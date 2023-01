Deloitte Football Money League 2023

Anche quest’anno come l’anno scorso il Manchester City è in cima alla classifica della Money League, con un fatturato totale di 731 milioni, seguita a ruota da Real Madrid, con 714 milioni di ricavi, e Liverpool, con 702 milioni.

Come emerge dalla 26° edizione della Football Money League pubblicata dallo Sports Business Group di Deloitte, i ricavi totali registrati da tutti i club della Money League ammontano a 9,2 miliardi nella stagione 2021/2022, con una percentuale di aumento pari al 13% in più (aumento dovuto al ritorno delle partite a porte aperte dopo la parentesi del Covid-19) rispetto ai precedenti 8,2 miliardi nella stagione 2020/2021. Ad aumentare sono stati anche i ricavi commerciali con l’8% in più rispetto alla stagione precedente, che hanno dovuto però fare i conti con la parallela contrazione dell’11% dei diritti televisivi.

A farla da padrone sono i club della Premier League che dominano la Top 20, rappresentando più della metà della classifica della Money League, ben 11 posti su 20. Il Manchester City ha registrato 373 milioni di ricavi commerciali, con un aumento di ben 65 milioni rispetto al 2020/2021. Tuttavia, è stato il Liverpool a fare una grande scalata, salendo di quattro posizioni e raggiungendo la sua più alta posizione di sempre. Il Manchester United viene, invece, sorpassato dei Reds, che portano a casa la finale di UEFA Champions League nel 2022, che ha ovviamente prodotto ulteriori ricavi dai diritti televisivi.

Grazie agli introiti provenienti dal matchday, l’Arsenal scala di una posizione in classifica, passando dall’undicesima alla decima, mentre il Leeds United rientra per la prima volta nella Top 20, con il Newcastle ventesimo. Uscendo dalla Premiere League, FC Barcellona e Real Madrid sono ancora al di sotto dei livelli di introiti pre-Covid, registrando cali rispettivi di 203 milioni (il Barcellona costituisce la squadra con più perdite di questa stagione) e 43 milioni rispetto alla stagione 2018/2019.

Un’altra novità degna di nota è rappresentata dai club femminili, per la prima volta inclusi nella classifica, con un fatturato pari a 2,4 milioni nella stagione 2021/2022. Stavolta, la squadra che ha registrato i più alti introiti, pari a 7,7 milioni, è stata proprio l’FC Barcellona Femenì, vincitrice della UEFA Women’s Champions League nel 2021 e finalista nel 2022. A seguire, il Manchester City, con ricavi pari a 5,1 milioni di euro, il Paris Saint-Germain con 3,6 milioni, l’Arsenal con 2,2 milioni e il Tottenham con 2,1 milioni.