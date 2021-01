Calciomercato Roma: Torino su Diawara, trattativa col Parma per Fazio e Juan Jesus

Diawara Torino. Continuano le trattative anche per la Roma che potrebbe già dire addio a tre suoi giocatori. Il Torino sarebbe sulle tracce di Amadou Diawara mentre il Parma starebbe chiedendo informazioni per Federico Fazio e Juan Jesus. La squadra capitolina ha bisogno di vendere prima di affondare qualche colpo importante già in questa sessione invernale di mercato.

Non una stagione fortunata per la Roma. Oltre al famoso caso Diawara contro il Verona, i capitolini sono stati protagonisti di un altro sbaglio. Infatti, nel match degli ottavi di Coppa Italia perso , a sorpresa, per 4-2 contro lo Spezia arriva un’altra doccia gelata. Il club, dopo le due espulsioni di Gianluca Mancini e Pau Lopez, avrebbe realizzato in totale sei sostituzioni quando, da regolamento, ne sono previste un massimo di cinque.

La Roma, così, perderà anche fuori dal campo visto che sarà imminente il 3-0 a tavolino per i liguri che avevano già passato il turno nei supplementari. L’ambiente non è dei migliori ma la società giallorossa non vuole farsi distrarre da questo grave episodio. Il progetto è chiaro: la Roma vuole ritornare in Champions League e per farlo ha bisogno di nuovi giocatori in entrata. Si pensa, però, anche a sfoltire la rosa.

Diawara Torino , i granata cercano il dopo Meïté

Il Torino avrebbe intensificato i contatti per Amadou Diawara. Il giovante giocatore della Roma è nel mirino dei granata che sono attivissimi sul mercato. Dopo la vendita di Soualiho Meïté al Milan, il Toro cerca un sostituto del francese. La Roma, però, non sembrerebbe essere aperta alla trattativa nonostante il guineano non stia trovando troppo spazio con Paulo Fonseca.

I giallorossi , però, pensano anche a liberare qualche difensore. Si parla di un interesse piuttosto elevato del Parma per Juan Jesus e Federico Fazio. I crociati hanno bisogno urgentemente di nuovi difensori visto che sono già 34 le reti subite. La squadra di Roberto D’Aversa stava seguendo anche Medhi Benatia, difensore del Al-Duhail. Il club qatariota, però, non era disposto a trattare per l’ex Juve.

Per i due difensori giallorossi, il DS gialloblù Marcello Carli avrebbe già chiesto informazioni. Resta solo da stabilire la formula con cui soddisfare le richieste della Roma. Altre due trattative molto importanti per un Parma che vuole una svolta. Il pareggio col Sassuolo ha ridato qualche speranza ma adesso tocca puntare tutto sul mercato.

Non mancano, infatti, le piste per la squadra emiliana. Sarà certo l’arrivo in prestito di Andrea Conti dal Milan. Rimane ancora vivo l’interesse per Franco Vazquez del Siviglia così come anche per Jean-Clair Todibo del Benfica ma ora al Barcellona. La squadra di Kyle Krause vuole puntare sempre di più ad una salvezza tranquilla.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS