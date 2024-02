Diretta Streaming e Cronaca Live di Napoli – Barcellona Champions League 21-02-2024

Cronaca Diretta e Streaming Live di Napoli – Barcellona, Ottavi di Finale di Champions League – Mercoledì 21 Febbraio 2024 ore 21:00

Guarda Napoli – Barcellona in Diretta su Prime Video!

CRONACA 1° TEMPO

Probabili Formazioni di Napoli – Barcellona:

Calzona manda in campo il Napoli con il 4-3-3 con Meret in porta e davanti a lui Rrahmani e Juan Jesus centrali con Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. A centrocampo c’è Lobotka in cabina di regia affiancato da Anguissa e Cajuste. In attacco il tridente formato da Osimhen, Politano e Kvaratskhelia.

Xavi manda in campo il suo Barcellona con il 4-3-3 con Ter Stegen in porta e davanti a lui Araujo e Martinez centrali con Koundè a destra e Cancelo a sinistra. A centrocampo c’è Christensen in cabina di regia affiancato da De Jong e Gundogan. In attacco il tridente è formato da Yamal, Lewandowski e Pedri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona. A disposizione: Contini, Gollini, Natan, Ostigard, Olivera, Mazzocchi, Traoré, Lindstrom, Ngonge, Raspadori, Simeone.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Martinez, Cancelo; De Jong, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Pedri. Allenatore: Xavi. A disposizione: Pena, Astralaga, Raphinha, Fermin, Romeu, Roque, Felix, Roberto, Casadò, Cubarsi, Guiu, Fort.

ARBITRO: Zwayer. ASSISTENTI: Lupp-Kempter. QUARTO UOMO: Jablonski. VAR: Dankert. AVAR: Storks.

Come vedere Napoli-Barcellona in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Napoli – Barcellona

: Napoli – Barcellona Data : Mercoledì 21 Febbraio 2024

: Mercoledì 21 Febbraio 2024 Orario : 21:00

: 21:00 Canali TV : Amazon Prime Video (app e sito).

: Amazon Prime Video (app e sito). Streaming: Amazon Prime Video (app e sito).

Tutto pronto l’attesissima sfida Napoli Barcellona, match di Andata degli Ottavi di Finale di Champions League.

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Prime Video con un ampio pre-partita a partire dalle ore 19.30 e calcio d’inizio alle ore 21.00.

In diretta dallo Stadio “Diego Maradona” di Napoli ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Ezequiel Lavezzi e Fabio Cannavaro.

La telecronaca di Napoli Barcellona sarà a cura di Sandro Piccinini con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio e Fernando Siani.

Ad animare l’highlight show con i gol di tutti i match dalle 23.15 Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Julio Cesar.

Il match sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma Prime Video di Amazon tramite App scaricabile su dispositivi Android e iOS su smartphone, tablet, pc, smart tv, console.

Chi non è registrato a Prime Video potrà farlo subito seguendo questo link e beneficiare di 1 mese gratuito di abbonamento senza nessun vincolo (scaduti il mese gratis Prime si rinnova automaticamente se non si cancella l'iscrizione).

Napoli Barcellona potrà essere visto in diretta streaming gratis senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati ad Amazon Prime, il servizio di spedizioni rapide gratuite dell’e-commerce più famoso al mondo.

Quindi chiunque abbia un account Amazon Prime per i classici acquisti online può sfruttarlo per accedere a Prime Video e vedere dunque gratuitamente questa e le altre partite di Champions League che verranno trasmesse ogni mercoledì.

Basterà scaricare l’app e accedere a Prime Video col proprio account per trovare la partita tra i contenuti in evidenza.

Sarò possibile guardare la partita di Champions League anche in 4K se disponibile sul proprio dispositivo, nel menù di accesso (accanto al nome dell’evento) apparirà il logo con la scritta “UHD”, che identifica i contenuti visibili in 4K.

Pre – Partita di Napoli – Barcellona:

Lo Stadio Diego Armando Maradona è pronto a vivere una serata di gala che si prospetta entusiasmante.

Il Napoli è pronto a ospitare il Barcellona di Xavi Hernandez con la consapevolezza che, nonostante un periodo di forma molto discontinuo, la sfida contro i blaugrana potrebbe essere proprio ciò che serve agli azzurri per ritrovare stimoli e motivazioni per il proseguo della stagione.

Nonostante il nome dell’avversaria spaventi, c’è da considerare che questo Barcellona non è assolutamente imbattibile, anzi. Gli spagnoli si affacciano al match del Maradona con un umore non troppo dissimile da quello degli azzurri con risultati che faticano ad arrivare e uno Xavi sempre più in bilico.

Gli azzurri puntano (e sperano) nel ritorno in campo di Victor Osimhen che deve ridare gol e pesantezza offensiva in un periodo dove il Napoli fa molta fatica a risultare efficace in fase d’attacco.

Eppure, si sa, la Champions League azzera tutto e offre l’entusiasmo necessario per dimenticare le prestazioni poco convincenti e regalarsi una serata da sogno.

Il Napoli è pronto a rinascere contro un avversario che fa di questa competizione uno degli obiettivi stagionali.