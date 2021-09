Diretta Streaming e Cronaca Live di Fiorentina – Inter 21-09-2021 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Fiorentina – Inter 5° Giornata di Serie A, Martedì 21 Settembre 2021 ore 20:45

Dopo la rotonda vittoria per 6-1 contro il Bologna di sabato scorso, l’Inter torna immediatamente in campo per l’anticipo serale della 5° giornata di campionato, primo turno infrasettimanale della stagione.

I nerazzurri sono attesi al Franchi di Firenze contro la Fiorentina di italiano reduce da 3 vittorie di fila in un match che si preannuncia insidioso per i Campioni d’Italia.

Cronaca 1° Tempo:

Probabili formazioni di Fiorentina – Inter

Visto l’impegno ravvicinato dell’infrasettimanale Inzaghi cambierà l’11 visto contro il Bologna, anche al netto degli infortunati. Vidal non ci sarà per un affaticamento, in dubbio anche Correa, uscito per una botta al fianco contro il Bologna. Non impossibile la presenza dell’argentino, almeno per la panchina. Resta indisponibile anche Sensi.

Conferme del blocco difensivo titoalre con Handanovic, Skriniar, de Vrij e Bastoni. A centrocampo assieme a Barella e Brozovic, torna Calhanoglu, a riposo contro il Bologna. Sulle fasce dovrebbe essere confermato a destra Dumfries, con a sinistra il ritorno di Perisic. In attacco scelte obbligate con Lautaro e Dzeko.

Fiorentina che dovrebbe confermare gran parte dell’11 che ha vinto contro il Genoa. Dragowski in porta, Biraghi, Igor, Martinez Quarta e Odriozola in difesa. A centrocampo Pulgar, Bonaventura e Duncan al posto dell’indisponibile Castrovilli. in attacco Nicolas Gonzalez, Vlahovic e ballottaggio tra Callejon e Saponara.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Biraghi, Igor, Martinez Quarta, Odriozola, Pulgar, Bonaventura, Dunca, Nicolas Gonzalez, Vlahovic, Saponara. All.: Italiano

INTER (3-5-2): Handanovic, Bastoni, de Vrij, Skriniar, Perisic, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Dumfries, Dzeko, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi

Fiorentina – Inter dove vedere la partita in Diretta Tv e Streaming Live:

Partita: Fiorentina – Inter

Fiorentina – Inter Data: Martedì 21 Settembre

Martedì 21 Settembre Orario: 20:45

20:45 Canali TV: DAZN con Smart TV o canale 409 del Digitale terrestre

Streaming: DAZN (App e Sito web su pc, smartphone, tablet, console)

Fiorentina – Inter sarà visibile, a partire dalle 20:45 di Martedì 21 settembre 2021, in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN.

Fiorntina – Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Fiorentina Inter in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi al sito ufficiale DAZN.

La telecronaca di DAZN di Fiorentina – Inter sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Cronaca Diretta su Stadiosport:

Stadiosport offre la possibilità ai suoi lettori di seguire la diretta testuale del match tra Juventus e Milan direttamente collegandovi su questa pagina.

Potrete leggere la descrizione dei goal e delle azioni salienti della partita dal calcio d’inizio al fischio finale.

Fiorentina – Inter Pre-partita:

Inter a 10 punti dopo 4 giornate, Viola a 9 punti e che vengono da tre vittorie di fila, dopo la sconfitta all’esordio contro la Roma.

L’Inter dopo la sconfitta all’esordio in Champions contro il Real, ha risposto bene con il perentorio 6-1 al Bologna nella scorsa giornata.

Ora i nerazzurri sono attesi da una Fiorentina in ottima forma. La squadra di Inzaghi dovrà mostrare gioco e convinzione visti coi rossoblu, per mettere su binari tranquilli una partita contro una squadra ben preparata.

Una delle sorprese positive di questo inizio di campionato, la Fiorentina del neo tecnico Vincenzo Italiano sta stupendo molti e le prime giornate stanno dando ragione a questo trend.

Dopo la sconfitta nella prima giornata contro la Roma, la Viola ha inanellato 3 vittore nelle tre giornate successive e si fregia di 9 punti sui 12 totali messi in palio finora. Vittorie con Torino, Atalanta e Genoa tutte per 2-1.

Molti i fattori come la continuità di Vlahovic (già a 3 gol in 4 partite) e il buon mercato estivo, che ha regalato ai Viola una squadra che pare in linea con le idee dell’allenatore.

Precedenti e statistiche di Fiorentina – Inter

Primi confronto stagionale tra Fiorentina ed Inter. Nello scorso campionato due vittorie nerazzurre, nella 1° giornata e nella 19° del campionato 2020/2021. Vittoria 4-3 dei nerazzurri con le reti di Lautaro Martinez, Lukaku, D’Ambrosio e autorete di Ceccherini a rispondere alle reti Kouamé, Chiesa e Castrovilli.

Al ritorno 0-2 interista firmato da Barella e Perisic. Le due squadre si sono affrontate anche negli ottavi di finale della scorsa stagione in Coppa Italia. 2-1 per l’Inter ai supplementari con i gol di Vidal, Kouamé per i Viola e gol decisivo di Lukaku.

