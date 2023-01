Diretta Streaming e Cronaca Live di Inter – Napoli 04-01-2023 ore 20:30

Cronaca Diretta e Streaming Live di Inter – Napoli, Posticipo della 16° Giornata di Serie A Mercoledì 4 Gennaio 2023 ore 20:30

CRONACA 2° TEMPO

94’ – Finisce la partita. L’Inter tiene vive le speranze tricolori prevalendo sul Napoli per 1-0 nel big match del 16° turno andato in scena al “Meazza”.

92′ – Lautaro Martinez subisce fallo da Rrahmani.

90′ – Segnalati quattro minuti di recupero.

90′ – Napoli pericoloso: Onana si oppone d’istinto a un tentativo a rete di Raspadori.

89′ – Quarto calcio d’angolo per il Napoli generato da una chiusura di Acerbi.

88′ – Cartellino giallo per Kim per gioco scorretto su Correa. Secondo ammonito nel Napoli.

87′ – Cartellino giallo per Dumfries per gioco scorretto su Raspadori. Terzo ammonito nell’Inter. Apprezzabile, in precedenza, un’uscita in dribbling di Elmas.

85′ – Cartellino giallo per Di Lorenzo per gioco scorretto su Barella.

85′ – Quinto cambio nel Napoli: Simeone subentra a Lobotka.

84′ – Cartellino giallo per Barella per proteste. Secondo ammonito nell’Inter.

83′ – Cambio nell’Inter: Mkhitaryan lascia il posto a Gagliardini.

80′ – Ndombele subisce fallo da Correa sulla trequarti.

79′ – Un invito di Raspadori si rivela impreciso: pallone irraggiungibile per Lozano.

76′ – Doppio cambio anche nel Napoli: Ndombele ed Elmas rilevano rispettivamente Anguissa e Kvaratskhelia.

76′ – Doppio cambio nell’Inter: Dumfries e Correa fanno il loro ingresso al posto di Darmian e Dzeko.

75′ – Gioco fermo per soccorrere Dzeko colpito da crampi.

75′ – Prolungato possesso del Napoli.

74′ – Buon recupero di Lobotka su Barella.

72′ – Un servizio in verticale di Barella si rivela irraggiungibile per Lautaro Martinez.

70′ – Si spegne sul fondo un colpo di testa di Dzeko sugli sviluppi del tiro dalla bandierina.

69′ – Quinto corner per i nerazzurri potenzialmente pericolosi qualche istante prima con Darmian non in grado di controllare un bell’invito di Lautaro Martinez.

67′ – Quarto calcio d’angolo per l’Inter.

65′ – Doppio cambio anche nel Napoli: Lozano e Raspadori subentrano rispettivamente al posto di Politano e Zielinski.

64′ – Doppio cambio nell’Inter: Gosens e Lautaro Martinez prendono rispettivamente il posto di Dimarco e Lukaku.

63′ – Un traversone di Di Lorenzo attraversa tutto lo specchio della porta nerazzurra.

62′ – Rilevato un fallo in attacco di Dzeko in pressing su Rrahmani.

61′ – Termina sull’esterno della rete un tentativo di Kvaratskhelia da posizione defilata.

61′ – Buon anticipo di Kim su Lukaku.

59′ – Termina alto un colpo di testa di Rrahmani sugli sviluppi della punizione battuta da Zielinski.

58′ – Politano è fermato fallosamente da Mkhitaryan sulla trequarti.

56′ – GOL DELL’INTER! 1-0! Dzeko porta avanti i padroni di casa andando a segno a centro area con un prepotente colpo di testa sugli sviluppi di un bel cross dalla sinistra di Dimarco. Da apprezzare, in avvio d’azione, anche un preciso cambio di gioco di Mkhitaryan.

55′ – Barella è fermato all’ingresso dell’area di rigore avversaria.

54′ – Preciso anticipo di Bastoni su Politano.

52′ – Occasione per il Napoli: Osimhen, contrastato da Calhanoglu, non riesce a procurarsi lo spazio per la battuta a pochi passi da Onana.

51′ – Terzo calcio d’angolo per l’Inter.

50′ – Di Lorenzo riprende regolarmente la sua posizione. Si torna a giocare.

49′ – Politano subisce fallo da Calhanoglu. Di Lorenzo, colpito precedentemente da una pallonata, resta a terra.

49′ – Secondo calcio d’angolo per l’Inter.

48′ – Rilevato un fallo in attacco di Calhanoglu su Zielinski.

47′ – Sfuma una ripartenza dell’Inter: un’apertura di Lukaku coglie in contropiede Barella.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

CRONACA 1° TEMPO

45′ – Finisce il primo tempo senza recupero. Inter e Napoli vanno al riposo sullo 0-0. Palle-gol per i nerazzurri non sfruttate da Dimarco, Darmian e Lukaku. Sul versante opposto occasioni per Zielinski e Anguissa.

