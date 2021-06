Danimarca-Finlandia: dove vederla in TV-diretta streaming, formazioni e orario 12-6-2021

Dove vedere Danimarca-Finlandia, primo match della fase a gironi del gruppo B degli Europei 2020. La partita si giocherà Sabato 12 giugno alle 18 allo stadio Parken di Copenaghen. La partita sarà visibile solo con l’abbonamento Sky o Now tv attraverso il satellite o via streaming.

Sabato 12, giorno dopo la partita inaugurale del torneo della nostra Italia, inizierà anche per le squadre del girone B l’Europeo. In particolare alle 18 ci sarà la sfida tra la Danimarca dei tanti italiani e la Finlandia, fanalino di coda del girone. La Danimarca sembra poter essere una delle grandi sorprese di Euro 2020 anche se parte da seconda potenza del girone, almeno sulla carta, dietro al Belgio.

L’allenatore Kasper Hjulmand vanta sicuramente un’ottima squadra con molti giocatori della serie A come Joakim Maehle, Simon Kjaer, Jens Strynger Larsen, Christian Eriksen, Mikkel Daamsgard, Andreas Cornelius e Skov Olsen ai quali si aggiungono altri giocatori molto forti , ad esempio Kasper Schmeichel, Christensen e Poulsen. I danesi cominceranno in casa e non dovrebbero avere problemi a superare un girone più che abbordabile.

Danimarca-Finlandia, le ultimissime

I danesi dovrebbero partire con un 4-3-2-1 appoggiandosi su una solida difesa, composta da Kjaer e Vestergaard, e la qualità di Eriksen e Hojbjerg a centrocampo, sfruttando poi la bravura di Braithwaite in attacco.

La Finlandia cercherà di chiudere tutti gli spazi e ripartire in contropiede con un difensivo 5-3-2, innescando l’unica “stella” della squadra ovvero la punta centrale Pukki.

Danimarca-Finlandia, le probabili formazioni

Danimarca(4-3-2-1): Schmeichel, Wass, Kjaer, Vestrgaard, Maehle, Eriksen, Hojbjerg, Delaney, Poulsen, Skov Olsen, Braithwaite.

Finlandia(5-3-2):Joronen, Alho, Ivanov, Toivo, Vaisanen, Uronen, Valakari, Sparv, Lappalainen, Pukki, Pohjanpalo.

Dove seguire il match

Danimarca-Finlandia , primo incontro del girone B degli Europei, si giocherà sabato 12 giugno alle ore 18 al Parken di Copenaghen. Sarà possibile vedere il match sui canali di SkySport in HD o 4K attraverso satellite o in streaming attraverso Now Tv e Skygo.

Precedenti tra le due squadre

Danimarca e Finlandia si sono incontrate solo due volte durante la loro storia calcistica ed entrambe le volte i danesi hanno avuto la meglio per 1-0, ovviamente anche in questo caso partono nettamente favoriti.

