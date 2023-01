Dani Alves arrestato a Barcellona con l’accusa di violenza sessuale

Dani Alves arrestato a Barcellona, il calciatore brasiliano sarebbe stato accusato di violenza sessuale.

L’ex terzino della Juventus, Dani Alves, è stato arrestato stamane a Barcellona con l’accusa di violenza sessuale. Il giocatore era stato convocato dal Mossos d’Esquadra (la polizia catalana) che gli avrebbe indicato un luogo dove recarsi per poi essere prelevato e scortato nel commissariato di Les Corts, dove il brasiliano si sarebbe difeso dichiarando che le accuse erano fermamente false. Da lì sarebbe poi stato scortato dinanzi al Giudice, che dovrà decidere sulla sua situazione provvisoria.

L’indagine per violenza sessuale sarebbe partita già il 30 dicembre, dopo che una donna si sarebbe recata dalle autorità per dichiarare che il calciatore, durante una festa tenutasi a Barcellona nella discoteca Sutton, le si sarebbe avvicinato mettendogli una mano nelle parti intime. Il calciatore si sarebbe difeso dichiarando “Non so chi sia quella donna, non l’ho mai incontrata in vita mia.”

Il giudice è chiamato ora a prendere delle decisioni in merito alla questione che potrebbero rilevarsi anche molto pesanti per il brasiliano, come l’impossibilità di lasciare la Spagna oppure l’imminente incarcerazione qualora si dovesse ritenere che ci fossero abbastanza indizi di reato, fuga o di recidiva.