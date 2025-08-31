Diretta Live e Streaming di Lazio – Hellas Verona Serie A 31-08-2025

Dove vedere Lazio – Hellas Verona in Diretta Tv e Streaming Live, 2° Giornata Serie A, Domenica 31 Agosto ore 20:45.

Decisa a riscattarsi dopo la sconfitta all’esordio in Serie A, la Lazio ospiterà l’Hellas Verona in uno dei posticipi di domenica sera.

I biancocelesti hanno iniziato il campionato con un passo falso a Como sconfitti 2 a 0 mentre gli scaligeri hanno strappato un punto prezioso sul campo dell’Udinese.

Come arriva la Lazio:

Il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio non è iniziato nel migliore dei modi. Rientrato nel club a inizio estate con l’obiettivo dichiarato di riportare i biancocelesti in zona Champions League, il tecnico toscano ha dovuto fare i conti con un blocco del mercato che gli ha impedito di rinforzare la rosa, oltre alla dolorosa sconfitta all’esordio in campionato.

Dopo il crollo finale della scorsa stagione, che aveva visto la Lazio mancare l’accesso alle coppe europee, Sarri ha guidato la squadra nella prima sfida del nuovo campionato allo Stadio Sinigaglia contro il Como, dove è arrivata una sconfitta per 2-0 che ha lasciato strascichi pesanti.

Ora, la pressione è già alta in vista della sfida contro l’Hellas Verona, soprattutto considerando che la Lazio ha vinto solo una delle ultime dodici gare casalinghe in Serie A, raccogliendo otto pareggi e subendo anche un ko contro il Lecce nell’ultima giornata della scorsa stagione.

Un dato positivo, però, accompagna i biancocelesti: il 3-0 rifilato a Verona lo scorso gennaio ha portato a sette i risultati utili consecutivi contro gli scaligeri in campionato, un bilancio che Sarri spera di allungare per dare una scossa immediata alla stagione.

Come arriva l’Hellas Verona:

L’Hellas Verona arriva all’Olimpico con una tradizione decisamente sfavorevole: gli scaligeri hanno infatti vinto solo una delle ultime 17 sfide di Serie A contro la Lazio a Roma, subendo ben 12 sconfitte in questo arco di tempo.

Dopo aver chiuso la scorsa stagione con un buon rendimento che ha permesso di confermare la permanenza in Serie A, la squadra di Paolo Zanetti ha iniziato la sua settima stagione consecutiva nella massima serie con un pareggio per 1-1 sul campo dell’Udinese. In quella gara, i friulani erano passati in vantaggio poco dopo l’intervallo, ma il capitano Suat Serdar ha firmato il gol del pari, in un match ricco di occasioni in cui entrambe le squadre hanno anche colpito un legno.

Zanetti, uno dei pochi tecnici confermati durante l’estate, aveva evitato una clamorosa eliminazione in Coppa Italia superando l’Audace Cerignola di Serie C soltanto ai calci di rigore, ma l’Hellas è ancora imbattuto in questo avvio di stagione.

Ora, però, il calendario si fa complicato: dopo la trasferta con la Lazio, gli scaligeri affronteranno la Juventus e nel mezzo ospiteranno la Cremonese, prima di immergersi nel derby veneto contro il Venezia nel secondo turno di Coppa Italia.

Guarda Lazio – Verona in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO

Dove vedere Lazio – Hellas Verona in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Lazio – Verona Data e ora Domenica 31 Agosto ore 20:45 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Lazio – Verona di Domenica 31 agosto alle 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Lazio – Verona su DAZN sarà a cura di Dario Mastroianni con commento tecnico di Cristian Brocchi.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Formazioni Ufficiali di Lazio – Hellas Verona:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provsgaard, Nuno Tavares; Delle Bashiru, Rovella, Guendouzi; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Ebosse; Fallou, Serdar, Bernede, Harroui, Bradaric; Giovane, Sarr

Allenatore: Paolo Zanetti.

Pronostico Lazio – Hellas Verona:

La Lazio vive un momento complicato e il clima di frustrazione potrebbe prolungarsi con un nuovo mezzo passo falso all’Olimpico.

Il blocco del mercato ha impedito ai biancocelesti di rinforzarsi e, dopo il ko contro il Como, la squadra di Maurizio Sarri rischia di non trovare subito continuità.



L’Hellas Verona, invece, si presenta con maggiore entusiasmo: il club è stato attivo sul mercato e ha piazzato alcuni innesti interessanti, elementi che potrebbero permettere agli uomini di Paolo Zanetti di strappare un pareggio prezioso su un campo storicamente ostico.