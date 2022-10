Diretta Streaming e Cronaca Live di Hellas Verona – Milan 16-10-2022 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Hellas Verona – Milan 10° Giornata di Serie A, Domenica 16 Ottobre 2022 ore 20:45

Cronaca 1° Tempo:

1′ – Inizia la partita.

Formazioni Ufficiali di Hellas Verona – Milan:

Verona (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli; Hrustic, Verdi; Henry. Panchina: Chiesa, Berardi, Perilli, Cabal, Terracciano, Hongla, Praszelik, Suleman, Kallon, Djuric, Piccoli. All. Bocchetti.

Milan (4-3-3): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Díaz, Adli, Leao; Giroud. Panchina: Mirante, Jungdal, Dest, Thiaw, Ballo-Touré, Bakayoko, Pobega, Bennacer, Vranckx, Messias, Rebic, Origi. All. Pioli.

Dove vedere Hellas Verona – Milan in Diretta Tv e Streaming:

Hellas Verona – Milan in programma Domenica 16 Ottobre alle ore 20:45 sarà trasmessa in Diretta Tv e Streaming in esclusiva su DAZN.

