Crotone-Sassuolo Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 14-2-2021

La sfida di domenica allo Scida metterà di fronte due squadre uscita con le ossa rotte dal turno di campionato appena trascorso, ed entrambe che avranno voglia di vincere il confronto diretto.

Voglia di riscatto per Crotone e Sassuolo, che domenica si sfideranno provando a tornare alla vittoria in campionato dopo una giornata, quella appena trascorsa, particolarmente sfavorevole a entrambe le formazioni.

I padroni di casa hanno subito un pesante 0-4 in casa della capolista Milan che, seppur da mettere in preventivo alla vigilia, ha mostrato tutte le debolezze della compagine di Stroppa.

La classifica continua così a piangere per i pitagorici, desolatamente ancorati all’ultimo posto con 12 soli punti.

D’altro canto, invece, il Sassuolo ha confermato di passare un periodo molto difficile, lasciandosi rimontare dallo Spezia in casa. L’unica nota positiva e’ stata, nell’ 1-2 del Mapei di Stadium, la rete di Caputo, il quale però continua a non ritrovare la forma migliore e così, inevitabilmente, tutto il reparto offensivo dei neroverdi ne risente.

Le ultime sulle formazioni di Crotone-Sassuolo:

Un solo dubbio di formazione per mister Stroppa, che riavra’ a disposizione Messias dopo il turno di squalifica è schiererà il classico 3-5-2. In difesa, nel terzetto difensivo, ad affiancare Marrone e Djidji, ci sarà uno tra Golemic e Magallan, con il primo favorito. In mezzo al campo Rispoli e Reca saranno gli esterni, con in mezzo il trio Benali-Zanellato-Messias. In avanti, infine, ci sara Di Carmine affiancato a Ounas, mentre tra i pali ci sarà Cordaz.

Mister De Zerbi sarà costretto a fare a meno di Ferrari in difesa, oltre a Boga e Bourabia infortunati, ma può sorridere per il rientro dalla squalifica di Maxime Lopez, che si riprenderà il suo posto in mezzo al campo accanto a Locatelli. Per il resto, a completare il solito 4-2-3-1, ci sarà una difesa composta da Toljan (o Muldur), Marlon, Chiriches e Rogerio davanti a Consigli. Saranno tre, invece, le mezze punte, ovvero Berardi, Djuricic e Traore, che agiranno alle spalle dell’unica punta Caputo.

Le probabili formazioni di Crotone-Sassuolo:

Crotone(3-5-2): Cordaz; Marrone, Djiji, Golemic; Rispoli, Benali, Zanellato, Messias, Reca; Di Carmine, Lukas.

Sassuolo(4-2-3-1): Consigli, Toljan, Marlon, Chiriches, Rogerio; M.Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traore; Caputo.

Dove vedere Crotone-Sassuolo in Diretta TV-Streaming:

La partita tra Crotone e Sassuolo, che si giocherà domenica alle ore 18, sarà visibile su Sky Sport Serie A oppure sul canale 251 di Sky Sport.

D’altro inoltre possibili vedere la partita sulle app Sky Go e Now Tv.

