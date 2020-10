Crotone-Atalanta Diretta TV – Streaming e Probabili formazioni 31-10-2020

Crotone-Atalanta, gara valida per la 6° giornata del campionato di Serie A in programma sabato 31 ottobre 2020 alle ore 15, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A canale 202 e 249 del satellite e Sky Sport Calcio Uno (canale 251 del satellite). Calabresi che cercheranno di strappare punti salvezza allo Scida ma devono rinunciare al faro del centrocampo Cigarini; l’Atalanta, reduce dal pareggio in rimonta con l’Ajax in Champions League, deve cancellare il trend negativo in campionato (due sconfitte consecutive contro Napoli e Sampdoria).

Crotone e Atalanta si affronteranno allo Scida sabato 31 ottobre. In palio punti preziosi per entrambe le squadre. La salvezza per il Crotone passerà dalle partite casalinghe.

E proprio in casa i rossoblù hanno fin qui ottenuto il loro unico punto in campionato, peraltro contro una big come la Juve.

Partita di carattere e sacrificio quella giocata dai calabresi contro i campioni d’Italia. Una battuta d’arresto è seguita nel fine settimana, con la sconfitta esterna in Sardegna contro il Cagliari per 4-2.

In più l’espulsione rimediata da Cigarini proprio nell’ultimo turno costringerà Stroppa a fare a meno del perno del centrocampo calabrese.

Le alternative comunque non mancano (vedi Petriccione e il recuperato Benali). Il Crotone in casa per adesso ha affrontato avversari difficili (sconfitta 0-2 con il Milan e 1-1 con la Juve).

E ora con l’Atalanta si preparerà per l’ennesimo test. Non sarà facile ma Stroppa , comunque, chiederà ai suoi una prestazione di sostanza.

L’impegno europeo dell’Atalanta con l’Ajax ha portato un punto che, per come si era sviluppata la gara, lascia sicuramente soddisfatto Gasperini.

In svantaggio di due reti, i nerazzurri sono riusciti a riaprire il discorso partita nel secondo tempo con una doppietta dell’inarrestabile Zapata.

Il colombiano ha un peso specifico notevole nell’economia del gioco atalantino, una vera colonna portante.

In vista dell’impegno in campionato di sabato contro il Crotone, Gasp dovrà rinunciare all’olandese De Roon a centrocampo.

Probabili alcuni cambiamenti per le fatiche spese in Champions League. Dopo le due recenti sconfitte con Napoli e Samp, l’Atalanta sarà chiamata ad una reazione in casa del Crotone.

Le ultime sulle formazioni di Crotone-Atalanta

Sono tre le defezioni in casa Crotone. Oltre a Cigarini squalificato, sono ancora indisponibili Riviere (lesione muscolare alla coscia destra) e Dragus (da valutare dopo la positività al covid).

Cordaz tra i pali, a comporre il terzetto difensivo saranno Magallan, Golemic e Luperto; intoccabili sulle fasce Pedro Pereira (anche se viva la candidatura di Rispoli) e Reca (ex di turno), mentre sarà con ogni probabilità Petriccione a sostituire Cigarini in mezzo al campo, con Molina e Benali interni.

Il brasiliano Messias, al suo primo gol in A contro il Cagliari nel turno precedente, sarà il suggeritore del nigeriano Simy.

Nell’Atalanta in settimana si è fermato De Roon (ne avrà per almeno 15 giorni). Ancora ai box Carnesecchi e Caldara. Visto l’impegno europeo giocato martedì con l’Ajax, non è escluso che possano esserci dei cambi per turnover.

In porta Sportiello, Toloi, Romero e Palomino troveranno spazio in difesa. Hateboer e Gosens potrebbero riposare inizialmente in favore di Depaoli e Mojica (troveranno comunque spazio o dall’inizio o a gara in corso).

Freuler confermato a centrocampo con a fianco uno tra Pasalic e Malinovskyi. Papu Gomez sulla trequarti con Muriel e Lammers dall’inizio (Ilicic e Zapata potrebbero partire dalla panchina).

Probabili formazioni di Crotone-Atalanta

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Benali, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez, Ilicic (Muriel); Lammers (Zapata). All. Gasperini

Come vedere Crotone-Atalanta in Diretta TV e Streaming

La partita sarà visibile anche in streaming per gli abbonati sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

Dove ascoltare la radiocronaca di Crotone-Atalanta

Sarà possibile ascoltare la radiocronaca di Crotone-Atalanta in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport. La radiocronaca della partita potrà essere ascoltata anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Crotone-Atalanta

Crotone e Atalanta si sono affrontate 8 volte tra Serie A e Serie B. In totale sono due i pareggi, una vittoria del Crotone e 5 vittorie della Dea.

Il Crotone in casa ha ottenuto una vittoria, due pareggi e una sconfitta. L’ultima e unica vittoria dei calabresi risale al primo confronto tra le due squadre, il 22 ottobre 2005 in Serie B (Crotone-Atalanta 1-0, rete di Scarlato).

Più recente l’affermazione esterna dei bergamaschi, il 26 settembre 2016 (Crotone-Atalanta 1-3, reti di Petagna, Kurtic, Papu Gomez e Simy).

