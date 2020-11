Diego Armando Maradona ricoverato in ospedale per stress

Torna a far parlare di sé Diego Armando Maradona. “El Pibe de Oro”, attuale allenatore del Gimnasia La Plata, è stato ricoverato la notte scorsa in un ospedale di La Plata e sarà ora tenuto sotto osservazione per le prossime 24 ore.

Inizialmente si pensava che all’origine del ricovero ci fosse un’infezione da Covid-19, ma poi si è venuto a sapere dalle parole di Leopoldo Luque, medico personale dell’argentino, che le cause risalirebbero a uno stress di tipo emotivo.

“Per Diego è stata una settimana molto intensa, del tutto particolare: ha avuto tanta pressione e ha accusato un calo emotivo correlato anche alla sua dieta. Sta bene, vediamo quanto resterà in clinica. E’ arrivato sulle proprie gambe e, se vuole, può anche andarsene”.

Esclusa dunque qualsiasi correlazione col virus pandemico. Non è la prima volta che Maradona si trova soggetto a problemi di questo tipo: durante la scorsa estate si era sottoposto a una terapia di ansiolitici per combattere l’insonnia e lo stress che lo affliggevano e lo avevano costretto a trascorrere 48 ore senza praticamente chiudere occhio.

Ora si attendono novità sulle condizioni del “Dios”. L’auspicio è che possa presto tornare a una vita normale, alla guida de “Los Lobos”.