45′ – Occasione per il Napoli: Anguissa, servito dalla destra di Di Lorenzo, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta difesa da Onana.

44′ – Un servizio in verticale di Barella si rivela leggermente troppo lungo per Dzeko.

42′ – Segnalato un fuorigioco di Dimarco. L’esterno nerazzurro, nella circostanza, si era visto respingere il suo tentativo da distanza ravvicinata da Meret.

41′ – Altra palla-gol per l’Inter: Lukaku, splendidamente liberato da un colpo di tacco di Barella, conclude alto da buona posizione.

40′ – Lancio fuori misura di Skriniar: pallone irraggiungibile per Dimarco.

39′ – Primo calcio d’angolo per l’Inter.

38′ – Rilevato un fallo in attacco di Darmian su Olivera.

37′ – Il Napoli manovra con calma all’altezza della trequarti avversaria.

35′ – Barella subisce fallo sulla propria trequarti da Olivera.

33′ – Proteste del Napoli per un precedente intervento falloso di Barella su Kvaratskhelia non sanzionato dal direttore di gara.

33′ – Segnalata una posizione di fuorigioco di Anguissa.

32′ – Un lancio di Barella si rivela difficile da controllare per Lukaku.

30′ – Napoli pericoloso: Zielinski, ben servito da Olivera, conclude malamente a rete da buona posizione.

29′ – Terzo calcio d’angolo per il Napoli.

28′ – Skriniar subisce fallo da Kvaratskhelia.

27′ – Cartellino giallo per Dzeko per gioco scorretto su Rrahmani.

26′ – Palla-gol per l’Inter gettata al vento da Darmian: l’esterno nerazzurro, liberato da un tocco di Dzeko, conclude alto da ottima posizione.

24′ – Buon recupero di Dzeko. L’avanti nerazzurro intercetta sulla propria trequarti un passaggio di Anguissa.

23′ – Secondo calcio d’angolo per il Napoli generato da una chiusura di Acerbi su Kvaratskhelia.

22′ – Gioco fermo per soccorrere Anguissa dolorante al polso a seguito di una caduta.

20′ – Buon momento per il Napoli. La compagine di Spalletti fa registrare in questa fase una certa supremazia a livello territoriale.

18′ – Zielinski commette fallo su Calhanoglu. Apprezzabile, in precedenza, una giocata di tacco di Barella nei pressi della linea laterale.

17′ – Olivera subisce fallo da Darmian.

16′ – Gioco fermo per soccorrere Politano rimasto contuso a terra dopo un contrasto con Calhanoglu.

14′ – Kvaratskhelia è fermato fallosamente da Skriniar che nella circostanza rischia il “giallo”.

13′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore degli ospiti.

12′ – Prolungato possesso del Napoli all’altezza della linea mediana del campo.

11′ – Manovra l’Inter nella propria metà campo.

10′ – Respinto un tentativo a rete effettuato da Zielinski.

9′ – Cambio gioco impreciso di Barella.

8′ – Acerbi appare non al meglio.

7′ – Possesso palla del Napoli a centrocampo.

6′ – Termina abbondantemente a lato un tentativo da fuori area effettuato da Barella. Segnalata successivamente una posizione irregolare del centrocampista nerazzurro al momento del lancio dalle retrovie di Skriniar.

5′ – Ottimo avvio di gara dei nerazzurri. Segnalata una posizione irregolare di Dzeko.

4′ – Palla-gol per l’Inter: Dimarco, ottimamente servito dalla destra da Lukaku, non riesce sottomisura a inquadrare il bersaglio.

4′ – Mkhitaryan subisce fallo da Politano.

3′ – Kim si rende protagonista di una grande chiusura su Lukaku lanciato a rete dalle retrovie.

2′ – Segnalata una dubbia posizione irregolare di Kvaratskhelia.

1′ – Dzeko è fermato al limite dell’area da una chiusura di Lobotka.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dall’Inter.

Inter – Napoli: formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Simone Inzaghi e Luciano Spalletti:

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Probabili Formazioni di Inter – Napoli

Martinez, anche se è probabile che per rivedere la LuLa in campo dal primo minuto bisognerà attendere qualche partita in più. Infatti, Martinez è stato impegnato con la nazionale Argentina per tutto il periodo del mondiale in Qatar ed è molto probabile che il mister possa decidere di optare per la doppia punta di peso affiancando al belga Edin Dzeko, che nella prima parte di campionato si è caricato il peso dell’attacco sulle spalle collezionando fin ora 6 reti e 2 assist. In difesa sono in dubbio le condizioni di De Vrij, che ha accusato un trauma contusivo alla caviglia, in caso di forfait dell’olandese è pronto Acerbi. Sugli esterni confermatissimi Dumfries e Di Marco. Mentre a centrocampo resta vivo il ballottaggio Brozovic-Mkhitaryan.

