Dalla Francia: Benzema ha legami con i terroristi Fratelli Musulmani

Karim Benzema al centro della bufera, secondo il Ministro degli Interni francese l’attaccante avrebbe intrattenuto dei rapporti con i Fratelli Musulmani

Fonte immagine: Goal.com

Piovono accuse dai vertici politici francesi nei confronti di Karim Benzema, il Ministro degli Interni transalpino, Gerald Darmianin, infatti, avrebbe recentemente rilasciato un’intervista all’emittente CNews nella quale, dopo che gli è stata posta la domanda su cosa pensasse di quanto scritto dal campione francese sui propri social, avrebbe affermato che Benzema ha intrattenuto seri rapporti con l’organizzazione terroristica islamista dei Fratelli Musulmani.

Il tutto sarebbe partito dopo che l’attaccante avrebbe mostrato sui propri canali social la propria vicinanza alla popolazione di Gaza, vittima dei bombardamenti israeliani in queste ore “Tutte le nostre preghiere vanno agli abitanti di Gaza, ancora una volta vittime di questi ingiusti bombardamenti che non risparmiano né donne né bambini”. Questa l’uscita del neopallone d’oro che ha scatenato l’ira dei politici francesi che si sono scagliati contro di lui.

Tra questi anche la senatrice Valerie Boyer che avrebbe addirittura avanzato richieste come quella di togliere l’assegnazione dell’ultimo Pallone d’Oro a Benzema, oltre a fargli decadere la nazionalità francese. Non è da escludere che se le accuse del ministro Darmianin dovessero essere confermate, i due provvedimenti avanzati dalla senatrice potrebbero tramutarsi in effettiva realtà.