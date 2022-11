Diretta Streaming e Cronaca Live di Juventus – Inter 06-11-2022 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Juventus – Inter, 13° Giornata di Serie A Domenica 6 Novembre 2022 ore 20:45

Juventus-Inter

CRONACA 2° TEMPO

68′ – Cartellino giallo per Skriniar per gioco scorretto su Alex Sandro. Secondo ammonito nell’Inter.

66′ – Annullato il gol della Juventus! Ravvisato al VAR un tocco con il braccio di Danilo. Si resta sull’1-0.

63′ – GOL DELLA JUVENTUS! 2-0! Danilo, sugli sviluppi del corner battuto da Kostic, sigla con un sinistro al volo deviato da De Vrij il raddoppio bianconero. E’ in corso un check.

62′ – Secondo calcio d’angolo per la Juventus.

60′ – Si spegne sul fondo un tentativo di testa di De Vrij sugli sviluppi del corner battuto dalla destra da Calhanoglu.

60′ – Settimo calcio d’angolo per l’Inter.

58′ – Rabiot commette fallo su Dumfries.

57′ – Cartellino giallo per Calhanoglu per gioco scorretto su Miretti. Primo ammonito del match.

56′ – Dzeko è fermato fallosamente da Danilo.

55′ – Locatelli subisce fallo da Lautaro Martinez.

52′ – GOL DELLA JUVENTUS! 1-0! Padroni di casa avanti in contropiede con Rabiot: il centrocampista francese, sugli sviluppi di una perentoria discesa sul versante di sinistra di Kostic, va a segno nel cuore dell’area nerazzurra con una precisa deviazione di prima intenzione. Bianconeri in rete al primo tentativo effettuato nello specchio della porta avversaria.

51′ – Sesto tiro dalla bandierina per l’Inter.

50′ – Dimarco subisce fallo da Rabiot.

49′ – Segnalato un fallo di Rabiot su Lautaro Martinez.

48′ – Mkhitaryan commette fallo su Locatelli.

47′ – Occasione Inter: Szczesny devia in angolo una conclusione improvvisa da fuori area di Calhanoglu. Quinto corner per i nerazzurri.

47′ – Quarto calcio d’angolo per l’Inter.

46′ – Cross di Miretti dalla destra e colpo di testa sul fondo di Rabiot.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

CRONACA 1° TEMPO

46′ – Finisce il primo tempo. Juventus e Inter vanno al riposo sullo 0-0 al termine di una prima frazione piuttosto “bloccata” e giocata a ritmi bassi. Nerazzurri più intraprendenti e pericolosi: nitide occasioni per Lautaro Martinez, Dzeko e Dumfries. Sul versante opposto da registrare soltanto un difficile tentativo in acrobazia di Bremer.

46′ – Segnalata una posizione irregolare di Dumfries.

45′ – Occasione Inter: una conclusione di Acerbi dal limite dell’area è deviata in angolo di testa da Alex Sandro.

42′ – Palla-gol per l’Inter gettata al vento sottomisura da Dumfries sugli sviluppi di un tentativo a rete impreciso di Barella ben servito nella circostanza sul settore di destra da Mkhitaryan.

41′ – Dzeko è fermato fallosamente da Rabiot.

40′ – Efficace chiusura in scivolata di Danilo.

38′ – Bremer prova a riprendere la sua posizione. Allegri manda a scaldare Gatti e Bonucci.

37′ – Gioco fermo per soccorrere Bremer rimasto contuso a terra.

35′ – Ravvisato un fallo in attacco di Skriniar su Kostic.

33′ – Szczesny neutralizza agevolmente un rasoterra di Dumfries da posizione defilata piuttosto debole e centrale.

32′ – La Juventus manovra con calma all’altezza della linea mediana del campo.

30′ – Termina abbondantemente a lato una conclusione di Kostic dalla distanza.

29′ – Un tentativo a rete di Bremer è respinto.

28′ – Primo calcio d’angolo per la Juventus generato da un potente tentativo a rete in diagonale di Cuadrado deviato in scivolata da Dumfries.

27′ – Rabiot è fermato fallosamente da Skriniar.

26′ – Inter pericolosa con un colpo di testa di poco a lato di Dzeko sugli sviluppi di un corner di Dimarco dalla sinistra prolungato verso il centro dell’area, sempre per via aerea, da Lautaro Martinez.

25′ – Secondo calcio d’angolo per i nerazzurri generato da una deviazione oltre la linea di fondo di testa di Danilo.

24′ – Prolungata trama di gioco dell’Inter.

22′ – Gara tattica.

20′ – Fagioli subisce fallo da Acerbi.

20′ – Occasione Juventus: si spegne sull’esterno della rete un complicato tentativo in acrobazia di Bremer su un traversone dalla sinistra proposto da Kostic.

19′ – Rilevato un fallo di mano di Milik.

18′ – Un servizio in verticale di Fagioli si rivela leggermente troppo lungo per Miretti.

18′ – Lento giro-palla in orizzontale della Juventus.

17′ – Danilo commette fallo su Dzeko.

16′ – Segnalato un fallo di mano di Kostic.

16′ – Dumfries subisce fallo da Kostic.

15′ – Ritmi piuttosto bassi in questo avvio di gara piuttosto spezzettato.

14′ – Bremer è fermato fallosamente da da Dumfries.

13′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore dell’Inter.

12′ – Fallo di Locatelli su Acerbi.

11′ – Szczesny controlla in due tempi un tentativo dalla distanza di Calhanoglu.

10′ – Un cross di Dumfries dalla destra è respinto di testa da Danilo.

9′ – Buon recupero di Dimarco su Fagioli.

8′ – Prolungato possesso palla dei padroni di casa a centrocampo.

6′ – Si fa vedere la Juventus: un cross di Locatelli dal versante di destra è allontanato fuori area di testa da Dumfries.

5′ – Inter vicina al bersaglio con una conclusione di poco a lato di Lautaro Martinez pressappoco dal dischetto del rigore sugli sviluppi di un cross dal fondo di Dimarco respinto di testa da Kostic.

4′ – Acerbi subisce fallo da Locatelli.

3′ – Una conclusione di Dimarco da fuori area, deviata da Dzeko appostato sulla traiettoria, si spegne sul fondo.

2′ – Possesso palla dei nerazzurri nella propria metà campo.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dall’Inter.

Formazioni Ufficiali di Juventus – Inter:

Allegri schiera la sua Juventus con il 3-5-1-1 con Szczesny in porta e linea difensiva a 3 formata da Danilo, Bremer e Alex Sandro. A centrocampo c’è Fagioli al centro affiancato da Locatelli e Rabiot con Cuadrado a destra e Kostic a sinistra. In attacco Milik punta centrale supportato da Miretti.

Inzaghi schiera la sua Inter con il 3-5-2 con Onana in porta e linea difensiva formata da Skriniar, De Vrij e Acerbi. A centrocampo ci sono Calhanoglu al centro affiancato da Barella e Mkhitaryan. Sulla fascia destra c’è Dumfries mentre a sinistra Dimarco. In attacco la coppia formata da Dzeko e Lautaro Martinez.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Fagioli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

Dove vedere Juventus-Inter in Diretta Tv e Streaming

Partita: Juventus-Inter

Juventus-Inter Data: 6 novembre

6 novembre Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Sky Sport

Sky Sport Streaming: Dazn, Tim Vision

Juventus-Inter sarà trasmessa in diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e diretta streaming su DAZN, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una TIMVISION BOX, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport, mentre non potrà essere visibile in chiaro.

La partita Juventus-Inter potrà essere seguita sull'app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su Pc, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l'accesso con le proprie credenziali.

Pre Partita di Juventus – Inter:

L’Allianz Stadium di Torino è pronta ad accogliere l’ennesimo derby d’Italia in programma questa domenica. L’Inter arriva a questo derby sicuramente molto più motivata della Juventus; i neroazzurri, infatti, viaggiano sulle ali dell’entusiasmo, nonostante la sconfitta in Champions League rimediata a Monaco di Baviera contro il Bayern per 2-0. Simone Inzaghi ha saputo riprendere in mano le redini dello spogliatoio e ridare la giusta verve all’ambiente neroazzurro che, dopo la vittoria di San Siro sul Barcellona, non si è più fermata.



L’Inter, però, deve fare i conti con l’infermeria che non tende a svuotarsi. Lukaku, infatti, ha rimediato una ricaduta all’infortunio che lo aveva costretto a stare lontano dal campo di gioco per più di un mese: il belga non si rivedrà prima del 2023. Da valutare anche le condizioni di Brozovic e Dumfires. Il croato risulta essere ancora in dubbio per la gara di domenica, mentre l’esterno olandese, uscito dolorante dalla gara di settimana scora contro la Sampdoria, verrà valutato nei prossimi giorni. Inoltre, anche Dzeko ha rimediato una botta in allenamento poco prima della partita contro i tedeschi, svolgendo un lavoro personalizzato e restando a riposo. Se il bosniaco non dovesse farcela, l’Inter rischierebbe seriamente di presentarsi a Torino con due soli attaccanti di ruolo.

Dall’altra parte, una Juventus sempre più in balia delle onde, dopo il successo ottenuto sul Lecce al Via del Mare con un gol splendido di Fagioli, che ha ricordato molto le gesta di Alessandro Del Piero. Torna a cadere in casa nel match di Champions League contro il PSG che vince 1-2 a Torino. Fortunatamente per i bianconeri, il M. Haifa subisce l’imbarcata dal Benfica, permettendo alla Juventus di consolidare il terzo posto nel girone e retrocedere di fatto in Europa League. Nelle ultime gare la squadra bianconera è apparsa sempre più ancorata alle giocate dei propri giovani, con i senatori che oramai sembrano non fare più la differenza. La Juventus deve assolutamente iniziare a dare continuità di risultati in campionato se non vuole che il distacco dalle prime quattro aumenti ulteriormente, ma non sarà facile viste le ultime prestazioni messe in risalto dall’Inter.