In casa Napoli, Kvaratskhelia ha pienamento smaltito il problema alla pubalgia che lo aveva costretto a saltare le ultime gare di campionato, tornato ad occupare il posto sulla fascia sinistra al fianco di Osimhen e Politano, favorito su Lozano. A centrocampo confermatissimi Lobotka, Anguissa e Zielinski. Mentre in difesa dubbio sulla corsia di sinistra tra Mario Rui e Olivera, con il portoghese leggermente in vantaggio per una maglia da titolare.

Inter (3-5-2): Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Brozovic, Barella, Calhanoglu, Di Marco, Martinez, Lukaku. All: Simone Inzaghi.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Luciano Spalletti.

Dove vedere Inter – Napoli in Diretta Tv e Streaming

Partita: Inter – Napoli

Inter – Napoli Data: 4 Gennaio

4 Gennaio Orario: 20:30

20:30 Canale tv: Dazn

Dazn Streaming: Dazn, Tim Vision

Il Big Match della 16° Giornata di Serie A Inter Napoli sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una TIMVISION BOX, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport, mentre non potrà essere visibile in chiaro.

La partita Inter – Napoli potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su Pc, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

La telecronaca di Inter – Napoli su Dazn è a cura di Pierluigi Pardo con commento tecnico di Massimo Ambrosini. A Bordocampo ci sono Davide Bernardi e Alessio De Giuseppe

Pre-Partita di Inter – Napoli:

L’Inter di Simone Inzaghi è pronta per il big match in programma il 4 gennaio per la ripresa della Serie A Tim dove l’avversario sarà il Napoli, attualmente capolista a ben 11 lunghezze dai neroazzurri. Il tecnico della beneamata ha pienamente fatto intendere più volte che non reputa finito il discorso scudetto, nonostante la distanza considerevole. Di fatto, i neroazzurri dovranno obbligatoriamente puntare al successo finale se vorranno tenere a galla le speranze di riaccendere una luce per il titolo. La gioia più grande in casa neroazzurra è il pieno recupero di Romelu Lukaku. Il belga è stato il vero e proprio colpo di mercato di lusso della sessione di calciomercato estiva interista, ma i ripetuti infortuni hanno gravato sulla possibilità di poter contare su di lui da parte di mister Inzaghi. Adesso, con il pieno recupero dell’attaccante, il mister potrà reimpostare l’attacco sulla “LuLa” piazzando il belga accanto al neo campione del mondo, Lautaro Martinez.



Bisognerà capire se l’Inter riuscirà a scrollarsi di dosso il fattore degli scontri diretti persi contro le big in questa nuova parte di stagione, infatti, i neroazzurri fin ora hanno perso tutti i match contro le grandi come Juventus, Milan, Roma e Lazio, riuscendo a spezzare il filone negativo soltanto nella gara pre-sosta conto l’Atalanta a Bergamo. Questo sarà il tema sul quale la rosa neroazzurra dovrà concentrassi per fa sì che la classifica cambi in modo considerevole in termini di lotta scudetto e un eventuale successo contro i partenopei potrebbe rivelarsi determinate per riaccendere gli animi in casa neroazzurra.

Dall’altra parte, il Napoli di Luciano Spalletti che ha chiuso la prima parte di stagione con ben 41 punti totalizzati in 15 gare di campionato. I partenopei non hanno nessuna intenzione di fermarsi dopo la grandissima cavalcata attata fin ora e si presenteranno a San Siro con l’obiettivo di imporre il proprio gioco e puntare al successo finale. La guida di mister Spalletti ha letteralmente giovato moltissimo alla rosa partenopea. Il tecnico toscano ha trovato la giusta quadra nella quale far rendere al meglio sia i nuovi innesti arrivati nella sessione estiva che quelli già presenti nella rosa azzurra, facendo di Lobotka e Anguissa il fulcro della costruzione azzurra e sfruttando al massimo le invenzioni e le folate di Kvaratskhelia, vero e proprio fiore all’occhiello azzurro della prima parte di stagione. Il Napoli ha mostrato fin qui di poter contare su una rosa di qualità e molto lunga con doppie soluzioni in tutti i reparti del campo, un’arma che nel lungo periodo potrebbe rivelarsi fatale per la vittoria dello scudetto che manca da troppo tempo e un successo sui neroazzurri potrebbe mandare un definitivo segnale per il successo finale.