abraham, Zaniolo e Lorenzo Pellegrini mentre Spalletti risponde schierando il suo tridente formato da Lozano, Raspadori e Kvaratskhelia.

La Roma dopo la pausa per le nazionali ha ottenuto 3 vittorie consecutive di cui 2 in trasferta contro Inter e Sampdoria ed una casalinga contro il Lecce.

Grazie a queste 3 vittorie i giallorossi si sono presi il quarto posto in classifica a quota 22 punti ed hanno la possibilità di accorciare nettamente anche sul Napoli capolista in caso di vittoria che al momento ha 4 punti in più.

I partenopei sono primi con 26 punti in 10 partite e sin qui hanno avuto un cammino quasi impeccabile con 8 vittorie e 2 soli pareggi ottenuti a Firenze contro la Fiorentina ed in casa contro il Lecce.

Il Napoli viene da 10 vittorie consecutive tra Campionato e Champions League dove è l’unica italiana ad aver superato agevolmente il turno nel proprio Girone.

Il Napoli di Spalletti è una vera macchina da gol sia sia in campionato che in Champions e nelle prime 10 Giornate di Serie A i partenopei hanno messo a segno ben 25 gol subendone solo 9.

La Roma di Mourinho invece ha ottenuto solo vittorie di misura e sin qui il suo attacco non ha brillato come ci si sarebbe aspettato ed è stato illuminato solo da Dybala, miglior marcatore al momento con 5 reti in campionato, che ora è infortunato e rientrerà solo nel 2023.