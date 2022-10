Diretta Streaming e Cronaca Live di Fiorentina – Inter 22-10-2022 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Fiorentina – Inter, 11° Giornata di Serie A Sabato 22 Ottobre 2022 ore 20:45

Cronaca 1° Tempo:

Probabili Formazioni di Fiorentina-Inter:

Tra le fila neroazzurre arriva il primo grande sorriso. Infatti, per la gara contro i viola tornerà a disposizione Romelu Lukaku, il cui ritorno permetterà anche un meritato turnover a Dzeko, che è stato costretto ad un tour de force, visto anche l’infortunio di Correa nelle ultime giornate. Anche l’argentino sembra pienamente recuperato, per la gioia di mister Inzaghi che avrà finalmente più scelte tattiche da poter utilizzare. Ancora assente, invece, Brozovic che dovrebbe rientrare solo ad inizio novembre.

Nella Fiorentina, come già accennato, Italiano dovrà reinventarsi il tridente d’attacco, vista l’assenza di Luka Jovic. Sale nelle gerarchie Cabral, ma solo se Kouamè dovesse essere spostato a sinistra, altrimenti quest’ultimo potrebbe ricoprire il ruolo in avanti di riferimento offensivo con i vari Ikone e Nico Gonzalez, pronti ad assisterlo dalle fasce. Restano, invece, indisponibili Maleh e Castrovilli.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Barak, Gonzalez, Kouame, Ikone. All. Vincenzo Italiano.

Inter (3-5-2): Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco, Martinez, Dzeko. All. Simone Inzaghi.

Dove vedere Fiorentina – Inter in Diretta Tv e Streaming:

Fiorentina – Inter in programma Sabato 22 Ottobre alle ore 20:45 sarà trasmessa in Diretta Tv e Streaming in esclusiva su DAZN.

Sarà possibile seguire il match Fiorentina – Inter tramite l’app di DAZN su Smart Tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Per vedere la partita Fiorentina – Inter in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Fiorentina-Inter sarà visibile in Diretta streaming su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Fiorentina – Inter sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Per vedere questo canale è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Pre-Partita di Fiorentina – Inter:

L’anticipo che chiuderà il sabato sera dell’11° Giornata di serie A si affrontano Fiorentina e Inter all’Artemio Franchi con l’obiettivo di aumentare i propri punti in classifica.

L’Inter sta finalmente iniziando a dimostrare sul campo di saper dare continuità di risultati, come dimostra la vittoria ottenuta contro la Salernitana per 2-0.

I neroazzurri hanno messo in mostra un’altra grande prestazione che è stata coronata dal ritorno al gol di Martinez, a secco da ben 8 partite, e di uno straripante Barella, che, dopo aver messo a segno un gran gol contro il Barca in Champions, si ripete anche in campionato siglando una rete fantastica.

Gli uomini di Inzaghi sembrano aver abbandonato il periodo buio che li attanagliava: adesso l’obiettivo dei neroazzurri è vincere, ma senza guardare la classifica. Sabato l’Inter dovrà arrivare al Franchi dove ad aspettarla troverà una Fiorentina che venderà cara la pelle. Se vorranno portare a casa i 3 punti, i neroazzurri dovranno esprimere lo stesso atteggiamento e la stessa convinzione espressa nelle ultime gare.

Dall’altro lato della medaglia, c’è una Fiorentina sempre più in ombra, che quest’anno rispetto alla passata stagione non riesce a collezionare punti. La classifica recita 10 punti in 10 partite, veramente pochi per le potenzialità della rosa viola.

L’ennesima delusione è arrivata nel match contro il Lecce nel posticipo che ha chiuso la decima giornata di serie A, la squadra di Vincenzo Italiano non è riuscita ad andare oltre l’1-1 un risultato amaro che vede la classifica viola diventare sempre più tragica, con l’Europa League già distante 11 lunghezze dopo dieci giornate. Come se non bastasse i viola perdono anche Luka Jovic, che proprio conto il Lecce è stato costretto al cambio dopo soli sette minuti di gioco, al suo posto è subentrato Cabral.

Ora la Fiorentina sta già preparando la gara conto i neroazzurri, consapevole del fatto che, se si vuole puntare a qualcosa di più del piazzamento in Conferance League, c’è bisogno di una scossa importante, che riaccenda l’ambiente viola, e quale miglior occasione di una vittoria contro l’Inter?