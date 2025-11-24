News Calcio

Derby della Madonnina, coreografia speciale del Milan: i telefoni illuminano San Siro dopo il divieto del banner

Di x0xShinobix0x 1 minuto di lettura
Milan - Stadiosport.it

Una coreografia insolita, silenziosa e allo stesso tempo potentissima ha illuminato San Siro nel derby tra Milan e Inter. I tifosi rossoneri hanno infatti utilizzato le luci dei telefoni per ricreare il nome “Sodalizio”, dopo che il tradizionale striscione del gruppo ultras omonimo era stato vietato dalle autorità pubbliche nei giorni precedenti alla partita.

Il divieto del banner e il legame con l’inchiesta ‘Doppia Curva’

Il bando dello striscione non è stato accompagnato da una motivazione ufficiale dettagliata, ma secondo quanto riportato da Milan News, la decisione sarebbe collegata all’inchiesta ‘Doppia Curva’, che ha coinvolto 16 membri delle tifoserie organizzate di Inter e Milan, accusati di attività illecite legate anche a contesti criminali esterni allo stadio.
Il banner “Sodalizio” era già apparso nelle gare con Napoli e Fiorentina, ma per il derby è stato proibito.

L’idea alternativa: il tifo creato con le luci dei cellulari

In risposta alla decisione, gli ultras del Milan hanno scelto una forma di coreografia silenziosa ma simbolica, usando le luci dei propri telefoni per ricreare la scritta vietata. Un modo creativo per mostrare presenza, unione e identità, eludendo il divieto senza infrangerlo.
Prima della partita, il gruppo aveva comunicato che non avrebbe realizzato coreografie tradizionali, ma avrebbe comunque sostenuto la squadra con cori e presenza.

Un San Siro suggestivo e carico di significato

Il colpo d’occhio è stato suggestivo: San Siro illuminato a intermittenza, con la curva rossonera che ha trasformato centinaia di luci in un messaggio di appartenenza. Una scelta alternativa, meno appariscente delle tradizionali scenografie, ma altamente simbolica per il momento e il contesto.

Nel derby delle restrizioni, ha vinto la creatività del tifo: luci al posto di striscioni, per continuare a farsi sentire anche senza essere visti.

