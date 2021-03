Crotone-Bologna Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 20-3-2021

Il sabato calcistico inizierà con un’importante scontro salvezza tra Crotone e Bologna. Per i pitagorici i tre punti sono fondamentali, mentre il Bologna prova ad allungare per essere la prima della parte destra della classifica.

Crotone-Bologna Giornata 28 di Serie A. Stadio Ezio Scida di Crotone, 20/03(2021 h.15:00

Inizierà presto, ovvero alle ore 15:00, il sabato calcistico della 28ma giornata di Serie A e ad aprire le danze di giornata, saranno il Crotone, fanalino di coda del campionato, e il Bologna, reduce da una vittoria casalinga.

I pitagorici di Serse Cosmi, nonostante i pochi punti in classifica, sembrano in netta ripresa e nelle ultime due partite hanno mostrato di avere ancora qualche carta da poter giocare per sperare in una clamorosa permanenza nella massima Serie.

La vittoria contro il Torino è stata sicuramente la partita più convincente dei calabresi in Serie A ma, nonostante si sia tramutata in una sconfitta allo scadere, anche l’ultimo match giocato contro la Lazio ha mostrato tante cose interessanti.

Il Crotone non si sente spacciato e sta cercando di onorare al meglio la competizione, trascinato dai gol del solito Simy.

Il nigeriano ha già superato il suo record di gol in Serie A ed ora è a quota 12, mettendo nel mirino il suo record personale di 20 gol in una stagione.

D’altro canto, il Bologna, non andrà allo Scida per regalare punti agli avversari e giocherà il solito calcio propositivo che tanto sta convincendo la piazza emiliana.

La squadra di Sinisa Mihajlovic, reduce dall’ottima vittoria contro la Samp, è in gran forma e può contare sull’ottima stagione di Roberto Soriano, già a 9 gol in campionato.

Una partita importante per diversi motivi perchè una vuole recuperare il treno salvezza e l’altra, vuole definitivamente dire addio alla zona pericolosa di classifica.

Dove vedere Crotone-Bologna Diretta TV e Streaming

Sarà possibile vedere il match tra il Crotone di Serse Cosmi e il Bologna di Sinisa Mihajlovic, con calcio d’inizio programmato per le ore 15:00 di sabato 20 marzo 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match che sancirà le ambizioni salvezza di entrambe le compagini, sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della nostra Serie A come Sky Sport , Sky Sport Serie A.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Le ultime sulle formazioni di Crotone-Bologna

Tanta qualità per la fase offensiva di Serse Cosmi che propone, nuovamente, l’ex Napoli e Cagliari Ounas, insieme a Junior Messias e Simy.

Magallan verrà schierato nella difesa a tre, mentre gli esterni di centrocampo saranno Reca, ormai inamovibile, e Pedro Pereira.

Il Bologna fa affidamento sul bomber Musa Barrow, assistito da Orsolini, Soriano e Sansone.

Soumaoro prende posto come centrale difensivo insieme a Danilo mentre tra i pali ci sarà, ovviamente, Skorupski, fresco di convocazione in nazionale.

Probabili formazioni di Crotone-Bologna

Crotone (3-4-1-2): Cordaz; Golemic, Magallan, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Reca; Messias, Ounas; Simy

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow

Precedenti e statistiche di Crotone-Bologna

Risale al 4 novembre 2017, l’ultima vittoria del Crotone contro il Bologna con un 2-3 firmato Budimir (doppietta) e Trotta. Per gli sconfitti non è bastata la doppietta di Verdi.

Tuttavia è proprio il Bologna ad aver vinto più scontri diretti con 5 affermazioni in 8 partite.

Con 67 gol subiti, il Crotone è ultimo anche nella classifica di peggior difesa del campionato.

