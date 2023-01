Diretta Streaming e Cronaca Live di Juventus – Atalanta 22-01-2023 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Juventus – Atalanta, Posticipo della 19° Giornata di Serie A Domenica 22 Gennaio 2023 ore 20:45

CRONACA 1° TEMPO

4′ – GOL DELL’ATALANTA! 0-1! I nerazzurri si portano in vantaggio con Lookman a segno con l’evidente complicità di Szczesny.

4′ – Segnalata una posizione irregolare di Milik.

3′ – Prolungato possesso palla della compagine di Gasperini nella metà campo avversaria.

2′ – Avvio di gara aggressivo degli ospiti.

1’ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dall’Atalanta.

Juventus – Atalanta: le formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer, De Roon, Ederson, Maehle; Boga; Lookman, Hojlund.

Probabili Formazioni di Juventus – Atalanta:

Allegri manda in campo la sua Juventus con il 3-4-3 con Szczesny tra i pali e la linea difensiva formata da Danilo, Bremer e Alex Sandro. In mediana i centrali sono Locatelli e Fagioli mentre sulle fasce McKennie a destra e Kostic a sinistra. In attacco, il tridente formato da Di Maria, Milik e Chiesa.

Modulo speculare per l’Atalanta di Gasperini. Davanti a Musso la linea difensiva a 3 è formata da Toloi, Palomino e Scalvini. A centrocampo ci sono Ederson e De Roon al centro con Hateboer a destra e Ruggeri a sinistra. Il tridente d’attacco è formato da Lookman, Højlund e Boga.

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Barbieri, Paredes, Miretti, Illing Junior, Chiesa, Cuadrado, Soulé, Kean. Indisponibili: Bonucci, De Sciglio, Kaio Jorge, Pogba, Vlahovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bremer, Locatelli.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Ederson, Maehle, Boga; Hojlund, Lookman. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Okoli, Palomino, Soppy, Ruggeri, Zortea, Pasalic, Muriel, Vorlicky. Indisponibili: Zappacosta, Zapata. Squalificati: Koopmeiners. Diffidati: Demiral, De Roon.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli.

Dove vedere Juventus – Atalanta in Diretta Tv e Streaming

Il Big Match della 19° Giornata di Serie A vede di fronte allo Stadium di Torino la Juventus di Allegri e l’Atalanta di Gasperini Domenica 22 Gennaio alle 20:45 e sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una TIMVISION BOX, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Juventus – Atalanta potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su Pc, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

La telecronaca di Juventus – Atalanta su Dazn è a cura di Pierluigi Pardo con commento tecnico di Marco Parolo.

Pre-Partita di Juventus – Atalanta:

Big match nel posticipo della 19° giornata di Serie A, l’ultima del girone d’andata. La Juventus deve reagire alla batosta del 5-1 in casa del Napoli di venerdì scorso ed ospiterà l’Atalanta.

Settimana burrascosa per la Juventus che arriva alla sfida contro l’Atalanta dopo la disfatta di Napoli con il pesantissimo passivo di 5-1 e dai 15 punti di penalizzazione inflitti in classifica in seguito al ricorso presentato dalla FIGC sul caso plusvalenze.

I bianconeri dopo l’indagine plusvalenze sono stati penalizzati di 15 punti e sono a 22 punti in classifica.

A tal proposito in conferneza stampa pre-partita Massimiliano Allegri ha detto: “Quando mi hanno comunicato che c’era la richiesta dei 9 punti di penalizzazione ho fatto il calcolo per la Champions. Quando invece, i punti sono diventati 15 ho rifatto il calcolo e credo che per rientrare in zona Champions League c’è bisogno di fare qualcosa di straordinario.”

Allegri però non si scoraggia e anzi cerca di incoraggiare i suoi e prosegue dicendo: “Non cambia nulla, il nostro obiettivo è continuare a fare punti. Bisogna vincere a partire dalla sfida contro l’Atalanta per iniziare a ritornare al 7° posto. Noi dovremmo dare semopre il massimo. Ci sono ancora 60 punti a disposizione, e ci sono gli obiettivi Coppa Italia ed Europa League”.

L’8-2 contro la Salernitana ha mostrato tutte le potenzialità della squadra di Gian Piero Gasperini che vuole riguadagnarsi un posto in Europa. All’Allianz Stadium, l’Atalanta cercherà di disputare la sua miglior partita di sempre contro una Juve che ha tutt’altri obiettivi.

L’Atalanta nel 2023 ha ottenuto 2 vittorie ed un pareggio.

In particolare viene da due vittorie con goleade, 8 a 2 domenica scorsa contro la Salernitana in campionato e 5 a 2 di giovedì contro lo Spezia in Coppa Italia.