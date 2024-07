Dazn lancia Goal Pass il nuovo abbonamento con 3 partite di Serie A a settimana

DAZN ha lanciato un nuovo piano di abbonamento low cost denominato “Goal Pass” che offre la visione esclusivamente di contenuti calcistici ad un prezzo molto concorrenziale a partire da 10,75€ al mese.

Con Goal Pass do DAZN sarà possibile vedere in diretta 3 partite di Serie A per ogni Giornata e gli highlights di tutte le altre partite insieme al calcio estero.

Goal Pass è incluso da Tim nella sua offerta TimVision Calcio e Sport Light.

DAZN si è aggiudicata i diritti Tv per la trasmissione in Diretta di tutta la Serie A anche per il quinquennio 2024-2029.

Dazn continuerà a trasmettere in diretta esclusiva 7 partite di campionato per ogni giornata e 3 in co-esclusiva con Sky.

Grazie al nuovo pacchetto Goal Pass di DAZN si potranno vedere proprio le 3 partite di Serie A che sono trasmesse in co-esclusiva da Sky.

Le partite visibili in diretta con Goal Pass sono l’anticipo del sabto alle 20:45, il match della domenica alle 18:00 ed il posticipo del lunedì alle 20:45.

Sono garantiti 4 big match della Serie A per ogni stagione.

Inoltre con Goal Pass si può vedere in diretta tutta LaLiga spagnola, il meglio della Liga Portoghese e la Uefa Women’s Champions League.

GOAL PASS: le Opzioni di Abbonamento

Per aderire al piano di abbonamento Goal Pass ci sono diverse opzioni di pagamento:

mensile senza nessun vincolo a 19,99 euro al mese ;

senza nessun vincolo a ; annuale con pagamento mensile a 13,99 euro al mese per 12 mesi ;

a ; annuale con pagamento anticipato 129 euro all’anno che corrispondono a 10,75 eruro al mese.

E’ possibile utilizzare l’applicazione DAZN su tantissimi dispositivi come smartphone, Smart Tv, console, PC e tablet.

Con Goal Pass si possono vedere i contenuti in diretta in contemporanea su due dispositivi purchè siano connessi alla stessa rete wifi domestica.

E’ possibile registrare fino a 4 dispositivi contemporaneamente con gli abbonamenti mensili e annuale in unica soluzione mentre con la versione annuale a rate si possono registrare fino a 6 dispositivi.

Il nuovo pacchetto Goal Pass nasce come alternativa a quanto offerto fino ad oggi da NOW Sport, il servizio streaming di Sky che costa 14,99 euro al mese e permette la visione delle stesse tre partite di Serie A insieme delle Coppe Europee e dei weekend di gara della Formula 1 e MotoGP insieme ai principali tornei di tennis del circuito ATP e WTA.

DAZN ha abbassato il prezzo anche del pacchetto “Standard” che include la visione in Diretta di tutta la Serie A e tutti i contenuti su due dispositivi sotto la stessa rete wifi. L’abbonamento a DAZN Standard passa da 40,99€ a 34,99€ al mese attivando l’abbonamento annuale con pagamento mensile, oppure 359€ all’anno con pagamento in una unica soluzione.

