De Vrij: L’Inter sente la pressione in Champions, dobbiamo reagire

De Vrij - Stadiosport.it

Stefan de Vrij ha ammesso che l’Inter avverte la pressione alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Ajax, “soprattutto considerando il modo in cui abbiamo iniziato la Serie A”. La partita è in programma alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam alle ore 20.00 (19.00 GMT).

I nerazzurri arrivano all’appuntamento dopo due sconfitte pesanti in campionato: prima il 2-1 interno contro l’Udinese prima della sosta per le nazionali, poi il rocambolesco 4-3 subito in trasferta contro la Juventus. Un doppio ko che ha inevitabilmente lasciato scorie mentali e aumentato la pressione in vista dell’esordio europeo.

“Arriviamo qui con una grande voglia di ottenere un risultato e iniziare la Champions nel modo giusto, soprattutto considerando come abbiamo cominciato la Serie A,” ha dichiarato De Vrij a Sky Sport Italia. “È importante cambiare la direzione delle cose e possiamo farlo soltanto vincendo.”

Eppure la squadra di Chivu aveva dato ottimi segnali nella prima giornata di campionato, travolgendo il Torino 5-0. Un exploit che però non ha avuto seguito, con l’Inter che ha mostrato fragilità nei momenti decisivi. “Abbiamo giocato solo tre partite finora. È vero che non abbiamo fatto abbastanza, ma sono stati i dettagli a fare la differenza. In certi momenti dobbiamo migliorare e portarci a casa il risultato,” ha aggiunto il difensore olandese.

Lautaro Martinez non sarà disponibile dal primo minuto a causa di un problema alla schiena, così a guidare l’attacco sarà il giovane Francesco Pio Esposito, che a 20 anni vivrà il debutto assoluto in Champions League.

Per De Vrij, 33 anni, la gara rappresenta anche un ritorno a casa: cresciuto nel settore giovanile del Feyenoord, ha lasciato l’Olanda nel 2014 per vestire la maglia della Lazio, prima del trasferimento a Milano. “È un po’ come un derby, per me è sempre stata una partita speciale. Tornare qui è meraviglioso, non vedo l’ora di scendere in campo,” ha concluso il centrale nerazzurro.