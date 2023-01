Diretta Streaming e Cronaca Live di Napoli – Juventus 13-01-2023 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Napoli – Juventus, Anticipo della 18° Giornata di Serie A Venerdì 13 Gennaio 2023 ore 20:45

CRONACA 2° TEMPO

93′ – Finisce la partita. Straordinaria prova di forza del Napoli che infligge un pesantissimo 5-1 alla Juventus nel big match del 18° turno della Serie A andato in scena al “Diego Armando Maradona”. Alle reti di Osimhen (14′ e 65′), Kvaratskhelia (39′), Rrahmani (55′) ed Elmas (72′) i bianconeri che non avevano incassato gol nelle precedenti otto gare (l’ultimo l’8 ottobre) oppongono soltanto un centro di Di Maria (44′) per il provvisorio 1-2. L’ottava affermazione interna consente alla compagine di Spalletti di portarsi almeno per una notte a +10 sulla prima inseguitrice.

93′ – Kean chiuso da Di Lorenzo.

90′ – Segnalati tre minuti di recupero.

89′ – Cambio nel Napoli: Lozano fa il suo ingresso per Kvaratskhelia (ovazione anche per lui)

88′ – Conclusione decisamente imprecisa di Kostic.

88′ – Quinto calcio d’angolo per la Juventus.

87′ – Tempestiva uscita di Meret ad anticipare Miretti.

86′ – Miretti subisce fallo da Lobotka.

84′ – Anguissa è fermato fallosamente da Iling-Junior.

82′ – Cambio nella Juventus: Soulè subentra a Rabiot.

81′ – Manovrano gli azzurri tra gli olè del “Maradona”.

80′ – Respinta una conclusione di Paredes.

79′ – Doppio cambio nel Napoli: Ndombélé e Raspadori rilevano rispettivamente Zielinski e Osimhen. Ovazione del San Paolo per l’avanti nigeriano.

77′ – Respinto un tentativo a rete di Rabiot.

74′ – Alex Sandro subisce fallo da Osimhen.

73′ – Doppio cambio nella Juventus: Lling Junior e Miretti sostituiscono rispettivamente Danilo e Di Maria.

72′ – GOL DEL NAPOLI! 5-1! Elmas, servito da Di Lorenzo, rientra in area da destra e sigla la quinta rete con la complicità di una deviazione di Alex Sandro. Azzurri straripanti, stadio “Diego Armando Maradona” in visibilio.

70′ – Cambio nel Napoli: Mario Rui lascia il posto a Olivera.

70′ – Quarto calcio d’angolo per la Juventus.

69′ – Kvaratskhelia chiama in causa Szczesny con una conclusione da fuori al termine di una bella trama di gioco degli azzurri.

67′ – Di Lorenzo subisce fallo da Chiesa.

65′ – GOL DEL NAPOLI! 4-1! Osimhen incorna in rete a centro area un traversone dalla sinistra di Kvaratskhelia. Show dei padroni di casa.

63′ – Ottima chiusura di Danilo su Kvaratskhelia.

63′ – Un cross di Chiesa dalla sinistra è allontanato fuori area di testa da Kim.

61′ – Respinta una conclusione di Chiesa.

60′ – Szczesny neutralizza a terra un tentativo da fuori area di Zielinski.

60′ – Rilevato un fallo di mano di McKennie.

59′ – Palla-gol per il Napoli non concretizzata da Osimhen a tu per tu con Szczesny, Ancora una volta azione avviata da un evidente errore di Bremer.

56′ – Doppio cambio nella Juventus: Paredes e Kean subentrano rispettivamente a Locatelli (infortunato) e Milik.

55′ – GOL DEL NAPOLI! 3-1! Gli azzurri riallungano andando a segno con una conclusione di controbalzo di Rrahmani sugli sviluppi del corner battuto dalla destra da Kvaratskhelia.

54′ – Napoli pericoloso: Szczesny devia in angolo un tentativo da posizione defilata di Osimhen. Secondo calcio d’angolo per i padroni di casa.

53′ – Fallo di McKennie su Anguissa.

52′ – Altro tiro dalla bandierina per i bianconeri. Rientra Locatelli: ristabilita la parità numerica in campo.

51′ – Secondo calcio d’angolo per la Juventus.

50′ – Si torna a giocare. Juventus momentaneamente in inferiorità numerica. Locatelli è a bordo campo.

49′ – Si scalda Paredes.

48′ – Gioco fermo per soccorrere Locatelli rimasto contuso a terra dopo un contrasto con Osimhen.

47′ – Fallo commesso da Locatelli su Kvaratskhelia.

46’ – Inizia la ripresa con una variazione nello schieramento del Napoli: Elmas prende il posto di Politano.

CRONACA 1° TEMPO

45’+3′ – Finisce il primo tempo. Napoli e Juventus vanno al riposo con gli azzurri in vantaggio per 2-1. Reti di Osimhen (14′) e Kvaratskhelia (39′) per i padroni di casa e di Di Maria (44′) per gli ospiti. Traversa di Di Maria (21′).

45’+2′ – Meret compie un grande intervento su una pericolosa deviazione verso la propria porta di Rrahmani in occasione di un traversone dalla sinistra proposto da Chiesa. Juventus vicina al pari.

45’+1′ – Di Maria subisce fallo da Mario Rui.

45′ – Segnalati due minuti di recupero.

