Diretta Streaming e Cronaca Live di Atalanta – Milan 03-10-2021 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Atalanta – Milan 7° Giornata di Serie A, Domenica 3 Ottobre 2021 ore 20:45

Cronaca 2° Tempo:

94′ – Finisce la partita. Terzo successo consecutivo per il Milan che al Gewiss Stadium di Bergamo s’impone sull’Atalanta per 3-2 nel posticipo del settimo turno della Serie A. Alle reti rossonere di Calabria (28”), Tonali (42′) e Leao (78′) i padroni di casa oppongono, invano, nel finale le realizzazioni di Zapata su rigore (86′) e di Pasalic (94′). L’affermazione esterna consente al Milan di confermarsi con i suoi 19 punti all’attivo da solo alle spalle della capolista Napoli. Secondo ko interno per l’Atalanta; i nerazzurri, fermi a quota 11, si ritrovano a condividere la sesta posizione in compagnia di Lazio, Juventus e Bologna.

94′ – GOL DELL’ATALANTA! 2-3! Pasalic accorcia ulteriormente le distanze andando a segno da pochi passi su un traversone basso dal fondo di Zapata. Cartellino giallo per Pioli per proteste.

92′ – Quinto calcio d’angolo per il Milan generato da una chiusura di Djimsiti su Messias.

90′ – Segnalati quattro minuti di recupero.

90′ – Cambio nel Milan: Pellegri prende il posto di Leao.

89′ – Leao è fermato fallosamente da Zappacosta.

88′ – Cartellino giallo per Leao per comportamento non regolamentare.

87′ – Cambio nell’Atalanta: Pasalic sostituisce Freuler.

86′ – GOL DELL’ATALANTA! 1-3! Zapata trasforma il penalty di potenza.

84′ – Penalty per l’Atalanta. Il direttore di gara, dopo essere ricorso al VAR, assegna un calcio di rigore per l’Atalanta per un fallo di mano commesso in area di Messias.

82′ – Nono calcio d’angolo per l’Atalanta.

80′ – Doppio cambio nel Milan: Ballo-Tourè e Bennacer subentrano a Hernandez e Tonali.

78′ – GOL DEL MILAN! 0-3! Leao finalizza splendidamente una bella trama rossonera rifinita da Hernandez.

78′ – Altra palla persa da Ilicic con un colpo di tacco impreciso.

76′ – Segnalato un fallo in attacco di Saelemaekers.

73′ – Cambio nel Milan: Messias fa il suo esordio in rossonero rilevando Diaz.

72′ – Quarto calcio d’angolo per il Milan generato da una chiusura di De Roon su Saelemaekers.

71′ – Un invito di Koopmeiners si rivela troppo lungo: pallone sul fondo.

70′ – Ottimo anticipo difensivo di Kjaer su Zapata.

69′ – De Roon recupera in qualche modo un pallone ai danni di Saelemaekers nei pressi della bandierina del corner.

67′ – Malinteso al limite dell’area rossonera tra Ilicic e Zapata. L’Atalanta fatica a rendersi pericolosa.

65′ – Segnalata una posizione irregolare di Zapata.

63′ – Zapata è fermato fallosamente da Kjaer all’altezza della linea mediana del campo.

62′ – Occasione Milan: Palomino in scivolata devia oltre la linea di fondo un tentativo dal limite dell’area di Calabria. Terzo tiro dalla bandierina per gli ospiti.

60′ – Palla-gol per il Milan: Saelemaekers, sugli sviluppi di un preciso cross dalla destra di Rebic, si fa deviare il suo colpo di testa da pochi passi da Musso in angolo. Secondo corner per i rossoneri.

59′ – Si spegne sul fondo il tentativo su punizione effettuato da Ilicic dal versante di destra.

58′ – Zappacosta è fermato fallosamente da Hernandez.

56′ – Doppio cambio nell’Atalanta: Muriel e Ilicic prendono rispettivamente il posto di Maehle e Malinovskyi.

