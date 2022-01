Secondo quanto riportato dai media spagnoli e inglesi, i Blancos sono scatenati e hanno intenzione di acquistare grandi fenomeni per tornare al top.

Il Real Madrid vuole tornare al più presto ad avere una squadra di soli “Galacticos“.

I Blancos, dopo un’estate abbastanza difficile a livello economico, sono pronti già da questa finestra di mercato di riparazione a mettere le basi per la squadra del futuro.

Secondo molti media inglesi e spagnoli, Carlo Ancelotti avrà la possibilità di allenare alcuni dei più grandi campioni che questo mercato potrà offrire.

Tralasciando la situazione legata a Kyllian Mbappè, che sta spingendo prepotentemente per trasferirsi al Real Madrid, squadra dei suoi sogni, sfruttando la scadenza del suo contratto, ci sono altri due fuoriclasse che sono stati accostati alla squadra spagnola, tanto da essere considerati come giocatori vicinissimi a dire di si al progetto madrileno.

Il primo prende il nome di Erling Braut Haaland del Borussia Dortmund. Il bomber norvegese sogna di giocare da tempo a Madrid e sembra che Mino Raiola, agente del giocatore, abbia già avviato i contatti con il Real.

Secondo il Mirror, addirittura, il Real sta lavorando proprio per acquistare entrambi i calciatori per creare una delle coppie più forti (per qualità e prospettiva) della storia.

L’attaccante norvegese, in precedenza, avrebbe già comunicato che il suo futuro è in Spagna, tanto da infiammare l’opinione pubblica su quale delle due big avrà la possibilità di ingaggiarlo.

Infatti, anche il Barcellona è sulle orme del bomber giallonero, ma tutti gli indizi portano ad un vantaggio del Real Madrid nella trattativa.

Ma se l’attacco si prospetta essere “da favola”, anche il centrocampo non sarà da meno.

Nelle ultime ore, infatti, sta rimbalzando la notizia di un affondo importante da parte di Florentino Perez e di alcuni dei suoi emissari, per ingaggiare il calciatore del Milan, Franck Kessiè.

Il rossonero, in scadenza di contratto e lontano dal rinnovo di contratto, si sta guardando intorno e ha suscitato l’interesse di tantissimi dei top club europei.

Il Liverpool aveva già sondato il terreno, ma il Real Madrid sembra essere arrivato al punto di poter superare l’interesse del club inglese per far firmare un pre-contratto all’ivoriano.

Attualmente Kessiè è impegnato in Coppa d’Africa, ma non è da escludere che il suo entourage proverà a mettersi a lavoro al più presto.