44 ‘ – Cartellino giallo per Danilo per gioco scorretto su Kvaratskhelia.

44′ – Rabiot è fermato fallosamente da Osimhen.

42′ – GOL DELLA JUVENTUS! 2-1! Di Maria, sfruttando al meglio una sponda di Milik, accorcia prontamente le distanze per i bianconeri con una precisa battuta a centro area.

41′ – Politano subisce fallo da Kostic.

39′ – GOL DEL NAPOLI! 2-0! Kvaratskhelia, liberato da un tocco di Osimhen, sigla il raddoppio azzurro. Settimo centro per il georgiano favorito da un goffo intervento di Bremer in occasione dell’uno-contro-uno con l’avanti nigeriano.

38 – I padroni di casa sembrano aver ripreso in mano il pallino del gioco.

36′ – Segnalato un fallo di mano di Politano che resta a terra dolorante.

35′ – Respinta una conclusione da fuori area di Zielinski al termine di un’insistita e ben costruita trama offensiva del Napoli.

33′ – Efficace chiusura di Rrahmani su Di Maria protagonista qualche istante prima di un ottimo controllo.

32′ – Politano subisce fallo da Rabiot.

31′ – Termina alto un colpo di testa di Bremer sugli sviluppi del corner battuto dalla sinistra da Di Maria.

31′ – Primo calcio d’angolo anche per la Juventus.

29′ – Di Maria è fermato fallosamente da Zielinski.

29′ – La gara riprende.

28′ – Gioco fermo per soccorrere Rabiot rimasto contuso a terra dopo un sospetto intervento falloso di Politano sulla trequarti.

28′ – Buona trama di gioco degli ospiti.

26′ – Occasione per la Juventus: Milik, lanciato da Di Maria, chiama in causa Meret con un colpo di testa.

25′ – Conclusione imprecisa di Kvaratskhelia da fuori area: pallone sul fondo.

23′ – Errore in fase d’uscita della Juventus. Efficace, in questa circostanza, il pressing alto portato dagli azzurri.

22′ – Politano subisce fallo da Kostic.

21′ – Traversa della Juventus! Di Maria, servito inavvertitamente da Rrahmani, colpisce il montante con una battuta dal limite dell’area. Bianconeri vicinissimi al pareggio.

20′ – Buona uscita difensiva della Juventus sul pressing alto degli avversari.

18′ – Il Napoli continua a mantenere l’iniziativa del gioco. Un traversone di Mario Rui dalla sinistra attraversa tutto lo specchio della porta difesa da Szczesny.

16′ – Rabiot è fermato fallosamente da Anguissa.

14′ – GOL DEL NAPOLI! 1-0! Osimhen porta in vantaggio gli azzurri ribadendo in rete di testa un tentativo in acrobazia di Kvaratskhelia respinto da Szczesny.

13′ – Osimhen chiama in causa Szczesny con un debole tentativo di pallonetto da posizione defilata.

13′ – Prolungata azione d’attacco della compagine di Spalletti.

12′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore del Napoli.

10′ – Il direttore di gara sembra lasciar correre troppo il gioco in queste prime battute.

9′ – Rilevata erroneamente una posizione irregolare di Anguissa.

8′ – Di Maria riprende regolarmente la sua posizione. Si torna a gicoare.

8′ – Gioco fermo per soccorrere Di Maria rimasto contuso a terra dopo un contrasto con Kim.

7′ – Un traversone di Politano dalla destra è respinto da Locatelli.

6′ – Segnalato un tocco con il braccio di Di Lorenzo in un contrasto con Rabiot.

5′ – Un servizio in verticale di Mario Rui si rivela irraggiungibile per Osimhen.

4′ – Prolungato possesso palla dei padroni di casa.

3′ – Manovra il Napoli sul versante di sinistra.

2′ – Gli azzurri perdono palla e Di Maria subisce fallo da Lobotka.

2′ – Possesso palla del Napoli all’altezza della linea mediana del campo.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dalla Juventus.

Formazioni Ufficiali di Napoli – Juventus:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

JUVENTUS: (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. Allenatore: Allegri.

Dove vedere Napoli – Juventus in Diretta Tv e Streaming

Partita: Napoli – Juventus

Napoli – Juventus Data: 13 Gennaio

13 Gennaio Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Dazn

Dazn Streaming: Dazn, Tim Vision

Il Big Match della 18° Giornata di Serie A vede di fronte allo stadio "Diego Maradona" Napoli e Juventus Venerdì 13 Gennaio alle 20:45

Pre-Partita di Napoli – Juventus:

La diciottesima giornata di Serie A parte subito alla grande. Nell’anticipo del venerdì c’è il big match tra Napoli e Juventus, le due squadre che sono al primo e al secondo. In quello che sarà un “Maradona” completamente sold-out per una delle sfide più sentite dal popolo napoletano, andrà in scena una super partita in cui ci si gioca molto.

Sono solamente sette i punti che separano Napoli e Juventus. Gli azzurri sono reduci dalla vittoria per 2-0 contro la Sampdoria che fa dimenticare la sconfitta patita a San Siro contro l’Inter. I bianconeri, invece, vengono da un altro 1-0 contro l’Udinese grazie alla rete di Danilo. La squadra di Max Allegri continua il suo filotto di vittorie consecutive e si conferma la miglior difesa della serie A con solo sette reti subite.