54′ – Il gioco staziona in questa fase a centrocampo.

52′ – Cartellino giallo per Tomori per una trattenuta su Maehle. Si scalda Ilicic. Pioggia intensa.

52′ – Ravvisato un fallo in area avversaria di Rebic.

51′ – Un traversone basso dalla sinistra di Leao è allontanato con affanno dalla difesa nerazzurra con Pezzella.

50′ – Djimsiti è fermato fallosamente da Kessie poco prima della linea mediana del campo.

49′ – Tentativo impreciso di servizio in verticale da parte di Saelemaekers.

48′ – Buon recupero di Kessie su Malinovskyi a centrocampo.

46′ – I padroni di casa guadagnano il loro ottavo corner.

46′ – Inizia la ripresa. L’Atalanta si presenta in campo con Koopmeiners al posto di Demiral.

Cronaca 1° Tempo:

47′ – Finisce il primo tempo. Atalanta e Milan vanno al riposo con gli ospiti avanti per 2-0. Decidono, per il momento, le reti di Calabria dopo 28” e di Tonali al 42′. Gara intensa giocata a ritmi sostenuti. Occasioni per Zapata e Zappacosta per l’Atalanta; per Diaz e Kessie per il Milan.

45′ – Segnalati due minuti di recupero.

45′ – Milan pericoloso con una conclusione a fil di palo di Kessie da fuori area.

42′ – GOL DEL MILAN! 0-2! Tonali soffia la sfera a Freuler in pressing e supera con freddezza Musso in uscita con una precisa battuta dal limite dell’area.

42′ – Cartellino giallo per Diaz per una trattenuta ai danni di Malinovskyi.

41′ – Cartellino giallo per De Roon per gioco scorretto su Hernandez. Punizione per il Milan sulla trequarti.

39′ – Maehle è fermato fallosamente da Saelemaekers.

38′ – Ravvisato un fallo di De Roon su Hernandez. Proteste dei nerazzurri.

37′ – Buona uscita difensiva di Calabria.

36′ – Zapata si trascina il pallone oltre la linea di fondo nel tentativo di superare Kjaer nell’uno-contro-uno nei pressi della bandierina del corner.

34′ – Settimo corner per l’Atalanta.

33′ – Buona chiusura difensiva di Palomino su Saelemaekers.

31′ – Tempestiva uscita fuori dall’area di Musso ad anticipare un possibile intervento di Rebic.

30′ – Sesto tiro dalla bandierina per i padroni di casa.

28′ – Quinto calcio d’angolo per l’Atalanta.

26′ – Ritmi leggermente più bassi in questa fase.

24′ – Cambio forzato per l’Atalanta: Pessina infortunato lascia il posto a Pezzella.

22′ – Problemi fisici per Pessina.

21′ – Tomori si rende protagonista di un rischioso ma estremamente efficace recupero in area su Pessina lanciato a rete.

20′ – Nerazzurri di nuovo pericolosi, sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, con un’incornata di Zapata alzata in corner da Maignan.

19′ – Palla-gol per l’Atalanta: Maignan devia con bravura in angolo una conclusione di Zappacosta.

18′ – Milan pericoloso: Musso si oppone di piede ad un rasoterra dal limite dell’area di Diaz.

16′ – Maehle non riesce a controllare un servizio interessante di Malinovskyi.

15′ – Primo calcio d’angolo per il Milan.

14′ – Atalanta pericolosa. Zapata, dopo aver eluso Kjaer, impegna Maignan: sulla respinta dell’estremo difensore rossonero Tonali evita il peggio per i suoi colori opponendosi in scivolata al tentativo di tap-in di Malinovskyi.

13′ – Segnalata una posizione di fuorigioco di diversi giocatori nerazzurri.

12′ – Secondo corner per l’Atalanta.

11′ – Apertura imprecisa di Malinovskyi.

