Diretta Streaming Champions League su Amazon Prime Video: costi e partite

Prime Video trasmetterà in diretta streaming sulla sua piattaforma 17 partite della Champions 2021-22 ed in esclusiva la migliore partita di una delle squadre italiane tra Inter, Juventus, Milan e Atalanta impegnate il mercoledì.

La grande novità del 2021/2022 è la Champions League trasmessa in Diretta Streaming anche su Prime Video che avrà 16 partite del mercoledì in esclusiva più la Finale di Supercoppa Europea.

La nuova stagione dell’UEFA Champions League non sarà più trasmessa in diretta solo su Sky.

Il massimo torneo europeo sarà trasmesso anche da Prime Video, la piattaforma del colosso Amazon disponibile per chiunque attiva il servizio Amazon Prime a 3,99 euro mensili o 36 annuali.

Ogni mercoledì, Prime Video trasmetterà il big match di una squadra italiana impegnata in Champions League in esclusiva: a partire dalla fase a gironi e fino alle semifinali.

Il prezzo dell’abbonamento resterà invariato e non ci sarà nessun costo aggiuntivo e sarà quello di Amazon Prime.

In questo articolo vi spieghiamo nel dettaglio come funziona, quanto costa, quali partite saranno trasmesse in esclusiva dalla piattaforma in diretta streaming e chi è la squadra di telecronisti scelti per commentarle.

Amazon Prime Video sarà in campo in Champions League con oltre 20 telecamere in ogni partite utilizzando la migliore tecnologia HD e con uno staff di telecronisti e presentatori super esperti.

Per seguire le partite di Champions League Amazon ha scelto una grande squadra di commentatori, telecronisti, secondi voci e opinionisti.

Il team di presentatori include Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo e Alessia Tarquinio inviata a bordocampo.

La telecronaca delle partite sarà a cura di Sandro Piccinini con i commenti di Massimo Ambrosini.

Altri esperti ed opinionisti presenti in studio saranno Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Federico Balzaretti e Gianpaolo Calvarese.

Champions League su Prime video: costi e come registrarsi

I clienti Amazon Prime potranno guardare la UEFA Champions League su Prime Video compresa nel loro abbonamento senza nessun costo aggiuntivo.

Chi non è ancora registrato a Prime può farlo aprendo un nuovo account e usufruire del periodo gratuito di 30 giorni e provare la piattaofrma. Successivamente se vuole continuare ad usufruire del servizio il costo del rinnovo sarà di €3.99/mese o €36/anno. Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale amazon.it/prime.

Oltre alla UEFA Champions League, i clienti Prime possono usufruire di numerosi vantaggi tra cui spedizioni Premium, offerte esclusive, film e serie TV Amazon Original e oltre 2 milioni di canzoni senza interruzioni pubblicitarie.

Come vedere le partite di Champions League su Prime Video

Una volta registrato l’account prime per vedere le partite basterà andare sull’app Prime Video (sui tuoi dispositivi smartphone, pc e tablet) e troverai le partite nella sezione “Dirette e prossimi eventi” o tramite browser puoi andare direttamente sull’homepage di primevideo.com e cliccare su Prime Video dove vedi il bottone “dirette e prossimi eventi”.

In alternativa sull’app Prime Video,o sull’homepage di primevideo.com, basta digitare sulla barra di ricerca “UEFA Champions League”.

Guarda la UEFA Champions League a casa o dove vuoi, su uno tra le centinaia di dispositivi compatibili con l’app Prime Video. Guarda in streaming online o usando l’app di Prime Video disponibile per smartphone, tablet, set-top box, console di gioco o smart TV. Per la lista completa dei dispositivi compatibili visita Link

Quali partite della UEFA Champions League 2021-22 saranno trasmesse su Prime Video?

Su Prime Video sarà possibile vedere in diretta streaming e in esclusiva le 16 migliori partite del mercoledì sera delle squadre italiane che giocano in Champions League per tre stagioni a partire dal 2021/22.

Le migliori partite del mercoledì vedranno sempre in campo una squadra italiana nella fase a gironi (Inter, Milan, Atalanta e Juventus) e, in caso di qualificazione, fino alle semifinali.

La prima partita trasmessa in diretta streaming della UEFA Champions League su Prime Video è la finale di Supercoppa Europea dell’11 Agosto tra Chelsea e Villarreal.

Queste le 17 Partite di Champions League trasmesse in Diretta su Prime Video:

– Supercoppa Europea Chelsea-Villareal in esclusiva

– Due delle gare play-off per arrivare alla fase a gironi

– Sei partite della fase a gironi, la migliore del mercoledì (con una delle due italiane) che verrà scelta in esclusiva

– Quattro delle otto partite degli ottavi di finale

– Due delle quattro partite dei quarti di finali

– Due semifinali.

Tutti gli altri match di Champions League saranno visibili in diretta Tv e Streaming su Sky Sport e sui canali Mediaset Canale 5 e Infinity.

Oltre alle partite di Champions League in Diretta in esclusiva su prime video sarà disponibile un vasto programma di Video Highlights in diretta subito dopo la trasmissione della partita del mercoledì.

Verranno mostrati gli highlights di tutte le partite della giornata di Champions League comprese le partite del martedì e mercoledì.

Una volta che la diretta del programma di video gol highlights sarà terminata resterà sempre disponibile on demand su Prime Video fino alla mezzanotte del giovedì .

L’intera registrazione della partita e gli Highlights, sia in versione breve che lunga, saranno disponibili a partire da 30 minuti dopo il fischio di fine partita.

Un abbonamento a Prime include tre Dispositivi:

L’abbonamento ad Amazon Prime consente l’utilizzo di tre device contemporaneamente con due device che potranno essere impegnati sullo stesso evento ad esempio la partita di Champions.

La programmazione attorno alla Champions prevede un prepartita, collegamenti dal campo e un post-partita in cui saranno anche trasmessi gli higlights degli altri match.

