Darwin Núñez-Juve: colpo possibile, spunta l’idea del prestito

La Juventus mette gli occhi su Darwin Núñez, attaccante uruguaiano del Liverpool, già accostato in passato al Napoli. Dopo settimane di trattative, i partenopei hanno mollato la presa a causa delle elevate richieste economiche dei Reds, preferendo investire 35 milioni su Lorenzo Lucca. Ora, però, si fa avanti il club bianconero, deciso a rafforzare l’attacco con un colpo internazionale.

Dopo Jonathan David, la Juve cerca un’altra punta

Con l’arrivo di Jonathan David a Torino e le incertezze legate al futuro di Dusan Vlahovic, la Juventus è al lavoro per completare il reparto offensivo. Il profilo perfetto? Proprio Darwin Núñez, classe 1999, fisico imponente, velocità e grande senso del gol. Tuttavia, la richiesta del Liverpool è alta: 60 milioni di euro, cifra attualmente fuori portata per la dirigenza juventina.

La strategia bianconera: attesa e formula alternativa

Come riportato da La Stampa, la Juventus ha effettuato un primo sondaggio esplorativo con l’entourage del giocatore e il Liverpool. Al momento, però, la trattativa è in fase interlocutoria. I bianconeri potrebbero attendere le ultime settimane di mercato per avanzare una proposta concreta, confidando che i Reds possano abbassare le pretese o accettare una formula dilazionata, come il prestito con obbligo di riscatto condizionato.

Il contratto lungo può agevolare la Juve

Darwin Núñez ha un contratto in scadenza nel 2028, dettaglio che potrebbe giocare a favore della Juventus in sede di negoziazione. Con l’arrivo di Ekitike al Liverpool per oltre 90 milioni di euro, l’uruguaiano è ormai fuori dai piani di Arne Slot e viene messo in vetrina durante le prime amichevoli estive. I Reds puntano a monetizzare, ma non è escluso un compromesso.

I numeri di Darwin Núñez: flop in Premier, riscatto nelle amichevoli

Nella stagione 2024-25 in Premier League, Núñez ha raccolto 30 presenze, 5 gol e 2 assist: numeri al di sotto delle aspettative. Ma in questo precampionato si è rilanciato con ottime prestazioni: gol nel 3-1 al Preston e addirittura una tripletta contro lo Stoke. Il Liverpool spera così di aumentarne il valore, ma l’interesse della Juventus è concreto.