9′ – Termina alto un tentativo da fuori area di De Roon sugli sviluppi del tiro dalla bandierina.

9′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore dell’Atalanta.

8′ – Preziosa chiusura difensiva di Calabria.

7′ – Un servizio in verticale di Diaz si rivela leggermente troppo lungo per Leao. Demiral può esibirsi in una comoda chiusura.

6′ – Maignan controlla con sicurezza in presa alta un traversone dalla sinistra di Zapata.

4′ – Possesso palla degli ospiti a centrocampo.

3′ – Le due contendenti si fronteggiano con grande determinazione in ogni zona del campo.

2′ – Fallo commesso in fase d’attacco da Pessina su Kessie protagonista nella circostanza di una precisa chiusura difensiva.

1′ – GOL DEL MILAN! 0-1! Calabria, sugli sviluppi di un servizio in profondità di Hernandez, ribadisce in rete un suo debole tentativo non trattenuto da Musso. Rossoneri avanti dopo soli 28”.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dall’Atalanta.

Atalanta-Milan: le formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Gasperini e Pioli.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pessina; Zapata.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic.

Probabili formazioni Atalanta-Milan:

Gosens, Hateboer, Palomino, sono questi i calciatori sui quali non potrà contare mister Gasperini. In vista della sfida contro il Milan, l’allenatore dell’Atalanta sembra orientato a schierare il solito 3-4-2-1, con Maehle al posto di Gosens e con Malinovskyi e Pessina (favorito su Pasalic) dietro all’unica punta Zapata.

Anche Pioli non potrà contare su molti indisponibili. Florenzi finisce ai box, ma Kjaer è pienamente recuperato. Potrebbe esserci spazio per la prima convocazione di Messias. Solito 4-2-3-1 con Kjaer e Romagnoli in ballottaggio per una maglia vicino a Tomori. Tonali Bennacer dovrebbe essere la coppia di centrocampisti, mentre Saelemaekers, Diaz e Leao supporteranno Rebic (in questo momento favorito su Giroud).

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, de Roon, Maehle; Malinovskyi, Pessina; Zapata.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic.

Pre – Partita di Atalanta – Milan

Posticipo della 7° giornata di campionato quello tra Atalanta e Milan, che si affronteranno domenica 3 ottobre ore 20.45.

L’Atalanta di Gasperini è reduce dalla vittoria in Champions League contro lo Young Boys e vuole continuare la sua striscia di risultati positivi anche in campionato.

Il Milan di Pioli è invece reduce dalla sconfitta interna in casa contro l’Atletico Madrid che ha diminuito le possibilità di poter passare il girone di Champions League. Sicuramente i rossoneri vogliono riscattarsi in campionato.

Zona alta della classifica in questa partita. Entrambe le squadre stanno facendo molto bene e sono due delle pretendenti ai primi 4 posti della classifica. Entrambe le formazioni dovranno gestire bene le energie, infatti la stanchezza derivante dalla Champions League potrebbe farsi sentire.

Il Milan di Pioli è secondo in classifica con 16 punti in 6 partite frutto di 5 vittorie ed 1 pareggio a Torino contro la Juventus.

L’Atalanta invece ha 11 punti frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Proprio domenica scorsa i bergamaschi hanno fermato sul pareggio per 2 a 2 l’Inter a San Siro.

Precedenti e statistiche di Atalanta-Milan:

Sono in tutto 60 i precedenti in campionato tra le Atalanta e Milan.

Si registrano 14 vittorie dell’Atalanta, 22 pareggi e 24 successi del Milan. L’ultima vittoria dell’Atalanta risale alla stagione 2019/20, fu un 5-0 con le reti di Gomez, Pasalic, doppietta Ilicic e gol di Muriel. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2017/18, fu un 1-1, con le reti di Masiello e Kessie. L’ultimo successo dei rossoneri risale alla scorsa stagione, 0-2, con doppietta su rigore di Kessie.

