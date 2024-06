Danimarca-Serbia 0-0: sintesi 25-06-2024

Il Risultato di Danimarca-Serbia 0-0, 3° giornata Gruppo C: insieme agli inglesi primi nel giorne e agli sloveni terzi, passano agli ottavi anche i danesi ottenendo il secondo posto, mentre i serbi lasciano il torneo prematuramente.

Agli ottavi la Danimarca affronterà i padroni di casa tedeschi (sabato h. 21).

La Sintesi di Danimarca-Serbia 0-0

Il primo tempo è interamente in mano ai danesi, che sfiorano il gol in almeno due circostanze. Al minuto 15, è una girata di Mah a lato e al 21° Rajokovic sventa una potente conclusione di Eriksen.

Al 23° Eriksen va in gol addirittura da calcio d’angolo, ma l’arbitro Letexier annulla per un pestone di Wind ai danni di Rajkovic.

La seconda metà del primo tempo è priva di emozioni e il duplice fischio giunge dopo un minuto di recupero.

Anche alla Serbia viene annullato un gol al 53° minuto: servito perfettamente da Tadic, Mitrovic taglia benissimo e tira, Schmeichel respinge e sul tap-in dello stesso numero 9 giunge Andersen a deviare nella propria porta. Mitrovic era però in offside al momento del passaggio e il VAR annulla.

Da qui fino al triplice fischio, arrivato al 95°, non accade praticamente nulla. Pochi e non minacciosi tiri, qualche corner da ambo le parti, rarissimi spazi e molto tatticismo malgrado la pesantezza della posta in palio, specie per la Serbia. Alla fine la festa è tutta danese e, beffa delle beffe per la squadra di Stojkovic, slovena.

Il Tabellino di Danimarca-Serbia 0-0

Danimarca (3-4-1-2): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Bah (77′ Kristiansen), Hjulmand (77′ Delaney), Hojbjerg, Maehle; Eriksen (88′ Poulsen); Wind (46′ Skov Olsen), Hojlund (59′ Dolberg). CT: Hjulmand



Serbia (3-4-2-1): Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Mijailovic (73′ Mladenovic), Ilic (68′ Vlahovic), Gudelj (46′ Jovic), Zivkovic; Lukic (87′ Milinkovic-Savic); Samardzic (46′ Tadic), Mitrovic. CT: Stojkovic

Arbitro: Letexier

Ammoniti: Milankovic, Wind, Hjulmand (salta la prossima partita) e Mitrovic

