Diretta Streaming e Cronaca Live di Inter – Roma 01-10-2022 ore 18:00

Cronaca Diretta e Streaming Live di Inter – Roma 8° Giornata di Serie A, Sabato 1 Ottobre 2022 ore 18:00

CRONACA 1° TEMPO

Inter – Roma: le formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Simone Inzaghi e José Mourinho.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo, Dybala.

Probabili Formazioni di Inter – Roma:

L’Inter spera di recuperare Lukaku e Calhanoglu per la sfida contro la Roma. C’è più possibilità di vedere in campo il turco in campo dal 1°, mentre il belga dovrebbe tornare sicuramente tra i convocati, ma si accomoderà in panchina. Difficile capire se Inzaghi darà fiducia ad Asllani per sostituire Brozovic oppure si abbasserà in cabina di regia uno tra Barella e Calhanoglu per far spazio a uno tra Mkhitaryan e Gagliardini mezzala. Per quanto riguarda l’attacco, dovrebbe spuntarla ancora una volta Edin Dzeko al fianco di Lautaro Martinez, con Lukaku e Correa pronti a subentrare.

In ottica giallorossa, invece, Mou può sorridere, infatti, arrivano segnali incoraggianti da Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini che a quanto pare sembrano aver smaltito i rispettivi infortuni e sono quindi a disposizione del mister per la gara di sabato.

Dove vedere Inter – Roma in Diretta Tv e Streaming:

Inter – Roma in programma Sabato 1 Ottobre alle ore 18:00 sarà trasmessa in Diretta Tv e Streaming in esclusiva su DAZN.

Sarà possibile seguire il match Inter – Roma tramite l’app di DAZN su Smart Tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Per vedere la partita Inter – Roma in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

La telecronaca di Inter – Roma su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Marco Parolo.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Inter – Roma sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Per vedere questo canale è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.