Date Playoff e Playout Serie B 2021-2022: dal 13 al 29 maggio, 12 e 20 maggio

Le date dei playoff e dei playout dell’attuale campionato di Serie B. Tutto il programma degli incontri della serie cadetta.

Come di consueto, alla conclusione del campionato di Serie B, si inizierà con i playoff e con i playout. I playoff saranno inaugurati il 13 maggio e cominceranno con l’incontro tra la sesta e la settima classificata per poi proseguire il 14 con il match tra la quinta e l’ottava. Una volta giocato il turno preliminare si proseguirà con le semifinali.

Gli altri incontri sono fissati per il 17 ed il 18 maggio per le semifinali di andata mentre quelle di ritorno si svolgeranno il 21 ed il 22 dello stesso mese. La finale, invece, si giocherà all’andata il 26 maggio mentre il ritorno il 29. Per quanto riguarda i playout, che si svolgeranno tra la quart’ultima e la quint’ultima del campionato, andranno in scena il 12 ed il 20 maggio tra andata e ritorno.

I playout, nello specifico, si potranno svolgere se solo se ci saranno massimo 4 punti di distacco tra le due squadre che li disputeranno. Nel caso in cui questo non dovesse succedere, sarà la quint’ultima a salvarsi e la quart’ultima a retrocedere in Serie C.

Serie B, calendario Playoff

TURNO PRELIMINARE (gara unica)

Venerdì 13 maggio 2022: 6ª vs 7ª

Sabato 14 maggio 2022: 5ª vs 8ª

SEMIFINALI (Andata e ritorno)

Martedì 17 maggio 2022: 6ª o 7ª vs 3ª

Mercoledì 18 maggio 2022: 5ª o 8ª vs 4ª

Sabato 21 maggio 2022: 3ª vs 6ª o 7ª

Domenica 22 maggio 2022: 4ª vs 5ª o 8ª

FINALE (Andata e ritorno)

Giovedì 26 maggio 2022

Domenica 29 maggio 2022

Serie B, calendario Playout

Giovedì 12 maggio 2022: 17ª vs 16ª

Venerdì 20 maggio 2022: 16ª vs 17ª

Migliori Bookmakers AAMS